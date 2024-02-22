Premio Lo Nuestro 2024: artistas más ganadores
En la edición 36 de Premio Lo Nuestro, Karol G se convirtió en la gran triunfadora de la noche al llevarse 9 galardones de las 9 categorías en que estaba nominada. Maluma, Peso Pluma y Shakira se llevaron cuatro estatuillas cada uno a su casa. Entérate en qué categorías resultaron ganadores.
Este jueves 22 de febrero se llevó a cabo la Trigésima Sexta Entrega Anual de Premio Lo Nuestro en un evento donde Karol G, Maluma, Sahkira y Peso Pluma se colocaron como los más triunfadores de la noche en una celebración que cada año entrega sus galardones por el voto del público, quien es el responsable de elegir a los ganadores de sus 38 categorías. Mira la lista completa de ganadores.
Artistas más ganadores de Premio Lo Nuestro 2024
Karol G arrasó en Premio Lo Nuestro 2024
La cantante colombiana ganó todos los premios en las 9 categorías en las que estaba nominada.
Artista Premio Lo Nuestro Del Año
Álbum del Año
‘Mañana Será Bonito’
Remix del año
‘Una Noche En Medellín Remix’ con Cris MJ & Ryan Castro
Tour del Año
Mañana Será Bonito Tour
Artista Femenina del Año – Urbano
Colaboración del año
‘Gatúbela’ con Maldy
Álbum Del Año Urbano
Mañana Será Bonito
Canción Del Año – Pop-Urbano
‘TQG’ con Shakira
Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance
‘Tá Ok Remix’ con Dennis, MC Kevin O Chris y Maluma
Maluma se llevó cuatro galardones Premio Lo Nuestro
El cantante colombiano resultó ganador en 4 de las 14 categorías en las que participaba.
La Mezcla Perfecta Del Año
‘Según Quién’ con Carin León
Artista Pop Masculino del Año
Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance
‘Tá Ok Remix’ con Dennis, MC Kevin O Chris, y Karol G
Colaboración Del Año – Música Mexicana
‘Según Quién’ con Carin León
Peso Pluma consiguió cuatro Premio Lo Nuestro 2024
El cantante mexicano este año era de los más nominados al competir en 13 categorías, llevándose a casa 4 Premio Lo Nuestro.
Artista Revelación Masculino Del Año
Canción Del Año – Música Mexicana
‘Ella Baila Sola’ con Eslabón Armado
Fusión Música Mexicana Del Año
‘Ella Baila Sola’ con Eslabón Armado
Álbum Del Año – Música Mexicana
‘Génesis’
Shakira recibió cuatro Premio lo Nuestro 2024
La cantante colombiana compitió este año en 5 categorías y ganó 4 premios.
Canción Del Año
‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ con Bizarrap
Artista Pop Femenina del Año
Colaboración Del Año – Pop/Urbano
‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ con Bizarrap
Canción Del Año – Pop-Urbano
‘TQG’ con Karol G
Carin León ganó cuatro Premio Lo Nuestro 2024
El intérprete mexicano sobresalió este año al conseguir 8 nominaciones, de las cuales ganó 4.
Artista Masculino Del Año – Música Mexicana
Colaboración Del Año – Música Mexicana
‘Según Quién’ con Maluma
Canción Norteña Del Año
‘Indispensable’
La Mezcla Perfecta Del Año
Según Quién con Maluma
Romeo Santos triunfó en tres ocasiones en Premio Lo Nuestro 2024
‘El rey de la bachata’ ganó 3 de las 7 nominaciones que tenía en Premio Lo Nuestro.
Artista Del Año – Tropical
Colaboración Del Año – Tropical: ‘El Pañuelo’ – Romeo Santos & Rosalía
Álbum Del Año – Tropical: ‘Fórmula, Vol. 3’ – Romeo Santos
Yuridia recibió tres Premio Lo Nuestro 2024
La cantante mexicana sigue demostrando por qué es de las intérpretes mexicanas más queridas al llevarse 3 de las 7 categorías en las que participaba para esta edición de Premio Lo Nuestro.
Artista Femenina Del Año – Música Mexicana
Canción Banda Del Año
‘¿Y Qué Tal Si Funciona? ’ con Banda MS de Sergio Lizárraga
Canción Mariachi/Ranchera Del Año
‘Qué Agonía’ con Ángela Aguilar