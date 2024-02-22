TV SHOWS
Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2024: RBD está nominado a Tour del Año

Gracias a su gira mundial 'Soy Rebelde Tour', la banda mexicana de pop se hizo acreedora a la nominación en Premio Lo Nuestro 2024 en la categoría a Tour del Año. La edición 36 de Premio Lo Nuestro está a unas horas de empezar no te pierdas la fiesta hoy jueves 22 de febrero, a partir de las 7P/6C por Univision Galavisión y ViX.

Univision picture
Por:Univision

Gracias a su gira mundial 'Soy Rebelde Tour', la banda mexicana de pop ha logrado una marca destacada lo que la hizo acreedora a estar nominada en Premio Lo Nuestro 2024 en la categoría a Tour del Año.

El éxito que ha tenido RBD con su gran regreso no se detiene y es que siguen demostrando por qué se habían convertido en una de las agrupaciones más importantes de los últimos tiempos.

Cabe recordar que RBD surgió como banda debido al éxito de la telenovela 'Rebelde'. Fue en 2007 que Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Alfonso Herrera y Christopher Von Uckermann llegaron a lo más alto de la fama no solo en México, sino en Brasil y más países alrededor del mundo.

Premio Lo Nuestro 2024: Cómo ver en vivo la alfombra magenta y la premiación

Premio Lo Nuestro 2024 se llevará a cabo este jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida, y promete ser una noche emocionante llena de música y talento. Podrás disfrutar de la transmisión en vivo a través de Univision, Galavisión y ViX, donde se destacarán 180 artistas.

La ceremonia comenzará con la vibrante alfombra magenta en el programa especial Noche de Estrellas, donde los artistas desfilarán compartiendo sus expectativas y emociones antes de la premiación. Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale serán las encargadas de conducir esta emocionante parte de la velada.

Premio Lo Nuestro 2024 contará con la participación de renombrados artistas como Maluma, Peso Pluma y Grupo Frontera, quienes lideran la lista de nominados. Esta noche estará repleta de talento y reconocimientos.

Para no perderte ni un solo detalle de Premio Lo Nuestro 2024, tendrás diversas opciones para disfrutar de la alfombra magenta y la premiación.

Desde las 6P/5C podrás sintonizar la transmisión en vivo de nuestra alfombra live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y en la página oficial del evento.

La Noche de Estrellas iniciará a las 7P/6C, transmitida por Univision, Galavisión y ViX, y contará con dos números musicales especiales a cargo de Víctor Manuelle y Diego Torres.

La alfombra magenta contará con seis conductores que realizarán entrevistas exclusivas, análisis de moda e información sobre la premiación, incluyendo a Adamari López, Karina Banda, Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

La fiesta principal de Premio Lo Nuestro 2024 comenzará a las 8P/7C, con una duración de tres horas, y también será transmitida por Univision, Galavisión y ViX.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta noche única junto a tus artistas favoritos en Premio Lo Nuestro 2024, una celebración llena de música, talento y emociones que seguramente será inolvidable.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes serán los artistas homenajeados con premios especiales

La noche de Premio Lo Nuestro 2024 estará llena de sorpresas y reconocimientos especiales para tres artistas . Ana Bárbara recibirá en la ceremonia el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, en reconocimiento a su destacada carrera musical; Don Omar, considerado uno de los líderes del género urbano, será galardonado con el premio Ícono Global, mientras que Olga Tañón, la mujer más premiada en la historia de estos premios, recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia.

Sintoniza la transmisión en vivo y disfruta de una noche especial al lado tus artistas favoritos en la celebración de Premio Lo Nuestro 2024. Sin duda será uan fiesta llena de música y talento que no puedes dejar pasar.

