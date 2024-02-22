Premio Lo Nuestro 2024: Lista de artistas ganadores de las 38 categorías
Esta noche se realizó la edición 36 entrega de Premio Lo Nuestro con una gran cantidad de increíbles performances. Entérate de quienes fueron los ganadores de esta fiesta que se realizó en el Kaseya Center de Miami, Florida.
La lista de artistas nominados de Premio Lo Nuestro estuvo integrada este 2024 por 38 categorías, las cuales fueron premiadas en la fiesta que se realizó en el Kaseya Center. Revive el minuto a minuto de este evento en nuestro Liveblog.
Como cada año los ganadores fueron elegidos por el voto del público. Para esta edición de Premio Lo Nuestro estuvieron nominados 180 artistas y el colombiano Maluma fue el cantante con más nominaciones este año al figurar en 14 categorías.
Karol G se coronó como la artista más ganadora de la noche, al llevarse los nueve premios a los que estaba nominada. Otros artistas más ganadores de la noche fueron Maluma, Peso Pluma, Carin León y Shakira con cuatro premios cada uno.
Premio Lo Nuestro 2024: Artistas que actuaron en la entrega de premios
La fiesta estuvo conducida en esta edición por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale. Los nombres de los grupos y artistas que subieron al escenario fueron garantía de talento, ritmo y alegría.
La apertura estuvo a cargo de Maluma, seguido de Chayanne y así fueron aparecieron otros talentos como Anitta con Bad Gyal, los queridos Camilo y Evaluna, así como las potentes voces de Yuridia y Ángela Aguilar.
La legendaria Gloria Trevi estrenó su nuevo tema en medio de su exitosa gira, y tuvo una colaboración especial con Banda MS. El regional mexicano y el country tuvieron a dos grandes representantes en nuestro escenario: Carin León y Kane Brown, quienes estrenaron a nivel mundial su primera colaboración.
Ni que decir de los homenajes de la noche, Don Omar como Ícono Global, Olga Tañón recibió el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, mientras Ana Bárbara, quien celebra 30 años de carrera, fue homenajeada con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria.
¿Quiénes son los ganadores de Premio Lo Nuestro 2024?
Artista Premio Lo Nuestro Del Año
- Bad Bunny
- Camilo
- Carin León
- Feid
- Grupo Frontera
- Karol G - GANADORA
- Maluma
- Ozuna
- Peso Pluma
- Shakira
Canción Del Año
- ‘Ambulancia’ – Camilo & Camila Cabello
- ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira - GANADORES
- ‘Despechá’ – Rosalía
- ‘Ella Baila Sola’ – Eslabón Armado & Peso Pluma
- ‘Lala’ – Myke Towers
- ‘Me Enrd’ – Prince Royce
- ‘Nunca y Pico’ – Yandel, Maluma & Eladio Carrión
- ‘Sé Que Estás Con Él’ – Silvestre Dangond, Reik & Boza
- ‘Un X100to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny
- ‘¿Y Qué Tal Si Funciona’ – Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga
Álbum Del Año
- ‘Colmillo De Leche’ – Carin León
- ‘Don Juan’ – Maluma
- ‘El Comienzo’ – Grupo Frontera
- ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así’ – Carlos Vives
- ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ – Feid
- ‘Fórmula, Vol. 3’ – Romeo Santos
- ‘Génesis’ – Peso Pluma
- ‘Haashtag’ – Ha*Ash
- ‘Mañana Será Bonito’ – Karol G - GANADORA
- ‘Playa Saturno’ – Rauw Alejandro
Remix Del Año
- ‘La Bebé Remix’ – Yng Lvcas & Peso Pluma
- ‘Podemos Repetirlo Remix’ – Don Omar, Checho Corleone & Anuel AA
- ‘Polaris Remix’ – Saiko, Quevedo, Feid & Mora
- ‘Quédate’ – Tiësto Remix’ – Bizarrap & Tiësto
- ‘Una Noche En Medellín Remix’ – Karol G, Cris MJ & Ryan Castro - GANADORES
Artista Revelación Masculino
- Beéle
- Christian Alicea
- Dei V
- Michelle Maciel
- Milo J
- Omar Courtz
- Peso Pluma - GANADOR
- Rels B
- Saiko
- Yng Lvcas
Artista Revelación Femenina
- Gale
- J Noa
- Joaquina
- Kenia Os - GANADORA
- La Joaqui
- Ludmilla
- Paopao
- Snow Tha Product
Artista Revelación Grupo o Dúo – Música Mexicana
- Conexión Divina
- Eslabón Armado
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera - GANADORES
- Los Esquivel
- Marca MP
Colaboración ‘Crossover’ Del Año
- ‘Bailar Contigo’ – Black Eyed Peas & Daddy Yankee - GANADORES
- ‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled
- ‘El Vibe’ – Farina & Sean Paul
- ‘Jumpin’ – Pitbull & Lil Jon
- ‘Let’s Get Crazy! (Mambo Drop)’ – Don Omar & Lil Jon
- ‘Ojalá’ – The Rudeboyz, Maluma & Adam Levine
- ‘Somos Iguales’ – Ozuna, Tokischa, Louchie Lou & Michie One
- ‘The Reason’ (Latin Version) – Jonathan Moly & Hoobastank
La Mezcla Perfecta Del Año
- ‘Alaska’ – Camilo & Grupo Firme
- ‘Amor Clandestino’ – Maná & Eden Muñoz
- ‘Chanel’ – Becky G & Peso Pluma
- ‘Como El Viento’ – Luis R Conriquez & Nicky Jam
- ‘El Amor De Mi Vida’ – Los Ángeles Azules & Maria Becerra
- ‘El Pañuelo’ – Romeo Santos & Rosalía
- ‘La Siguiente’ – Kany García & Christian Nodal
- ‘Peso Pluma: BZRP Music Sessions, Vol. 55’ – Bizarrap & Peso Pluma
- ‘Según Quién’ – Maluma & Carin León - GANADORES
- ‘Un X100to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny
Tour Del Año
- ‘Fórmula Vol. 3 Tour’ – Romeo Santos
- ‘Luis Miguel Tour 2023’ – Luis Miguel
- ‘Mañana Será Bonito Tour’ – Karol G - GANADORA
- ‘Saturno World Tour’ – Rauw Alejandro
- ‘Soy Rebelde Tour’ – RBD
Artista Masculino Del Año – Urbano
- Arcángel
- Bad Bunny
- Daddy Yankee
- Eladio Carrión
- Feid - GANADOR
- Myke Towers
- Ozuna
- Rauw Alejandro
- Ryan Castro
- Yandel
Artista Femenina Del Año – Urbano
- Anitta
- Becky G
- Chesca
- Karol G - GANADORA
- Maria Becerra
- Natti Natasha
- Nicki Nicole
- Paopao
- Villano Antillano
- Young Miko
Canción Del Año – Urbano
- ‘Besos Moja2’ – Wisin y Yandel & Rosalía
- ‘Classy 101’ – Feid & Young Miko - GANADORES
