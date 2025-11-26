¡Afilan sus sentidos! Estas son las nuevas apuestas de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

Video ¿Yadhira Carillo aceptaría dar vida a un personaje de '¿Quién es la Máscara?'?

La séptima emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025 los personajes que participaron se lucieron con sus increíbles presentaciones y también al darnos más pistas, que poco a poco develan su verdadera identidad, pero con la inteligencia de también despistarnos.

En esta ocasión, quienes nos dejaron pensando qué famosos se esconden tras estos talentosísimos personajes, fueron: Capi Bara, María Ovina, Tropi Coco, Federico García, Hieny Fer y Carro Ñero. Y para ayudarnos en el proceso de desenmascararlos contamos con la gran ayuda de Yadhira Carrillo.

Los investigadores se lucen con sus apuestas en el séptimo programa de ¿Quién es la Máscara? 2025

Capi Bara soñaba con viajar por el mundo, así como lo hizo uno de sus escritores favoritos. Si tuviera un deseo pediría tener un viaje para descubrir tesoros. Es fan de los deportes de playa y el amor lo ha vuelto loco.

Los investigadores piensan que se trata de:

Anahí: Poncho Herrera .

. Ana Brenda: Sebastián Zurita .

. JuanPa Zurita: José Eduardo Derbez .

. Yadhira Carrillo: José Eduardo Derbez .

. Carlos Rivera: Horacio Pancheri.

Tropi Coco vive en la Luna, pues tan soñadora que se le va el coco. Además es un poco desconfiada, pues cree que los investigadores mienten cuando piensan que se luce en el escenario.

Los expertos asumieron que tras ella está:

Yadhira Carrillo: Danna.

Ana Brenda: Paulina Goto.

Anahí: Becky G.

Carlos Rivera: Alma Zero.

JuanPa Zurita: Ana Layevska.

Hieny Fer nos contó que en su pijamada se colaron una desconocida con tres hijas, dos hijos y un perro muy amoroso. También, en su cuarto había una bola de tocayas que estaban buscando justicia.

El panel de investigadores creen que se puede esconder:

Yadhira Carrillo: África Zavala.

Ana Brenda: Oka Giner.

JuanPa Zurita: Karla Díaz.

Anahí: Bárbara López.

Carlos Rivera: Gloria Aura.

Carro Ñero es papá luchón y vive muy feliz en su guarida con sus zopiyates. Nos presumió que su Zopilucha tiene el mejor sazón del planeta. Pero no todo es tranquilidad, pues los buitres de la Bondojo eran sus compas pero ahora se volvieron rivales.

Los investigadores se pusieron en aprietos pero creen que se trata de:

Yadhira Carrillo: Ariel Miramontes.

Ana Brenda: Juan Diego Covarrubias.

JuanPa Zurita: Rodrigo Murray.

Anahí: David Zepeda.

Carlos Rivera: Gabriel Soto.

María Ovina perdió su máscara y tras ella se escondía Wendy Guevara, pero antes de saberlo, los investigadores apostaron esto:

JuanPa Zurita: Ludwika Paleta .

. Anahí: Karime Pindter .

. Ana Brenda: Michelle Vieth .

. Yadhira Carrillo: Angélica Vale .

. Carlos Rivera: Wendy Guevara.

Imagen TelevisaUnivision



Otro gran personaje que se fue era la de Federico García, quien ocultaba a Rodrigo Murray, pero antes de conocer su identidad, los expertos comentaron que se trataba de:

Carlos Rivera: Pablo Preciado de Matisse.

Anahí: Miguel Rodarte.

Yadhira Carrillo: Aarón Díaz.

Ana Brenda: Jesús Navarro de Reik.

JuanPa Zurita: Jorge Poza.

Imagen TelevisaUnivision