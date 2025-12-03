¿Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 lograron descifrar las pistas de los personajes? Aquí sus nuevas apuestas

Video ¿Yadhira Carillo aceptaría dar vida a un personaje de '¿Quién es la Máscara?'?

En el octavo programa de ¿Quién es la Máscara? 2025 los personajes que se calificaron como semifinalistas dejaron un poco más al descubierto su identidad, aunque los investigadores generalmente discrepan entre sus apuestas.

La emisión del pasado domingo testificamos las increíbles presentaciones de Carro Ñero, Samurái, Tropi Coco, Maestro Bops, Hieny Fer, Capi Bara, Nocturna y Metaliebre. Además el panel de expertos contó con la ayuda de una gran periodista, Danielle Dithurbide, para desmenuzar la identidad de uno de estos personajes.

Estas son las nuevas apuestas de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

Carro Ñero reveló que ha sido bolero, zapatero y hasta plomero para cumplirle a su Zopilucha el sueño de conocer el mar. Aunque ama a su familia está dividido entre ellos y el escenario, que también lo llena de vida.

Los investigadores piensan que se trata de:

Carlos Rivera: David Zepeda .

. Anahí: Érick Elías .

. Ana Brenda: Víctor García .

. JuanPa Zurita: Berth Oh.

El spring break que tuvo Tropi Coco lo disfrutó con locura, además de que el ritmo la hace viajar en el tiempo, desde su pasado hasta su presente.

Los expertos asumieron que tras ella está:

Anahí: Paulina Goto .

. Carlos Rivera: Natasha Dupeyrón .

. Ana Brenda: Becky G .

. JuanPa Zurita: Sofía Reyes.

Maestro Bops descubrió que era papá 20 años después de que vivió un torrido romance cuando trabajaba en Caleta, donde ahí hacía de todo desde masajes con aceite de cocos, contar chistes y mover la pancita para los gringos.

El panel de investigadores creen que tras él se puede esconder:

Danielle Dithurbide: Mau Nieto .

. JuanPa Zurita: Paco "el de las empadadas" .

. Ana Brenda: Eugenio Derbez .

. Anahí: José Eduardo Derbez .

. Carlos Rivera: Paco "el de las empadadas".

Hieny Fer se había escapado con sus compadres y sus comadres de sping break. Planeaban llegar a Acapulco pero por cuestiones de mala suerte, la vida o el destino, terminaron en Tepetongo.

Los investigadores creen que se trata de:

Carlos Rivera: Macarena Achaga .

. JuanPa Zurita: Ela Velden .

. Ana Brenda: Zuria Vega .

. Anahí: Bárbara López.

Para Nocturna la cocina internacional hace que su hambre se sacie. Pese a que le gusta su soledad, disfruta reunirse con sus viejos amigos, aunque terminen en lugares ilegales.

Estos fueron los pronósticos de los expertos:

Carlos Rivera: Violeta Isfel .

. Anahí: Briggitte Bozo .

. Ana Brenda: Doris Jocelyn .

. JuanPa Zurita: Diana Bovio.

A Metaliebre le urgían unas vacaciones, pero no le avisó a sus vecinos que se iba y le preocuparon sus plantitas. En el spring break se la pasó de fiesta y también se le pasaron las copas.

El panel de investigadores creen que se puede esconder:

Anahí: Marie Claire .

. Carlos Rivera: Ashley Grace .

. JuanPa Zurita: Ariel Miramontes .

. Ana Brenda: Eva Cedeño.

Samurái tuvo que revelar su identidad y se escondía el talentosísimo Eduardo España, pero antes de conocer quién era, esto apostaron los expertos:

Carlos Rivera: Jorge Poza / Ernesto Laguardia.

Anahí: Sergio Goyri .

. JuanPa Zurita: Alejandro Speitzer .

. Ana Brenda: Jorge Salinas.

Capi Bara también fue desenmascarado y tras él se encontraba Diego Klein, pero los investigadores tampoco pudieron descifrar su identidad:

Ana Brenda: Gabriel Soto .

. JuanPa Zurita: Eddy Skabeche / José Eduardo Derbez .

. Anahí: Pablo Cruz .

. Carlos Rivera: José Eduardo Derbez / Yurem.