- ‘Instagram’ Blessd
- ‘Lala’ – Myke Towers
- ‘Más Rica Que Ayer’ – Anuel AA, Mambo Kingz & DJ Luian
- ‘Necesidad’ – Venesti
- ‘Panties y Brasieres’ – Rauw Alejandro & Daddy Yankee
- ‘Un Cigarrillo’ – Chencho Corleone
- ‘Where She Goes’ – Bad Bunny
- ‘Yandel 150’ – Yandel & Feid
Colaboración Del Año – Urbano
- ‘Gatúbela’ – Karol G & Maldy - GANADORAS
- ‘Hey Mor’ – Ozuna & Feid
- ‘La Bebé Remix’ – Yng Lvcas & Peso Pluma
- ‘La Jumpa’ – Arcángel & Bad Bunny
- ‘Lokera’ – Rauw Alejandro, Lyanno & Brray
- ‘Mi Exxx’ – Wisin & Anuel AA
- ‘Nunca y Pico’ – Yandel, Maluma & Eladio Carrión
- ‘Podemos Repetirlo’ – Don Omar & Chencho Corleone
- ‘Te Kiero Ver’ – Paopao & Jay Wheeler
- ‘Ulala’ – Myke Towers & Daddy Yankee
Álbum Del Año – Urbano
- ‘3Men2 Kbrn’ – Eladio Carrión
- ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ – Feid
- ‘La Nena De Argentina’ – Maria Becerra
- ‘La Sustancia X’ – Villano Antillano
- ‘La Vida Es Una’ – Myke Towers
- ‘Llnm2’ – Anuel AA
- ‘Mañana Será Bonito’ – Karol G - GANADORA
- ‘Ozutochi’ – Ozuna
- ‘Playa Saturno’ – Rauw Alejandro
- ‘Resistencia’ – Yandel
Artista Pop Masculino Del Año
- Camilo
- Carlos Rivera
- Lasso
- Luis Fonsi
- Maluma - GANADOR
- Manuel Medrano
- Manuel Turizo
- Pedro Capó
- Ricky Martin
- Sebastián Yatra
Artista Pop Femenina Del Año
- Aitana
- Emilia
- Gloria Trevi
- Kany García
- Kenia Os
- Laura Pausini
- Rosalía
- Shakira - GANADORA
- Thalía
- Tini
Grupo o Dúo Del Año – Pop
- Camila
- Ha*Ash
- Piso 21
- RBD - GANADORES
- Reik
Canción Del Año – Pop
- ‘A Mi Lado’ – Reik & Rusherking
- ‘Coco Loco’ – Maluma
- ‘Como Tú y Yo’ – Chayanne
- ‘Fugitivos’ – Camila
- ‘La Falta Que Me Haces’ – Natti Natasha
- ‘La Última Canción’ – CNCO
- ‘Mi Salida Contigo’ – Ha*Ash & Kenia Os - GANADORAS
- ‘Sincerándome’ – Carlos Rivera
- ‘Una Noche Sin Pensar’ – Sebastián Yatra
- ‘Volver a Casa’ – Pedro Capó
Canción Del Año Pop /Balada
- ‘Hey’ – Ana Isabelle
- ‘Te Acuerdas’ – Ha*Ash & Reik - GANADORES
- ‘Tu Salida’ – Christian Daniel
- ‘Un Buen Inicio’ – Laura Pausini
- ‘Yo No Fumo’ – Ricardo Montaner & Carlos Rivera
Álbum Del Año – Pop/Urbano
- ‘2000’ – Manuel Turizo
- ‘Cupido’ – Tini - GANADORA
- ‘Desgenerados Mixtape’ – Mau y Ricky
- ‘Don Juan’ – Maluma
- ‘Eva’ – Lasso
- ‘Haashtag’ – Ha*Ash
- ‘La Neta’ – Pedro Capó
- ‘Mi Soundtrack Vol. 1’
- ‘Sincerándome’ – Carlos Rivera
- ‘Thalía’s Mixtape’ – Thalía
Colaboración Del Año – Pop-Urbano
- ‘Berlín’ – Zion & Lennox & Maria Becerra
- ‘Beso’ – Rosalía & Rauw Alejandro
- ‘Easy’ – Chesca & Dalex
- ‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko
- ‘La Loto’ – Tini, Becky G & Anitta
- ‘Los Cachos’ – Piso 21 & Manuel Turizo
- ‘Sé Que Estás Con Él’ – Silvestre Dangond, Reik & Boza
- ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira - GANADORES
- ‘Tu Recuerdo’ – Wisin, Emilia & Lyanno
- ‘Vagabundo’ – Sebastián Yatra, Manuel Turizo & Beéle
