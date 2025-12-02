TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Qué personajes son semifinalistas en ¿Quién es la Máscara? 2025?

Estamos a un par de semanas para vivir la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025 y aquí te contamos qué personajes son semifinalistas de la competencia

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video ¿Yadhira Carillo aceptaría dar vida a un personaje de '¿Quién es la Máscara?'?

Las emociones están a flor de piel en estas últimas semanas de ¿Quién es la Máscara? 2025, después de haber visto desfilar a grandes talentos sobre el escenario y vivir las dolorosas eliminaciones de los personajes.

Este próximo domingo 7 de diciembre se disputará la gran semifinal del reality más misterioso de la televisión donde sólo cuatro personajes podrán sobrevivir al gran duelo que nos espera, sólo uno de ellos será el campeón de esta temporada.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

Diego Klein impacta a los investigadores al ser Capi Bara en ¿Quién es la Máscara?
2 mins

Diego Klein impacta a los investigadores al ser Capi Bara en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?
Eduardo España es Samurái y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025
2 mins

Eduardo España es Samurái y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los ocho personajes que se presentarán en la octava emisión
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los ocho personajes que se presentarán en la octava emisión

¿Quién Es La Máscara?
¡Afilan sus sentidos! Estas son las nuevas apuestas de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025
2 mins

¡Afilan sus sentidos! Estas son las nuevas apuestas de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Revive todas las pistas que dejaron los personajes en la séptima emisión
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Revive todas las pistas que dejaron los personajes en la séptima emisión

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Esto cantaron los personajes en el séptimo programa
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Esto cantaron los personajes en el séptimo programa

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es La Máscara? 2025: Te decimos cuándo y a qué hora será el gran final de temporada
2 mins

¿Quién es La Máscara? 2025: Te decimos cuándo y a qué hora será el gran final de temporada

¿Quién Es La Máscara?
Federico García es Rodrigo Murray y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025
2 mins

Federico García es Rodrigo Murray y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
María Ovina destapa su identidad y revela a Wendy Guevara detrás del personaje en '¿Quién es la Máscara?'
2 mins

María Ovina destapa su identidad y revela a Wendy Guevara detrás del personaje en '¿Quién es la Máscara?'

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Conoce a los personajes que engalanarán la séptima emisión
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Conoce a los personajes que engalanarán la séptima emisión

¿Quién Es La Máscara?

¿Qué personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 llegaron a la semifinal?

Esta séptima edición del programa entraron 18 famosos enmascarados, con la finalidad de pasar desapercibidos el mayor tiempo posible y mostrar el gran talento que tienen más allá de sus reconocidos nombres.

Hasta la emisión pasada, ocho seguían en la competencia, pero lastimosamente nos tuvimos que despedir de Samurái, quien escondía a Eduardo España, y a Capi Bara, que era el mismísimo Diego Klein. Lo más increíble de estos personajes es que los investigadores jamás pudieron dar con sus identidades verdaderas.

Tras su salida, seis personajes afianzaron su pase a la semifinal del reality, siendo Carro Ñero, Hieny Fer, Tropi Coco, Metaliebre, Maestro Bops y Nocturna, los contendientes al trofeo de ¿Quién es la Máscara? 2025, pero dos de ellos serán eliminados a un paso de llegar a la gran final.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX