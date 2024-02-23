Lo mejor en fotos de Premio Lo Nuestro 2024: hubo inesperados regresos musicales

Una nueva entrega de Premio Lo Nuestro se llevó a cabo en Miami este 22 de febrero de 2024, en esta ocasión la fiesta de la música se llevó a cabo en el Kaseya Center. Estrellas como Ricardo Montaner, Olga Tañón, Víctor Manuelle, Maluma, Don Omar, Chayanne, Ángela Aguilar, Yuridia, Ana Bárbara, Gloria Trevi, entre otras luminarias llenaron el escenario con su talento y energía.

PUBLICIDAD

Galilea Montijo, Angélica Vale y Clarissa Molina fueron las presentadoras de la noche, quienes lucieron diferentes cambios a lo largo del evento.

Galilea Montijo, Angélica Vale y Clarissa Molina. Imagen Univision

Maluma abrió la gran noche

El cantante colombiano, quien está a unos días de convertirse en papá, fue el encargado de abrir la noche. Maluma salió al escenario vestido de vaquero para interpretar el medley 'Según Quién' y 'Bling Bling' FT Marca Registrada y Octavio Cuadras.

Maluma en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen TelevisaUnivision

Chayanne enloqueció al público

El cantante boricua fue uno de los más ovacionados de la noche, inició su presentación con un fragmento de su icónico tema 'Tiempo de Vals', para después interpretar 'Bailando Bachata' en compañía de sus bailarines, lo cual causó sensación por sus acostumbrados movimientos de cadera.

Chayanne en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen TelevisaUnivision

Anitta y Bad Gyal le dieron el toque sensual a la noche

Las cantantes le pusieron candela al mix con los temas 'Bellakeo', 'Bota Niña' y 'Mil Veces'.

Anitta y Bad Gyal en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen TelevisaUnivision

Carín León y Kane Brown juntos por primera vez

El cantante de regional mexicano y el exponente de country unieron su talento para interpretar 'The One'.

Carín León y Kane Brown en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen TelevisaUnivision

El regreso de Celia Cruz a Premio Lo Nuestro: el momento nostálgico

Gracias a la tecnología 'La Reina de la Salsa' interpretó a dueto con Gente de Zona el tema 'Ella Tiene Fuego', el cual puso a todos a bailar. Este homenaje fue dedicado a la cubana para celebrar el centenario de su cumpleaños.

Celia Cruz y Gente de Zona en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen TelevisaUnivision

Don Omar vuelve a Premio Lo Nuestro después de 15 años

El cantante es un referente del género del reggaetón y este 2024 volvió a subir al escenario de PLN para interpretar un medley con sus grandes éxitos en compañía de estrellas como Anitta, Wisin y Yandel y Machine Gun Kelly. Además, recibió el premio Ícono Urbano.

Don Omar y Anitta en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen TelevisaUnivision

Camilo y Evaluna juntos en el escenario

La pareja lo volvió a hacer, en esta ocasión interpretaron 'Gordo' y 'Plis'. Evaluna lució un holgado vestido que mostraba su vientre abultado, pues el 21 de febrero anunciaron que volverán a ser padres. Cerraron su presentación con un tierno beso.

Camilo y Evaluna en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen TelevisaUnivision

El momento romántico de la noche lo puso Ricardo Montaner

El cantante interpretó uno de sus más grandes éxitos, 'Tan Enamorados', y puso a suspirar a todos con su romanticismo.

Ricardo Montaner en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen TelevisaUnivision

Yuridia y Ángela Aguilar: armonía de voces

Las cantantes mexicanas dieron cátedra de talento al interpretar el tema 'Que Agonía' con espectaculares atuendos.

Ángela Aguilar y Yuridia en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen TelevisaUnivision

Olga Tañón recibió El Premio a la Excelencia

La famosa cantante puertorriqueña puso a todos a bailar con un medley que incluyeron los temas 'Es Mentiroso', 'La Vida da Vuelta', 'Los Celos se te nota', 'La Gran Fiesta', 'Muchacho Malo'. Además, su amigo Víctor Manuelle le entregó El Premio a la Excelencia por su trayectoria.

Olga Tañón en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen TelevisaUnivision

Ana Bárbara se pone emotiva al mencionar a sus hijos

Después de interpretar un espectacular medley con varios de sus éxitos como 'Fruta Prohibida', 'Brujería', 'Como Me Haces de Falta', 'Lo Busqué', 'Loca', 'Me Asusta pero me gusta' y 'Bandido', su gran amigo Pepe Aguilar le entregó el Premio a la Trayectoria.

PUBLICIDAD

En su discurso se dejó ver muy emotiva y entre lágrimas agradeció por el reconocimiento, el cual dedicó a sus hijos.

"Yo recuerdo a la niña, a la 'Peque' ahorita se me vino a la mente, luchando por sus sueños, hasta convertirse en una mujer, pero sobre todo madre que ha luchado incansablemente por que sus hijos sean niños de bien, niños hermosos para la sociedad, y ese corazón de madre es el que hoy recibe este bendito premio de manos de Premios Lo Nuestro, muchas gracias. Gracias a mi marido, a mi Jero representando a mis hijos, te amo pedazo de mi alma, gracias por estar aquí. Esto va por las mujeres mexicanas", finalizó con la voz entrecortada.

Ana Bárbara en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen Univision

Emilia y Tini fueron una explosión de energía

Las cantantes deleitaron con su presentación al subir al escenario e interpretar 'No se ve MP3' y 'La Original'.