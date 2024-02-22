Premio Lo Nuestro 2024: Lista de artistas ganadores de las 38 categorías

La lista de artistas nominados de Premio Lo Nuestro estuvo integrada este 2024 por 38 categorías, las cuales fueron premiadas en la fiesta que se realizó en el Kaseya Center. Revive el minuto a minuto de este evento en nuestro Liveblog .

Como cada año los ganadores fueron elegidos por el voto del público. Para esta edición de Premio Lo Nuestro estuvieron nominados 180 artistas y el colombiano Maluma fue el cantante con más nominaciones este año al figurar en 14 categorías.

Karol G se coronó como la artista más ganadora de la noche, al llevarse los nueve premios a los que estaba nominada. Otros artistas más ganadores de la noche fueron Maluma, Peso Pluma, Carin León y Shakira con cuatro premios cada uno.

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas que actuaron en la entrega de premios



La fiesta estuvo conducida en esta edición por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale. Los nombres de los grupos y artistas que subieron al escenario fueron garantía de talento, ritmo y alegría.

La apertura estuvo a cargo de Maluma, seguido de Chayanne y así fueron aparecieron otros talentos como Anitta con Bad Gyal, los queridos Camilo y Evaluna, así como las potentes voces de Yuridia y Ángela Aguilar.

La legendaria Gloria Trevi estrenó su nuevo tema en medio de su exitosa gira, y tuvo una colaboración especial con Banda MS. El regional mexicano y el country tuvieron a dos grandes representantes en nuestro escenario: Carin León y Kane Brown, quienes estrenaron a nivel mundial su primera colaboración.

Ni que decir de los homenajes de la noche, Don Omar como Ícono Global, Olga Tañón recibió el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, mientras Ana Bárbara, quien celebra 30 años de carrera, fue homenajeada con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria.

¿Quiénes son los ganadores de Premio Lo Nuestro 2024?

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Bad Bunny

Camilo

Carin León

Feid

Grupo Frontera

Karol G - GANADORA

Maluma

Ozuna

Peso Pluma

Shakira

Canción Del Año

‘Ambulancia’ – Camilo & Camila Cabello

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira - GANADORES

‘Despechá’ – Rosalía

‘Ella Baila Sola’ – Eslabón Armado & Peso Pluma

‘Lala’ – Myke Towers

‘Me Enrd’ – Prince Royce

‘Nunca y Pico’ – Yandel, Maluma & Eladio Carrión

‘Sé Que Estás Con Él’ – Silvestre Dangond, Reik & Boza

‘Un X100to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny

‘¿Y Qué Tal Si Funciona’ – Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga

