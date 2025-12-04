¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los personajes que se presentarán en la semifinal

Video Los investigadores revelan 2 verdades y una mentira en ¿Quién es la Máscara?

Este próximo domingo 7 de diciembre viviremos la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025, donde seis personajes buscarán asegurar su lugar en la gran final de la competencia.

En la séptima temporada del reality, 18 famosos entraron, ocultando su identidad, para demostrar que tienen muchas virtudes más allá de su indudable talento. Hasta este nivel del programa, hemos tenido que decirles adiós a 12 enmascarados y en la próxima emisión saldrán dos más. ¿Quiénes serán?

¿Qué personajes competirán en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Tras ocho semanas de competencia, la campaña se redujo a seis personajes, posicionándose como las mejores máscaras de la temporada.

Para definir a los grandes aspirantes para ganar el preciado trofeo de esta temporada, todos tendrán que someterse a una dura competencia para llegar a la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025, por lo que este próximo domingo veremos las actuaciones de:

Carro Ñero

Metaliebre

Hieny Fer

Tropi Coco

Maestro Bops

Nocturna

Cuatro de ellos podrán avanzar a la final y dos se quedarán a nada de ganar la competencia. ¿Quiénes crees que avancen?

