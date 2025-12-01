Diego Klein impacta a los investigadores al ser Capi Bara en ¿Quién es la Máscara?
Diego Klein se encontraba detrás de Capi Bara y así quedó eliminado de ¿Quién es la Máscara?
Este domingo 30 de noviembre, ¿Quién es la Máscara?, en su octava emisión, recibió a ocho de sus personajes en el escenario y dos de ellos quedaron eliminados: primero Samurái quedó fuera mostrando a Eduardo España detrás de la máscara y luego Capi Bara tuvo que revelar su identidad impactando a todos al ver que Diego Klein se encontraba detras del personaje.
El protagonista de 'Guardián de mi Corazón', la nueva telenovela de Juan Osorio, dejó impactados a todos los investigadores, quienes no descubrieron su identidad: "No saben lo bonito que fue esta experiencia".
"Te está yendo increible, las estás rompiendo... Que te des el tiempo es un gran ejemplo para todos los actores jóvenes... Lo hiciste increible", le dijo Ana Brenda al actor.
¿Qué pasó en el segundo bloque del 30 de noviembre de '¿Quién es la Máscara?'?
Aquí te contamos qué personajes se presentaron en el segundo bloque de este domingo 30 de noviembre, qué canciones interpretaron y cuáles fueron las apuestas de los investigadores.
Hieny Fer
Hieny Fer interpretó ‘El Amor de mi Vida’ y las apuestas fueron:
Ana Brenda: Zuria Vega
Anahí: Bárbara López
JuanPa Zurita: Ela Velden
Carlos Rivera: Macarena Achaga
Capi Bara
Capi Bara cautivó con su voz al cantar 'El Merengue' y recibir las siguientes apuestas de los investigadores:
Anahí: Pablo Cruz
Ana Brenda: Gabriel Soto
JuanPa Zurita: Eddy Skabeche
Carlos Rivera: José Eduardo Derbez
Nocturna
Con su sensual voz, Nocturna cantó 'Please, Please, Please' y estas fueron las apuestas de los investigadores:
Anahí: Briggitte Bozzo
Ana Brenda: Doris Jocelyn
JuanPa Zurita: Diana Bovio
Carlos Rivera: Violeta Isfel
Metaliebre
Metaliebre interpreto 'La Chona' y recibió las siguientes apuestas:
Anahí: Marie Claire Harp
Ana Brenda: Eva Cedeño
JuanPa Zurita: Ariel Miramontes, Albertano
Carlos Rivera: Ashley de Ha*Ash
Luego de las cuatro participaciones de este domingo, los investigadores anunciaron a Metaliebre como el personaje al que salvarían en la octava emisión y así tener el pase a la semifinal.
Omar Chaparro abrió la votación del público, del que saldrían dos salvados: Nocturna, en primer lugar, y Hieny Fer, en segundo lugar, dejando así a Capi Bara en camino directo a la eliminacion.
Al grito de '¡Fuera Máscara!', Capi Bara reveló su identidad dejando ver a Diego Klein detrás del personaje.