Álbum Del Año

‘Colmillo De Leche’ – Carin León

‘Don Juan’ – Maluma

‘El Comienzo’ – Grupo Frontera

‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así’ – Carlos Vives

‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ – Feid

‘Fórmula, Vol. 3’ – Romeo Santos

‘Génesis’ – Peso Pluma

‘Haashtag’ – Ha*Ash

‘Mañana Será Bonito’ – Karol G - GANADORA

‘Playa Saturno’ – Rauw Alejandro

Remix Del Año

‘La Bebé Remix’ – Yng Lvcas & Peso Pluma

‘Podemos Repetirlo Remix’ – Don Omar, Checho Corleone & Anuel AA

‘Polaris Remix’ – Saiko, Quevedo, Feid & Mora

‘Quédate’ – Tiësto Remix’ – Bizarrap & Tiësto

‘Una Noche En Medellín Remix’ – Karol G, Cris MJ & Ryan Castro - GANADORES

Artista Revelación Masculino

Beéle

Christian Alicea

Dei V

Michelle Maciel

Milo J

Omar Courtz

Peso Pluma - GANADOR

Rels B

Saiko

Yng Lvcas

Artista Revelación Femenina

Gale

J Noa

Joaquina

Kenia Os - GANADORA

La Joaqui

Ludmilla

Paopao

Snow Tha Product

Artista Revelación Grupo o Dúo – Música Mexicana

Conexión Divina

Eslabón Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera - GANADORES

Los Esquivel

Marca MP

Colaboración ‘Crossover’ Del Año

‘Bailar Contigo’ – Black Eyed Peas & Daddy Yankee - GANADORES

‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled

‘El Vibe’ – Farina & Sean Paul

‘Jumpin’ – Pitbull & Lil Jon

‘Let’s Get Crazy! (Mambo Drop)’ – Don Omar & Lil Jon

‘Ojalá’ – The Rudeboyz, Maluma & Adam Levine

‘Somos Iguales’ – Ozuna, Tokischa, Louchie Lou & Michie One

‘The Reason’ (Latin Version) – Jonathan Moly & Hoobastank

La Mezcla Perfecta Del Año

‘Alaska’ – Camilo & Grupo Firme

‘Amor Clandestino’ – Maná & Eden Muñoz

‘Chanel’ – Becky G & Peso Pluma

‘Como El Viento’ – Luis R Conriquez & Nicky Jam

‘El Amor De Mi Vida’ – Los Ángeles Azules & Maria Becerra

‘El Pañuelo’ – Romeo Santos & Rosalía

‘La Siguiente’ – Kany García & Christian Nodal

‘Peso Pluma: BZRP Music Sessions, Vol. 55’ – Bizarrap & Peso Pluma

‘Según Quién’ – Maluma & Carin León - GANADORES

‘Un X100to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny

Tour Del Año

‘Fórmula Vol. 3 Tour’ – Romeo Santos

‘Luis Miguel Tour 2023’ – Luis Miguel

‘Mañana Será Bonito Tour’ – Karol G - GANADORA

‘Saturno World Tour’ – Rauw Alejandro

‘Soy Rebelde Tour’ – RBD

Artista Masculino Del Año – Urbano

Arcángel

Bad Bunny

Daddy Yankee

Eladio Carrión

Feid - GANADOR

Myke Towers

Ozuna

Rauw Alejandro

Ryan Castro

Yandel

Artista Femenina Del Año – Urbano

Anitta

Becky G

Chesca

Karol G - GANADORA

Maria Becerra

Natti Natasha

Nicki Nicole

Paopao

Villano Antillano

Young Miko

Canción Del Año – Urbano

‘Besos Moja2’ – Wisin y Yandel & Rosalía

‘Classy 101’ – Feid & Young Miko - GANADORES

‘Instagram’ Blessd

‘Lala’ – Myke Towers

‘Más Rica Que Ayer’ – Anuel AA, Mambo Kingz & DJ Luian

‘Necesidad’ – Venesti

‘Panties y Brasieres’ – Rauw Alejandro & Daddy Yankee

‘Un Cigarrillo’ – Chencho Corleone

‘Where She Goes’ – Bad Bunny

‘Yandel 150’ – Yandel & Feid

Colaboración Del Año – Urbano

‘Gatúbela’ – Karol G & Maldy - GANADORAS

‘Hey Mor’ – Ozuna & Feid

‘La Bebé Remix’ – Yng Lvcas & Peso Pluma

‘La Jumpa’ – Arcángel & Bad Bunny

‘Lokera’ – Rauw Alejandro, Lyanno & Brray

‘Mi Exxx’ – Wisin & Anuel AA

‘Nunca y Pico’ – Yandel, Maluma & Eladio Carrión

‘Podemos Repetirlo’ – Don Omar & Chencho Corleone

‘Te Kiero Ver’ – Paopao & Jay Wheeler

‘Ulala’ – Myke Towers & Daddy Yankee

Álbum Del Año – Urbano

‘3Men2 Kbrn’ – Eladio Carrión

‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ – Feid

‘La Nena De Argentina’ – Maria Becerra

‘La Sustancia X’ – Villano Antillano

‘La Vida Es Una’ – Myke Towers

‘Llnm2’ – Anuel AA

‘Mañana Será Bonito’ – Karol G - GANADORA

‘Ozutochi’ – Ozuna

‘Playa Saturno’ – Rauw Alejandro

‘Resistencia’ – Yandel

Artista Pop Masculino Del Año

Camilo

Carlos Rivera

Lasso

Luis Fonsi

Maluma - GANADOR

Manuel Medrano

Manuel Turizo

Pedro Capó

Ricky Martin

Sebastián Yatra

Artista Pop Femenina Del Año

Aitana

Emilia

Gloria Trevi

Kany García

Kenia Os

Laura Pausini

Rosalía

Shakira - GANADORA

Thalía

Tini

Grupo o Dúo Del Año – Pop

Camila

Ha*Ash

Piso 21

RBD - GANADORES

Reik

Canción Del Año – Pop

‘A Mi Lado’ – Reik & Rusherking

‘Coco Loco’ – Maluma

‘Como Tú y Yo’ – Chayanne

‘Fugitivos’ – Camila

‘La Falta Que Me Haces’ – Natti Natasha

‘La Última Canción’ – CNCO

‘Mi Salida Contigo’ – Ha*Ash & Kenia Os - GANADORAS

‘Sincerándome’ – Carlos Rivera

‘Una Noche Sin Pensar’ – Sebastián Yatra

‘Volver a Casa’ – Pedro Capó

Canción Del Año Pop /Balada

‘Hey’ – Ana Isabelle

‘Te Acuerdas’ – Ha*Ash & Reik - GANADORES

‘Tu Salida’ – Christian Daniel

‘Un Buen Inicio’ – Laura Pausini

‘Yo No Fumo’ – Ricardo Montaner & Carlos Rivera

Álbum Del Año – Pop/Urbano

‘2000’ – Manuel Turizo

‘Cupido’ – Tini - GANADORA

‘Desgenerados Mixtape’ – Mau y Ricky

‘Don Juan’ – Maluma

‘Eva’ – Lasso

‘Haashtag’ – Ha*Ash

‘La Neta’ – Pedro Capó

‘Mi Soundtrack Vol. 1’