Canción Del Año – Pop-Urbano
- ‘5 Estrellas’ – Reik & Sech
- ‘Columbia’ – Quevedo
- ‘Éxtasis’ – Manuel Turizo & Maria Becerra
- ‘Junio’ – Maluma
- ‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul
- ‘No_Se_Ve.MP3’ – Emilia, Ludmilla & Zecca
- ‘Pasa_je_ro’ – Farruko
- ‘To´ Esto Es Tuyo’ – Natti Natasha
- ‘TQG’ – Karol G & Shakira - GANADORAS
- ‘Tucu’ – Ozuna & Amarion
Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance
- ‘Berlín’ – Zion & Lennox & Maria Becerra
- ‘Café Con Leche’ – Pitbull
- ‘Celular’ – Nicky Jam, Maluma & The Chainsmokers
- ‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko
- ‘Let’s Get Crazy! (Mambo Drop)’ – Don Omar & Lil Jon
- ‘Tá Ok Remix’ – Dennis, MC Kevin O Chris, Maluma & Karol G - GANADORES
Artista Del Año – Tropical
- Aymée Nuviola
- Carlos Vives
- Juan Luis Guerra
- Luis Figueroa
- Marc Anthony
- Olga Tañón
- Prince Royce
- Romeo Santos - GANADOR
- Silvestre Dangond
- Víctor Manuelle
Canción Del Año – Tropical
- ‘Bailando Bachata’ – Chayanne - GANADOR
- ‘Decidí Tener Pantalones’ – Víctor Manuelle
- ‘Me Enrd’ – Prince Royce
- ‘Solo Conmigo’ – Romeo Santos
- ‘Vienes’ – Luis Figueroa
- ‘Yo Le Mentí’ – Marc Anthony
Colaboración Del Año – Tropical
- ‘Ambulancia’ – Camilo & Camila Cabello
- ‘El Merengue’ – Marshmello & Manuel Turizo
- ‘El Pañuelo’ – Romeo Santos & Rosalía - GANADORES
- ‘La Fórmula’ – Maluma & Marc Anthony
- ‘Las Mujeres’ – Carlos Vives & Juanes
- ‘Si Tú Me Quieres’ – Fonseca & Juan Luis Guerra
Álbum Del Año – Tropical
- ‘Bachata En Vivo, Vol. 2’ – Elvis Martínez
- ‘Canciones Del Corazón’ – Olga Tañón
- ‘Catarsis’ – Daniela Darcourt
- ‘El Swing Del Gran Combo’ – El Gran Combo de Puerto Rico
- ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así’ – Carlos Vives
- ‘Fórmula, Vol. 3’ – Romeo Santos - GANADOR
- ‘Intruso’ -Silvestre Dangond
- ‘Metamorfosis’ – Jonathan Moly
- ‘Voy a Ti’ – Luis Figueroa
- ‘Yo’ – Christian Alicea
Artista Masculino Del Año – Música Mexicana
- Alejandro Fernández
- Alfredo Olivas
- Carin León - GANADOR
- Christian Nodal
- Eden Muñoz
- Junior H
- Lenin Ramírez
- Luis R Conriquez
- Pepe Aguilar
- Peso Pluma
Artista Femenina Del Año – Música Mexicana
- Ana Bárbar
- Ángela Aguilar
- Chiquis
- Majo Aguilar
- Yuridia - GANADORA
Canción Del Año – Música Mexicana
- ‘Alaska’ – Camilo & Grupo Firme
- ‘Ella Baila Sola’ – Eslabón Armado & Peso Pluma - GANADORES
- ‘Eres Ese Algo’ – La Maquinaria Norteña
- ‘Indispensable’ – Carin León
- ‘Inexperto En Olvidarte’ Alejandro Fernández
- ‘Ni Con Labios Prestados’ – Alfredo Olivas
- ‘No Se Va (En vivo)’ – Grupo Frontera
- ‘Tú y Tú’ – Los Ángeles Azules, Cazzu & Santa Fe Klan
- ‘Un Cumbión Dolido’ -Christian Nodal
- ‘¿Y Qué Tal Si Funciona?’ – Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga
Colaboración Del Año – Música Mexicana
- ‘Alaska’ – Camilo & Grupo Firme
