¿Quién Es La Máscara? 2024: no te pierdas la gran final y vota para elegir al personaje ganador
Es momento de conocer quién será el ganador de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? de entre Freddie Verdury, Cacahuate Enchilado y Huesito Peligroso. Acompaña a estos entrañables personajes, a los investigadores, Omar Chaparro y a dos grandes invitadas en la gran final este domingo a las 7P/6C por Univision.
La última emisión de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? se realizará este domingo 22 de diciembre a las 7P/6C por Univision y será una final única, ya que porque por primera vez el público televidente elegirá en vivo al personaje ganador.
Cacahuate Enchilado, Freddie Verdury y Huesito Peligroso son los finalistas de esta temporada y se hicieron de su lugar luego de una competida semifinal en la que el público en el estudio fue el responsable de elegir a los personajes. Ahora tocará a todos los televidentes la posibilidad de apoyar a su favorito para que sea el triunfador de la temporada.
Esta gran final romperá con la tradición del reality, ya que por primera vez el público podrá votar por su personaje favorito para coronarse campeón.
Hacerlo es muy fácil, solo ingresa al sitio oficial del show www.univision.com/shows/quien-es-la-mascara/vota y vota por el personaje que más te haya encantado durante la competencia.
Recuerda que la votación iniciará y terminará en cuanto Omar Chaparro lo anuncie, durante la transmisión de la final este domingo. El personaje que obtenga mayor cantidad de votos será el ganador de la temporada.
¿Quién Es La Máscara? 2024: quiénes son los invitados de la gran final
Prepárate para ver una gala llena de diversión, alegría y números musicales impresionantes. Los investigadores estarán felices porque concluirá esta temporada, pero recordarán con cariño los momentos que han vivido.
Omar Chaparro por su parte nos presentará la actuación de dos grandes invitadas: Mónica Naranjo y Fey, quienes preparan dos performances espectaculares en los que harán gala de su talento.
Esta sexta temporada participaron 20 personajes y de ellos ya conocemos a las celebridades detrás de 17 de ellos: Marko, Marta Sánchez, Cynthia Urias, El Fantasma, María Elena Saldaña, Samy Rivers, Ninel Conde, Yeri Mua, entre otros, han sido las personalidades que han ocultado su identidad en esta divertida competencia.
Prepárate para ver quiénes son las celebridades detrás de los tres finalistas y conoce al gran ganador. Te esperamos el domingo 22 de diciembre a las 7P/6C por Univision.