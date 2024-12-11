¿Quién Es La Máscara? 2024: Personajes salvados por los investigadores y el botón azul

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Edwin Luna confiesa cómo fue dar vida a Venustiano y a su amigo Rufus

En cuatro ocasiones durante la temporada se ha activado el botón azul, el cual es parte de la nueva dinámica de ¿Quién Es La Máscara? 2024 . Con esta herramienta, cada investigador pudo salvar a un personaje que esté a punto de ser eliminado.

Como parte de la nueva dinámica , los investigadores Anahí, Martha Higareda, Carlos Rivera y Juanpa Zurita tuvieron la posibilidad de salvar a un personaje que esté a punto de ser eliminado de la competencia. Para ello tenían que apretar el ya famoso botón azul, pero solo podía ser activado una vez por investigador en la temporada. Revive cómo fueron esos emocionantes momentos y cómo se vivieron.

¿Quién Es La Máscara 2024?: Anahí rescató a Huesito Peligroso



La primera que usó el botón azul fue Anahí , durante el estreno de la sexta temporada. La investigadora no resistió que Huesito Peligroso quedara fuera y lo rescató de último momento.

Micrófono, Huesito Peligroso, Orni y Cacahuate Enchilado se enfrentaron en el segundo combate del primer programa. Los investigadores salvaron a Cacahuate Enchilado mientras que el público votó por salvar a Orni y posteriormente a Micrófono, por lo cual Huesito tenía que quitarse la máscara.

Anahí apretó el botón azul en el primer programa de ¿Quién Es La Máscara? 2024

Cuando Huesito estaba a punto de quitarse la máscara la investigadora Anahí activó el botón azul, al cual bautizó como el botón ‘sálvame’ y lo regresó a la competencia. Así que Micrófono tuvo que mostrar su verdadero rostro y descubrimos que se trataba del influencer Marko .

Micrófono tuvo que mostrar su verdadero rostro

¿Quién Es La Máscara? 2024: Martha Higareda salvó a Pepe Nador



En el cuarto programa Martha Higareda utilizó el botón azul para regresar a Pepe Nador a la contienda.

Pony, Azul, Camilo Mandrilo y Pepe Nador participaron en el segundo cuádruple combate de la noche con increíbles performances. De este enfrentamiento el primer salvado fue Camilo Mandrilo y el público rescató a Azul y luego a Pony. El simpático Pepe Nador tenía que mostrar su verdadero rostro.

Pepe Nador estaba en riesgo de ser eliminado y al final su lugar fue ocupado por Pony

Sin embargo, nadie esperaba que Martha Higareda iba a apretar el botón azul para salvarlo. El público tuvo que volver a votar entre Azul y Pony y el equino recibió menos votos y mostró su verdadera personalidad. Detrás de Pony se encontraba la cantante Majo Aguilar .

Martha Higareda rescató a Pepe Nador en la cuarta gala de ¿Quién Es La Máscara? 2024

¿Quién Es La Máscara? 2024: Juanpa Zurita rescató a Ricardilla



Juanpa Zurita también hizo lo propio y rescató a Ricardilla en el quinto programa . La simpática ardilla yucateca estuvo a punto de perder la máscara, pero la intervención del influencer permitió que no se fuera.

Ricardilla se enfrentó en combate con Cacahuate Enchilado, Dale Dale y Ranastacia. La botana fue salvada de nuevo por los investigadores y el público votó a Ranastacia y Dale Dale. El tierno roedor tenía que quitarse la máscara, pero Juanpa activó el botón azul para detener el proceso.

Juanpa Zurita salvó a Ricardilla en la quinta gala de ¿Quién Es La Máscara? 2024

Ranastacia y Dale Dale se tuvieron que enfrentar de nuevo a la votación del público y fue este último personaje el que menos votos recibió. Detrás de Dale Dale se encontraba Manelyk González .

Dale Dale fue eliminado luego de que Juanpa salvó a Ricardilla

¿Quién Es La Máscara? 2024: Carlos Rivera salvó a Robotso



Para la octava gala ya solo faltaba Carlos Rivera por activar el botón azul. Durante el primer enfrentamiento de la noche vimos a Huesito Peligroso, Robotso, Pepe Nador y Freddie Verdury. La verdura irreverente fue rescatada por los investigadores y el público rescató a Huesito Peligroso y a Pepe Nador.

Robotso y Pepe Nador se tuvieron que enfrentar en una última votación

Robotso tenía que mostrar su verdadera personalidad cuando Carlos Rivera decidió activar el botón azul para que no lo hiciera. Robotso pasó a la semifinal mientras Huesito y Pepe Nador tuvieron que pasar por otra votación. El público no favoreció a Pepe Nador y al final tuvo que quitarse la máscara y descubrimos al actor Alex de la Madrid .

Carlos Rivera fue el último investigador en activar el botón azul de ¿Quién Es La Máscara? 2024