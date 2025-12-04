¿A qué hora y cuándo ver la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025 por Univision? Te contamos

Video ¿Yadhira Carillo aceptaría dar vida a un personaje de '¿Quién es la Máscara?'?

Uno de los enfrentamientos más intensos de ¿Quién es la Máscara? 2025 está a punto de suceder, pues este fin de semana se llevará a cabo la semifinal de la competencia, donde dos famosos tendrán que perder su máscara, a tan solo un paso de la gran final.

Para hacer especial esta emisión, l os seis personajes que permanecen en la competencia, deberán adecuarse a una temática deportiva, con la cual basarán sus pistas y, por supuesto, sus números musicales.

¿A qué hora se disputará la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Al inicio de la séptima temporada, 18 personajes llegaron con el sueño de conquistar el trofreo del reality más misterioso de la televisión, sin embargo, poco a poco los famosos han revelado su verdadera identidad.

Tras varias semanas de increíbles duelos, los personajes que han podido meterse hasta la semifinal son Tropi Coco, Carro Ñero, Hieny Fer, Maestro Bops, Nocturna y Metaliebre. Sin embargo dos de ellos se tendrán que despedir de la competencia en el noveno programa.

Por supuesto, en Univision podremos disfrutar los duelazos que nos prepararon estos personajes rumbo a la gran final del reality.

Así que no te pierdas este domingo 7 de diciembre la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025 en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.