‘Sincerándome’ – Carlos Rivera

‘Thalía’s Mixtape’ – Thalía

Colaboración Del Año – Pop-Urbano

‘Berlín’ – Zion & Lennox & Maria Becerra

‘Beso’ – Rosalía & Rauw Alejandro

‘Easy’ – Chesca & Dalex

‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko

‘La Loto’ – Tini, Becky G & Anitta

‘Los Cachos’ – Piso 21 & Manuel Turizo

‘Sé Que Estás Con Él’ – Silvestre Dangond, Reik & Boza

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira - GANADORES

‘Tu Recuerdo’ – Wisin, Emilia & Lyanno

‘Vagabundo’ – Sebastián Yatra, Manuel Turizo & Beéle

Canción Del Año – Pop-Urbano

‘5 Estrellas’ – Reik & Sech

‘Columbia’ – Quevedo

‘Éxtasis’ – Manuel Turizo & Maria Becerra

‘Junio’ – Maluma

‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul

‘No_Se_Ve.MP3’ – Emilia, Ludmilla & Zecca

‘Pasa_je_ro’ – Farruko

‘To´ Esto Es Tuyo’ – Natti Natasha

‘TQG’ – Karol G & Shakira - GANADORAS

‘Tucu’ – Ozuna & Amarion

Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance

‘Berlín’ – Zion & Lennox & Maria Becerra

‘Café Con Leche’ – Pitbull

‘Celular’ – Nicky Jam, Maluma & The Chainsmokers

‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko

‘Let’s Get Crazy! (Mambo Drop)’ – Don Omar & Lil Jon

‘Tá Ok Remix’ – Dennis, MC Kevin O Chris, Maluma & Karol G - GANADORES

Artista Del Año – Tropical

Aymée Nuviola

Carlos Vives

Juan Luis Guerra

Luis Figueroa

Marc Anthony

Olga Tañón

Prince Royce

Romeo Santos - GANADOR

Silvestre Dangond

Víctor Manuelle

Canción Del Año – Tropical

‘Bailando Bachata’ – Chayanne - GANADOR

‘Decidí Tener Pantalones’ – Víctor Manuelle

‘Me Enrd’ – Prince Royce

‘Solo Conmigo’ – Romeo Santos

‘Vienes’ – Luis Figueroa

‘Yo Le Mentí’ – Marc Anthony

Colaboración Del Año – Tropical

‘Ambulancia’ – Camilo & Camila Cabello

‘El Merengue’ – Marshmello & Manuel Turizo

‘El Pañuelo’ – Romeo Santos & Rosalía - GANADORES

‘La Fórmula’ – Maluma & Marc Anthony

‘Las Mujeres’ – Carlos Vives & Juanes

‘Si Tú Me Quieres’ – Fonseca & Juan Luis Guerra

Álbum Del Año – Tropical

‘Bachata En Vivo, Vol. 2’ – Elvis Martínez

‘Canciones Del Corazón’ – Olga Tañón

‘Catarsis’ – Daniela Darcourt

‘El Swing Del Gran Combo’ – El Gran Combo de Puerto Rico

‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así’ – Carlos Vives

‘Fórmula, Vol. 3’ – Romeo Santos - GANADOR

‘Intruso’ -Silvestre Dangond

‘Metamorfosis’ – Jonathan Moly

‘Voy a Ti’ – Luis Figueroa

‘Yo’ – Christian Alicea

Artista Masculino Del Año – Música Mexicana

Alejandro Fernández

Alfredo Olivas

Carin León - GANADOR

Christian Nodal

Eden Muñoz

Junior H

Lenin Ramírez

Luis R Conriquez

Pepe Aguilar

Peso Pluma

Artista Femenina Del Año – Música Mexicana

Ana Bárbar

Ángela Aguilar

Chiquis

Majo Aguilar

Yuridia - GANADORA

Canción Del Año – Música Mexicana

‘Alaska’ – Camilo & Grupo Firme

‘Ella Baila Sola’ – Eslabón Armado & Peso Pluma - GANADORES

‘Eres Ese Algo’ – La Maquinaria Norteña

