Diego Klein impacta a los investigadores al ser Capi Bara en ¿Quién es la Máscara?

Este domingo 30 de noviembre, ¿Quién es la Máscara?, en su octava emisión, recibió a ocho de sus personajes en el escenario y dos de ellos quedaron eliminados: primero Samurái quedó fuera mostrando a Eduardo España detrás de la máscara y luego Capi Bara tuvo que revelar su identidad impactando a todos al ver que Diego Klein se encontraba detras del personaje.

El protagonista de 'Guardián de mi Corazón', la nueva telenovela de Juan Osorio, dejó impactados a todos los investigadores, quienes no descubrieron su identidad: "No saben lo bonito que fue esta experiencia".

"Te está yendo increible, las estás rompiendo... Que te des el tiempo es un gran ejemplo para todos los actores jóvenes... Lo hiciste increible", le dijo Ana Brenda al actor.

¿Qué pasó en el segundo bloque del 30 de noviembre de '¿Quién es la Máscara?'?

Aquí te contamos qué personajes se presentaron en el segundo bloque de este domingo 30 de noviembre, qué canciones interpretaron y cuáles fueron las apuestas de los investigadores.

Hieny Fer

Hieny Fer interpretó ‘El Amor de mi Vida’ y las apuestas fueron:

Ana Brenda: Zuria Vega

Anahí: Bárbara López

JuanPa Zurita: Ela Velden

Carlos Rivera: Macarena Achaga

Capi Bara

Capi Bara cautivó con su voz al cantar 'El Merengue' y recibir las siguientes apuestas de los investigadores:

Anahí: Pablo Cruz

Ana Brenda: Gabriel Soto

JuanPa Zurita: Eddy Skabeche

Carlos Rivera: José Eduardo Derbez

Nocturna

Con su sensual voz, Nocturna cantó 'Please, Please, Please' y estas fueron las apuestas de los investigadores:

Anahí: Briggitte Bozzo

Ana Brenda: Doris Jocelyn

JuanPa Zurita: Diana Bovio

Carlos Rivera: Violeta Isfel

Metaliebre

Metaliebre interpreto 'La Chona' y recibió las siguientes apuestas:

Anahí: Marie Claire Harp

Ana Brenda: Eva Cedeño

JuanPa Zurita: Ariel Miramontes, Albertano

Carlos Rivera: Ashley de Ha*Ash

Luego de las cuatro participaciones de este domingo, los investigadores anunciaron a Metaliebre como el personaje al que salvarían en la octava emisión y así tener el pase a la semifinal.

Omar Chaparro abrió la votación del público, del que saldrían dos salvados: Nocturna, en primer lugar, y Hieny Fer, en segundo lugar, dejando así a Capi Bara en camino directo a la eliminacion.

Al grito de '¡Fuera Máscara!', Capi Bara reveló su identidad dejando ver a Diego Klein detrás del personaje.

Diego Klein en ¿Quién es la Máscara? Imagen TelevisaUnivision