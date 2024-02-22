Premio Lo Nuestro 2024: Dónde y cómo ver en vivo hoy la Alfombra Magenta y la entrega de premios completa

Esta noche es la edición 36 de Premio Lo Nuestro y es la oportunidad de ver en el mismo lugar a los artistas más importantes del momento y enterarnos de quiénes fueron los ganadores de sus 38 categorías. Sigue el minuto a minuto de este evento en nuestro Liveblog .

Premio Lo Nuestro tiene este 2024 una lista de 180 artistas nominados dentro de los géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano. El público fue quien mediante su voto eligió a los ganadores, los cuales se darán a conocer a lo largo del evento.

El colombiano Maluma es el artista con más nominaciones al figurar en 14 categorías entre las que se encuentran Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año y Álbum Del Año.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Dónde y a qué hora será la entrega de premios?



Este jueves 22 de febrero el Kaseya Center de Miami, Florida, recibirá a todos los invitados, nominados y público que adquirió sus boletos para ser testigo de esta celebración.

La transmisión será a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas , conducida por Chiquinquirá Delgado, Karina Banda, Adamari López, Raúl de Molina y Jomari Goyso donde podrás ver todos los detalles de la alfombra magenta. La música en esta antesala estará a cargo de Víctor Manuelle y el argentino Diego Torres.

La entrega de premios, con una duración de tres horas, iniciará a las 8P/7C y esta ocasión se engalanará con la presencia de Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas que cantarán en performances únicos y estrenos mundiales



Como ya es costumbre, la lista de artistas confirmados es larga y confirma a nuestro escenario como el lugar ideal para que las figuras del momento presenten números musicales espectaculares, colaboraciones que no se han visto en TV o lancen nuevos temas.

Tal es el caso de Arcángel y Grupo Frontera, quienes cantarán el tema ‘ALV’; además, el cantante de reggaetón y trap prepara una sorpresa adicional. Anitta y Bad Gyal encenderán la tarima con la presentación de su tema ‘Bota Niña’. Ángela Aguilar y Yuridia nos deleitarán con sus voces al interpretar ‘Qué Agonía’, mientras que Camilo y Evaluna harán lo suyo con el tema ‘Plis’.

Eladio Carrión debutará en esta fiesta y presentará, por primera vez en TV, ‘La Canción Feliz Del Disco’ y ‘Bendecido’.

Carin León y Kane Brown estrenarán a nivel mundial su tema ‘The One (Pero No Como Yo)’ y esta será la primera vez del cantante de country en Premio Lo Nuestro. Otro artista que hará su aparición ante la audiencia de Premio Lo Nuestro es Machine Gun Kelly y lo hará con Don Omar y el tema ‘Danza Kuduro’.

El romanticismo se hará presente con Ricardo Montaner, quien cantó en la primera edición de Premio Lo Nuestro su tema ‘Tan Enamorados’, mismo que interpretará esta noche. Las fanáticas de Chayanne bailarán al ritmo de su éxito ‘Bailando Bachata’.

Maluma, Banda MS, Gente de Zona, Pepe Aguilar, Gloria Trevi, son otros de los artistas que veremos en acción esta noche.

Premio Lo Nuestro 2024 reconocerá las carreras de Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón



Otros números musicales que causan mucha expectativa son los que preparan los homenajeados de la noche:

Ana Bárbara recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y para festejarlo prepara un número musical muy especial.

Olga Tañón este año recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia y pondrá todo su ritmo y talento en su performance.

Don Omar será reconocido con el premio Ícono Global y tendrá a grandes invitados en su presentación, ya que además de Machine Gun Kelly lo acompañarán Anitta y Wisin.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo ver la transmisión en vivo de la Alfombra Magenta y entrega de premios?



La cobertura de esta edición permitirá que no te pierdas ningún detalle desde un par de horas antes de que arranque la premiación.

No te pierdas la transmisión de nuestra Alfombra Live a las 6P/5C por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, así como la página oficial del evento.

La Noche de Estrellas, a las 7P/6C, con la Alfombra Magenta, estará disponible en Univision, Galavisión y ViX, dicha plataforma tendrá dos transmisiones (para suscriptores y no suscriptores).

La entrega de premios con todos los performances iniciará a las 8P/7C también podrás disfrutarla por Univision, Galavisión y ViX.

Premio Lo Nuestro 2024: En vivo minuto a minuto en el liveblog



Recuerda que toda la información de este evento la podrás seguir en el sitio oficial. Fotos, videos y artículos especiales están disponibles para que conozcas todo lo relacionado con nominados y artistas que actuarán.

No podía faltar el Ranking de Ganadores donde conocerás las categorías que se van premiando y te mostraremos el conteo de los artistas con más galardones.

Además, tendremos el liveblog con detalles de la ceremonia, los preparativos y datos que tienes que saber para disfrutar al máximo del evento.