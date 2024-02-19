Premio Lo Nuestro 2024: Maluma está nominado a Artista Premio Lo Nuestro del Año

Video La fiesta de Premio Lo Nuestro 2024 inicia con Noche de Estrellas y la alfombra magenta

En la 36ª edición de Premio Lo Nuestro, Maluma lidera la lista de nominados con 14 categorías en las que destaca como Artista Premio Lo Nuestro del Año.

El 'Pretty Boy' ha dejado una huella imborrable en la industria de la música, y su talento ha sido reconocido una vez más con estas nominaciones. El colombiano se ha hecho de 9 Premio Lo Nuestro destacando Mejor Álbum del Año – Urbano y Mejor Artista del Año- Urbano en 2017.

Maluma, el artista más nominado en Premio Lo Nuestro 2024



Maluma es el artista más nominado, al estar presente en 14 categorías. Entre las cuales figura en Artista Premio Lo Nuestro del Año, Canción del Año por su colaboración en Nunca y Pico junto a Yandel y Eladio Carrión, mientras que por su producción Don Juan contiende en Álbum del Año y Álbum del Año - Pop/Urbano.

Además, también figura en la lista de nominados en las categorias de Canción del Año - Pop-Urbano/Dance por partida doble con los temas 'Celular' (en colaboración con Nicky Jam y The Chainsmokers) y ‘Ta Ok Remix’ (en colaboración con Dennis, Mc Kevin O Chris y Karol G).

Arstistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2024

Además de Maluma, otros artistas también recibieron múltiples nominaciones en Premio Lo Nuestro 2024. Peso Pluma destaca con 13 nominaciones, seguido por Grupo Frontera con 10 y Feid y Karol G nominados en nueve categorías cada uno. La presencia de estos talentosos artistas asegura una competencia emocionante en los Premio Lo Nuestro 2024.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será la fiesta?

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2024 se llevará a cabo este jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. La transmisión en vivo estará a cargo de Univision, Galavisión y ViX.

La noche comenzará con la alfombra magenta en el especial Noche de Estrellas, seguida de la ceremonia de premiación conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

No te pierdas la transmisión de la alfombra en vivo a partir de las 6P/5C/PAC en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y en la página oficial del evento.

Sin duda, será una noche llena de emociones y sorpresas para todos los amantes de la música latina.

Quiénes serán los artistas homenajeados en Premio Lo Nuestro 2024

En Premio Lo Nuestro 2024, se rendirá homenaje a tres destacados artistas. Ana Bárbara recibirá el Premio a la Trayectoria por su destacada carrera musical; Don Omar será honrado con el premio Ícono Global por ser uno de los líderes del género urbano. Por último, Olga Tañón, la mujer más premiada en la historia de Premio Lo Nuestro, será reconocida con el Premio a la Excelencia. Estos momentos especiales sin duda dejarán una huella imborrable en la historia de la ceremonia.

Artistas confirmados para actuar en Premio Lo Nuestro 2024

Con un elenco tan variado y talentoso, el escenario de Premio Lo Nuestro 2024 se prepara para brillar con lo mejor de la música latina.

La lista de artistas confirmados para actuar en los Premios Lo Nuestro 2024 promete una noche llena de ritmo y alegría. Maluma, el artista más nominado de la noche, promete un espectáculo inolvidable para todos los asistentes.

Los premios también contarán con la presencia del también cantante y compositor colombiano Camilo, quien presentará dos temas nuevos, el poderoso dúo cubano Gente de Zona tendrá una actuación que fusionará ritmos latinos y urbanos.

Una de las grandes sorpresas de la noche será la presentación de Gloria Trevi que estrenará su nuevo tema; la Banda MS, digna representante del género regional mexicano, ofrecerá un memorable performance con la música banda.

Esta fiesta contará también con la presencia de artistas internacionales que serán parte de la ceremonia y estarán a cargo de presentar las diferentes categorías.

Ilegales festejará 30 años de carrera artística en los Premios Lo Nuestro 2024

El grupo dominicano Ilegales celebrará con un gran performance en Premio Lo Nuestro tres décadas de carrera artística. Los asistentes podrán disfrutar y bailar de sus más grandes éxitos como ‘El Taqui Taqui’, ‘La Morena’, ‘Como Un Trueno’, entre otros.

Noche de Estrellas en Premio Lo Nuestro 2024

La antesala de Premio Lo Nuestro, Noche de Estrellas, contará con seis conductores que harán entrevistas exclusivas a los invitados, análisis de moda y darán mucha información sobre la premiación.

En esta edición, los presentadores serán Adamari López, Karina Banda, Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Además de la presencia de los conductores, Noche de Estrellas contará con dos números musicales a cargo de Víctor Manuelle, el legendario intérprete de la salsa, y Diego Torres, quien interpretará su éxito ‘Mejor que Ayer’.

Premio Lo Nuestro 2024 será una noche llena de emoción, sorpresas y talento latino. La presencia de talentosos artistas y los homenajes especiales aseguran una ceremonia inolvidable.