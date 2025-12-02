¿Qué personajes son semifinalistas en ¿Quién es la Máscara? 2025?

Video ¿Yadhira Carillo aceptaría dar vida a un personaje de '¿Quién es la Máscara?'?

Las emociones están a flor de piel en estas últimas semanas de ¿Quién es la Máscara? 2025, después de haber visto desfilar a grandes talentos sobre el escenario y vivir las dolorosas eliminaciones de los personajes.

Este próximo domingo 7 de diciembre se disputará la gran semifinal del reality más misterioso de la televisión donde sólo cuatro personajes podrán sobrevivir al gran duelo que nos espera, sólo uno de ellos será el campeón de esta temporada.

¿Qué personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 llegaron a la semifinal?

Esta séptima edición del programa entraron 18 famosos enmascarados, con la finalidad de pasar desapercibidos el mayor tiempo posible y mostrar el gran talento que tienen más allá de sus reconocidos nombres.

Hasta la emisión pasada, ocho seguían en la competencia, pero lastimosamente nos tuvimos que despedir de Samurái, quien escondía a Eduardo España, y a Capi Bara, que era el mismísimo Diego Klein. Lo más increíble de estos personajes es que los investigadores jamás pudieron dar con sus identidades verdaderas.

Tras su salida, seis personajes afianzaron su pase a la semifinal del reality, siendo Carro Ñero, Hieny Fer, Tropi Coco, Metaliebre, Maestro Bops y Nocturna, los contendientes al trofeo de ¿Quién es la Máscara? 2025, pero dos de ellos serán eliminados a un paso de llegar a la gran final.

