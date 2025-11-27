TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los ocho personajes que se presentarán en la octava emisión

En el octavo programa veremos en el escenario a los ocho personajes que se mantienen en competencia, ¿quiénes perderán su máscara?

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video ¿Yadhira Carillo aceptaría dar vida a un personaje de '¿Quién es la Máscara?'?

La gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025 está cada vez más cerca y la competencia va subiendo de nivel. Los personajes competirán con uñas - o garras- y dientes para permanecer dentro del reality y para hacerlo tendrán que jugar de manera muy inteligente para gustar a los expertos y también no delatarse por completo.

En las últimas emisiones hemos despedido a dos enmascarados, por lo que cada ronda se complica ya que nadie quiere irse casi llegando al final del programa. En este octavo capítulo veremos a los mejores ocho personajes y seguramente nos dejarán boquiabiertos y deseando que ninguno se vaya.

¿Qué personajes se van a presentar en la octava emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Los personajes que veremos dándolo todo en la pista, este próximo domingo 30 de noviembre, son los únicos que quedan en competencia, por lo que tendrán que planear bien su estrategia, si es que quieren seguir dentro del juego.

En esta ocasión la temática será como si estuvieran en la playa de vacaciones, pero los nervios en el escenario serán evidentes por los duelazos que nos esperan entre:

  • Metaliebre
  • Hieny Fer
  • Maestro Bops
  • Carro Ñero
  • Nocturna
  • Tropi Coco
  • Samurái
  • Capi Bara

¿Quiénes serán los seis personajes que estarán más cerca de conquistar el trofeo de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.

¿Quién es la Máscara?

