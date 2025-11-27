¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los ocho personajes que se presentarán en la octava emisión

Video ¿Yadhira Carillo aceptaría dar vida a un personaje de '¿Quién es la Máscara?'?

La gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025 está cada vez más cerca y la competencia va subiendo de nivel. Los personajes competirán con uñas - o garras- y dientes para permanecer dentro del reality y para hacerlo tendrán que jugar de manera muy inteligente para gustar a los expertos y también no delatarse por completo.

En las últimas emisiones hemos despedido a dos enmascarados, por lo que cada ronda se complica ya que nadie quiere irse casi llegando al final del programa. En este octavo capítulo veremos a los mejores ocho personajes y seguramente nos dejarán boquiabiertos y deseando que ninguno se vaya.

¿Qué personajes se van a presentar en la octava emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Los personajes que veremos dándolo todo en la pista, este próximo domingo 30 de noviembre, son los únicos que quedan en competencia, por lo que tendrán que planear bien su estrategia, si es que quieren seguir dentro del juego.

En esta ocasión la temática será como si estuvieran en la playa de vacaciones, pero los nervios en el escenario serán evidentes por los duelazos que nos esperan entre:

Metaliebre

Hieny Fer

Maestro Bops

Carro Ñero

Nocturna

Tropi Coco

Samurái

Capi Bara

¿Quiénes serán los seis personajes que estarán más cerca de conquistar el trofeo de ¿Quién es la Máscara? 2025?