- ‘Bebé Dame’ – Fuerza Regida & Grupo Frontera
- ‘Ella Baila Sola’ – Eslabón Armado & Peso Pluma
- ‘La Patrona’ – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey & Leandro Ríos
- ‘No Me Hablen De Amor’ – Pepe Aguilar & Intocable
- ‘Qué Agonía’ – Yuridia & Ángela Aguilar
- ‘Se Acabó (En Vivo)’ – Lenin Ramírez, Fuerza Regida & Banda Renovación
- ‘Según Quién’ – Maluma & Carin León - GANADORES
- ‘Si Ya Hiciste El Mal’ – Luis R Conriquez & Jessi Uribe
- 'Solo Que Lo Dudes’ – Banda MS de Sergio Lizárraga & Yahritza y Su Esencia
Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana
- Banda Los Recoditos
- Banda MS de Sergio Lizárraga
- Calibre 50
- Eslabón Armado
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera - GANADORES
- Intocable
- La Maquinaria Norteña
- Los Ángeles Azules
Canción Banda Del Año
- ‘Al Ver Que Te Vas’ – Banda El Recodo
- ‘Amor Pasajero’ – Los Plebes de Rancho de Ariel Camacho
- ‘Calidad’ – Grupo Firme & Luis Mexia
- ‘Fuerte No Soy’ – Banda Los Recoditos
- ‘La Patrona’ – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey & Leandro Ríos
- ‘Se Acabó (En Vivo)’ – Lenin Ramírez, Fuerza Regida & Banda Renovación
- ‘Se Manda Sola’ – La Adictiva
- ‘Si Ya Hiciste el Mal’ – Luis R Conriquez & Jessi Uribe
- ‘Soldado Caído’ – El Fantasma
- ‘¿Y Qué Tal Si Funciona?’ – Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga - GANADORES
Canción Mariachi/Ranchera Del Año
- ‘Canción Para Olvidarte’ – Majo Aguilar
- ‘Difícil Tu Caso’ – Alejandro Fernández
- ‘La Jugada’ – Ana Bárbara & Vicente Fernández
- ‘No Puedo No Caer’ – Leonardo Aguilar
- ‘Qué Agonía’ – Yuridia & Ángela Aguilar - GANADORAS
- ‘Solo Muere Si Se Olvida’ – Adriel Favela & Kurt
- ‘Un Cumbión Dolido’ – Christian Nodal
Canción Norteña Del Año
- ‘Beses a Quien Beses’ – La Fiera De Ojinaga
- ‘Cuéntame’ – Los Rieleros Del Norte
- ‘Dirección Equivocada’ – Calibre 50
- ‘Eres Ese Algo’ – La Maquinaria Norteña
- ‘Indispensable’ – Carin León - GANADOR
- ‘Ni Con Labios Prestados’ – Alfredo Olivas
- ‘Ni Volviendo a Nacer’ Eden Muñoz
- ‘No Me Hablen De Amor’ – Pepe Aguilar & Intocable
- ‘Que Te Vaya Bien’ – Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- ‘Se Me Soltó El Hocico’ – Los Dos Carnales
Fusión Música Mexicana Del Año
- ‘Cambio De Canción’ – Conexión Divina
- ‘Ella Baila Sola’ – Eslabón Armado & Peso Pluma - GANADORES
- ‘Fin De Semana’ – Oscar Maydon & Junior H
- ‘Frágil’ – Yahritza y Su Esencia & Grupo Frontera
- ‘Mírate Nomás’ – Ulices Chaidez
Álbum Del Año – Música Mexicana
- ‘Bordado a Mano’ – Ana Bárbara
- ‘Colmillo De Leche’ – Carin León
- ‘Consejos Gratis’ – Eden Muñoz
- ‘Cumbia Del Corazón’ – Los Ángeles Azules
- ‘Desvelado’ – Eslabón Armado
- ‘El Comienzo’ – Grupo Frontera
- ‘Forajido EP2’ – Christian Nodal
- ‘Génesis’ – Peso Pluma - GANADOR
- ‘Pa Que Hablen’ – Fuerza Regida
- ‘Pa’ Luego Es Tarde’ - Yuridia