‘Indispensable’ – Carin León

‘Inexperto En Olvidarte’ Alejandro Fernández

‘Ni Con Labios Prestados’ – Alfredo Olivas

‘No Se Va (En vivo)’ – Grupo Frontera

‘Tú y Tú’ – Los Ángeles Azules, Cazzu & Santa Fe Klan

‘Un Cumbión Dolido’ -Christian Nodal

‘¿Y Qué Tal Si Funciona?’ – Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga

Colaboración Del Año – Música Mexicana

‘Alaska’ – Camilo & Grupo Firme

‘Bebé Dame’ – Fuerza Regida & Grupo Frontera

‘Ella Baila Sola’ – Eslabón Armado & Peso Pluma

‘La Patrona’ – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey & Leandro Ríos

‘No Me Hablen De Amor’ – Pepe Aguilar & Intocable

‘Qué Agonía’ – Yuridia & Ángela Aguilar

‘Se Acabó (En Vivo)’ – Lenin Ramírez, Fuerza Regida & Banda Renovación

‘Según Quién’ – Maluma & Carin León - GANADORES

‘Si Ya Hiciste El Mal’ – Luis R Conriquez & Jessi Uribe

'Solo Que Lo Dudes’ – Banda MS de Sergio Lizárraga & Yahritza y Su Esencia

Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana

Banda Los Recoditos

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabón Armado

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera - GANADORES

Intocable

La Maquinaria Norteña

Los Ángeles Azules

Canción Banda Del Año

‘Al Ver Que Te Vas’ – Banda El Recodo

‘Amor Pasajero’ – Los Plebes de Rancho de Ariel Camacho

‘Calidad’ – Grupo Firme & Luis Mexia

‘Fuerte No Soy’ – Banda Los Recoditos

‘La Patrona’ – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey & Leandro Ríos

‘Se Acabó (En Vivo)’ – Lenin Ramírez, Fuerza Regida & Banda Renovación

‘Se Manda Sola’ – La Adictiva

‘Si Ya Hiciste el Mal’ – Luis R Conriquez & Jessi Uribe

‘Soldado Caído’ – El Fantasma

‘¿Y Qué Tal Si Funciona?’ – Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga - GANADORES

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

‘Canción Para Olvidarte’ – Majo Aguilar

‘Difícil Tu Caso’ – Alejandro Fernández

‘La Jugada’ – Ana Bárbara & Vicente Fernández

‘No Puedo No Caer’ – Leonardo Aguilar

‘Qué Agonía’ – Yuridia & Ángela Aguilar - GANADORAS

‘Solo Muere Si Se Olvida’ – Adriel Favela & Kurt

‘Un Cumbión Dolido’ – Christian Nodal

Canción Norteña Del Año

‘Beses a Quien Beses’ – La Fiera De Ojinaga

‘Cuéntame’ – Los Rieleros Del Norte

‘Dirección Equivocada’ – Calibre 50

‘Eres Ese Algo’ – La Maquinaria Norteña

‘Indispensable’ – Carin León - GANADOR

‘Ni Con Labios Prestados’ – Alfredo Olivas

‘Ni Volviendo a Nacer’ Eden Muñoz

‘No Me Hablen De Amor’ – Pepe Aguilar & Intocable

‘Que Te Vaya Bien’ – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

‘Se Me Soltó El Hocico’ – Los Dos Carnales

Fusión Música Mexicana Del Año

‘Cambio De Canción’ – Conexión Divina

‘Ella Baila Sola’ – Eslabón Armado & Peso Pluma - GANADORES

‘Fin De Semana’ – Oscar Maydon & Junior H

‘Frágil’ – Yahritza y Su Esencia & Grupo Frontera

‘Mírate Nomás’ – Ulices Chaidez

Álbum Del Año – Música Mexicana