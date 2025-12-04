¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los personajes que se presentarán en la semifinal
Estamos a unos días de presenciar la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025, donde los personajes están dispuestos a darlo todo por llegar a la gran final
Este próximo domingo 7 de diciembre viviremos la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025, donde seis personajes buscarán asegurar su lugar en la gran final de la competencia.
En la séptima temporada del reality, 18 famosos entraron, ocultando su identidad, para demostrar que tienen muchas virtudes más allá de su indudable talento. Hasta este nivel del programa, hemos tenido que decirles adiós a 12 enmascarados y en la próxima emisión saldrán dos más. ¿Quiénes serán?
¿Qué personajes competirán en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025?
Tras ocho semanas de competencia, la campaña se redujo a seis personajes, posicionándose como las mejores máscaras de la temporada.
Para definir a los grandes aspirantes para ganar el preciado trofeo de esta temporada, todos tendrán que someterse a una dura competencia para llegar a la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025, por lo que este próximo domingo veremos las actuaciones de:
- Carro Ñero
- Metaliebre
- Hieny Fer
- Tropi Coco
- Maestro Bops
- Nocturna
Cuatro de ellos podrán avanzar a la final y dos se quedarán a nada de ganar la competencia. ¿Quiénes crees que avancen?
No te pierdas la semifinal de '¿Quién es la Máscara?' 2025 este domingo en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.