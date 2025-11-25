¿Quién es la Máscara? 2025: Revive todas las pistas que dejaron los personajes en la séptima emisión

Video ¿Yadhira Carillo aceptaría dar vida a un personaje de '¿Quién es la Máscara?'?

El camino hacia la final de ¿Quién es la Máscara? 2025 ya empieza a tomar forma y ahora más que nunca los personajes deben de ser muy inteligentes para saber jugar y permanecer en la competencia.

Este séptimo programa los investigadores comprendieron que cada vez las despedidas son más dolorosas e inevitables pues los famosos que se presentaron en el escenario los metieron en muchos aprietos por la gran muestra de talento que hicieron.

Lastimosamente, los que tuvieron que despedirse de su máscara en esta emisión fueron María Ovina y Federico García, quienes escondían a Wendy Guevara y Rodrigo Murray, respectivamente.

Estas son las pistas que dieron los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en el séptimo programa

Capi Bara

Este temerario pirata soñaba con viajar por el mundo como uno de sus escritores favoritos. Si pudiera pedir un deseo sería tener un viaje para descubrir tesoros.

Resultó que está súper clavado en los deportes y más si esa disciplina nació en la playa. Además nos confesó que el amor me ha vuelto loco, aunque todo fue un sueño.

Tropi Coco

Ella está convencida en que los investigadores mienten cuando piensan que se luce en el escenario. Luego se pone a soñar despierta y se le va el coco.

Generalmente se la vive en la luna y una de las informalidades que menos le gusta es la de llegar tarde.

Hieny Fer

Esta hiena estaba tras las rejas después de haber organizado una pijamada en su casa. Sus invitados llegaron y todo estaba tranquilo, hasta que se colaron una desconocida con tres hijas, dos hijos y un perro muy amoroso.

Además en su cuarto había una bola de tocayas que estaban buscando justicia. Pero lo peor es que su letrero se fundió y su casa se incendió, por lo que terminó acusada de atentado al medio ambiente.

Carro Ñero

Sus zopiyates llegaron a su casa e iniciaron una pijamada. Su Zopilucha tiene el mejor sazón del planeta aunque a veces andan medio bijas.

Es papá luchón y duerme tranquilamente con ellos en su guarida, así se le hace más sabrosa la vida. Los buitres de la Bondojo eran sus compas pero ahora se volvieron rivales.

