Premio Lo Nuestro 2024: artistas más ganadores

Este jueves 22 de febrero se llevó a cabo la Trigésima Sexta Entrega Anual de Premio Lo Nuestro en un evento donde Karol G, Maluma, Sahkira y Peso Pluma se colocaron como los más triunfadores de la noche en una celebración que cada año entrega sus galardones por el voto del público, quien es el responsable de elegir a los ganadores de sus 38 categorías. Mira la lista completa de ganadores.

Artistas más ganadores de Premio Lo Nuestro 2024

Karol G arrasó en Premio Lo Nuestro 2024



La cantante colombiana ganó todos los premios en las 9 categorías en las que estaba nominada.

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Álbum del Año

‘Mañana Será Bonito’

Remix del año

‘Una Noche En Medellín Remix’ con Cris MJ & Ryan Castro

Tour del Año

Mañana Será Bonito Tour

Artista Femenina del Año – Urbano

Colaboración del año

‘Gatúbela’ con Maldy

Álbum Del Año Urbano

Mañana Será Bonito

Canción Del Año – Pop-Urbano

‘TQG’ con Shakira

Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance

‘Tá Ok Remix’ con Dennis, MC Kevin O Chris y Maluma

Maluma se llevó cuatro galardones Premio Lo Nuestro



El cantante colombiano resultó ganador en 4 de las 14 categorías en las que participaba.

La Mezcla Perfecta Del Año

‘Según Quién’ con Carin León

Artista Pop Masculino del Año

Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance

‘Tá Ok Remix’ con Dennis, MC Kevin O Chris, y Karol G

Colaboración Del Año – Música Mexicana

‘Según Quién’ con Carin León

Peso Pluma consiguió cuatro Premio Lo Nuestro 2024



El cantante mexicano este año era de los más nominados al competir en 13 categorías, llevándose a casa 4 Premio Lo Nuestro.

Artista Revelación Masculino Del Año

Canción Del Año – Música Mexicana

‘Ella Baila Sola’ con Eslabón Armado

Fusión Música Mexicana Del Año

‘Ella Baila Sola’ con Eslabón Armado

Álbum Del Año – Música Mexicana

‘Génesis’

Shakira recibió cuatro Premio lo Nuestro 2024



La cantante colombiana compitió este año en 5 categorías y ganó 4 premios.

Canción Del Año

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ con Bizarrap

Artista Pop Femenina del Año

Colaboración Del Año – Pop/Urbano

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ con Bizarrap

Canción Del Año – Pop-Urbano

‘TQG’ con Karol G

Carin León ganó cuatro Premio Lo Nuestro 2024



El intérprete mexicano sobresalió este año al conseguir 8 nominaciones, de las cuales ganó 4.

Artista Masculino Del Año – Música Mexicana

Colaboración Del Año – Música Mexicana

‘Según Quién’ con Maluma

Canción Norteña Del Año

‘Indispensable’

La Mezcla Perfecta Del Año

Según Quién con Maluma

Romeo Santos triunfó en tres ocasiones en Premio Lo Nuestro 2024



‘El rey de la bachata’ ganó 3 de las 7 nominaciones que tenía en Premio Lo Nuestro.

Artista Del Año – Tropical

Colaboración Del Año – Tropical: ‘El Pañuelo’ – Romeo Santos & Rosalía

Álbum Del Año – Tropical: ‘Fórmula, Vol. 3’ – Romeo Santos

Yuridia recibió tres Premio Lo Nuestro 2024



La cantante mexicana sigue demostrando por qué es de las intérpretes mexicanas más queridas al llevarse 3 de las 7 categorías en las que participaba para esta edición de Premio Lo Nuestro.