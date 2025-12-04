TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los personajes que se presentarán en la semifinal

Estamos a unos días de presenciar la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025, donde los personajes están dispuestos a darlo todo por llegar a la gran final

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Los investigadores revelan 2 verdades y una mentira en ¿Quién es la Máscara?

Este próximo domingo 7 de diciembre viviremos la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025, donde seis personajes buscarán asegurar su lugar en la gran final de la competencia.

En la séptima temporada del reality, 18 famosos entraron, ocultando su identidad, para demostrar que tienen muchas virtudes más allá de su indudable talento. Hasta este nivel del programa, hemos tenido que decirles adiós a 12 enmascarados y en la próxima emisión saldrán dos más. ¿Quiénes serán?

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¿Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 lograron descifrar las pistas de los personajes? Aquí sus nuevas apuestas
3 mins

¿Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 lograron descifrar las pistas de los personajes? Aquí sus nuevas apuestas

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuáles son las nuevas pistas de los personajes semifinalistas?
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuáles son las nuevas pistas de los personajes semifinalistas?

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué personajes son semifinalistas en ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Qué personajes son semifinalistas en ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
Diego Klein impacta a los investigadores al ser Capi Bara en ¿Quién es la Máscara?
2 mins

Diego Klein impacta a los investigadores al ser Capi Bara en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?
Eduardo España es Samurái y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025
2 mins

Eduardo España es Samurái y así quedó desenmascarado en ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los ocho personajes que se presentarán en la octava emisión
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los ocho personajes que se presentarán en la octava emisión

¿Quién Es La Máscara?
¡Afilan sus sentidos! Estas son las nuevas apuestas de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025
2 mins

¡Afilan sus sentidos! Estas son las nuevas apuestas de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Revive todas las pistas que dejaron los personajes en la séptima emisión
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Revive todas las pistas que dejaron los personajes en la séptima emisión

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Esto cantaron los personajes en el séptimo programa
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Esto cantaron los personajes en el séptimo programa

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es La Máscara? 2025: Te decimos cuándo y a qué hora será el gran final de temporada
2 mins

¿Quién es La Máscara? 2025: Te decimos cuándo y a qué hora será el gran final de temporada

¿Quién Es La Máscara?

¿Qué personajes competirán en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Tras ocho semanas de competencia, la campaña se redujo a seis personajes, posicionándose como las mejores máscaras de la temporada.

Para definir a los grandes aspirantes para ganar el preciado trofeo de esta temporada, todos tendrán que someterse a una dura competencia para llegar a la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025, por lo que este próximo domingo veremos las actuaciones de:

  • Carro Ñero
  • Metaliebre
  • Hieny Fer
  • Tropi Coco
  • Maestro Bops
  • Nocturna

Cuatro de ellos podrán avanzar a la final y dos se quedarán a nada de ganar la competencia. ¿Quiénes crees que avancen?

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas la semifinal de '¿Quién es la Máscara?' 2025 este domingo en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
Sonoro - Los sonidos de una generación
Gratis
Tigres: La historia perfecta
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX