¿Quién Es La Máscara? 2024: no te pierdas la gran final y vota para elegir al personaje ganador

La última emisión de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? se realizará este domingo 22 de diciembre a las 7P/6C por Univision y será una final única, ya que porque por primera vez el público televidente elegirá en vivo al personaje ganador.

Cacahuate Enchilado, Freddie Verdury y Huesito Peligroso son los finalistas de esta temporada y se hicieron de su lugar luego de una competida semifinal en la que el público en el estudio fue el responsable de elegir a los personajes. Ahora tocará a todos los televidentes la posibilidad de apoyar a su favorito para que sea el triunfador de la temporada.

¿Quién Es La Máscara? 2024: cómo puede votar el público para elegir al ganador



Esta gran final romperá con la tradición del reality, ya que por primera vez el público podrá votar por su personaje favorito para coronarse campeón.

Hacerlo es muy fácil, solo ingresa al sitio oficial del show www.univision.com/shows/quien-es-la-mascara/vota y vota por el personaje que más te haya encantado durante la competencia.

Recuerda que la votación iniciará y terminará en cuanto Omar Chaparro lo anuncie, durante la transmisión de la final este domingo. El personaje que obtenga mayor cantidad de votos será el ganador de la temporada.

¿Quién Es La Máscara? 2024: quiénes son los invitados de la gran final



Prepárate para ver una gala llena de diversión, alegría y números musicales impresionantes. Los investigadores estarán felices porque concluirá esta temporada, pero recordarán con cariño los momentos que han vivido.

Omar Chaparro por su parte nos presentará la actuación de dos grandes invitadas: Mónica Naranjo y Fey, quienes preparan dos performances espectaculares en los que harán gala de su talento.

Esta sexta temporada participaron 20 personajes y de ellos ya conocemos a las celebridades detrás de 17 de ellos: Marko, Marta Sánchez, Cynthia Urias, El Fantasma, María Elena Saldaña, Samy Rivers, Ninel Conde, Yeri Mua, entre otros, han sido las personalidades que han ocultado su identidad en esta divertida competencia.