¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuáles son las nuevas pistas de los personajes semifinalistas?

Este octavo programa de ¿Quién es la Máscara? 2025 fue como si vivieramos la semifinal adelantada, pues los personajes no sólo se está luciendo en el escenario, también están dejando varias pistas que los investigadores poco a poco han ido desmenuzando.

En esta emisión dos famosos fueron desenmascarados, pero se ganaron los aplausos de los expertos y el público al no poder adivinar de quiénes se trataba. Resulta que Samurái era Eduardo España y Capi Bara era Diego Klein, dos personajes que pudieron mantener su identidad oculta durante toda la temporada.

¿Qué pistas dejaron los semifinalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Carro Ñero

Primero fue bolero, zapatero y hasta plomero para cumplirle a su Zopilucha el sueño de conocer el mar. Aunque en el camino tuvieron problemas con el carro, no se dejó vencer por los incovenientes y cumplió su misión, pese a que se hizo de noche.

Algo que lo distingue es su fraternidad y la libertad, pero ahora está divido entre su familia y el escenario que lo llena de vida.

Tropi Coco

El spring break lo gozó con ritmo y locura. El ritmo la hace viajar en el tiempo, desde su pasado hasta su presente. Además, comentó que si quieren seguir la fiesta, solo elijan el olor a coco y sigan los cuervos.

Maestro Bops

Cuando era joven las cosas eran diferentes, el amor no era tan fugaz. Trabajaba en Caleta y hacía de todo, desde masajes con aceite de cocos, contar chistes y hasta mover la pancita para los gringos.

Se enamoró de Susy y cada que llegaba la noche paseaban, nadaban y comían en la playa. Todo parecía felicidad y amor, hasta que un fatídico día el verano se acabó. Ella se fue pero 20 años después lo sorprendió al revelarle que tuvieron un hijo.

Hieny Fer

Se escapó con sus amigos de spring break, el plan era llegar a Acapulco y vivir la fiesta loca, pues cada amanecer es como volver a nacer.

Sin embargo, ella, sus comadres y sus compadres terminaron en Tepetongo.

Nocturna

La cocina internacional hace que su hambre se sacie. Pese a que le gusta su soledad, disfruta reunirse con sus viejos amigos, aunque terminen en lugares ilegales.

Es muy unida a su gremio pero también le gusta jugar con todos, además su pasión no es la fiesta, sólo disfrutar de las cosas más inesperadas sin reirse.

Metaliebre

Ya no podía esperar para irse de vacaciones, pero no le pidió a sus vecinos que le cuidaran sus plantitas. Se le pasaron las cubitas en la fiesta, pues se puso algo extrema aunque prometió que no volvería a ponerse así.

