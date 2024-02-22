Premio Lo Nuestro 2024: Santa Fe Klan está nominado a Canción del Año - Música Mexicana

Premio Lo Nuestro 2024 está a punto de celebrarse, y entre los nominados a lo mejor de la música latina se encuentra Santa Fe Klan en la categoría Canción del Año - Música Mexicana, por su colaboración con la cantante argentina Cazzu en el tema ‘Tú y tú’. Sin duda, esta nominación es un reconocimiento a la destacada carrera de Santa Fe Klan en la escena musical latina.

PUBLICIDAD

En esta categoría, Santa Fe Klan competirá contra otros destacados artistas del género. Entre ellos se encuentran Grupo Firme, Peso Pluma, Carin León, Christian Nodal y Alejandro Fernández, exponentes de la música latina que han dejado huella en la industria.

Con su estilo único y auténtico, Santa Fe Klan ha conquistado a un público cada vez más amplio, y su talento ha sido reconocido en diversas ocasiones. Esta no es la primera vez que el rapero mexicano es nominado en Premio Lo Nuestro, en la edición de 2022 compitió en la categoría Artista Revelación Masculina y en Canción Cumbia del Año - Regional Mexicano por su tema 'Soledad'.

Premio Lo Nuestro 2024: Cómo ver en vivo la alfombra magenta y la premiación

Premio Lo Nuestro 2024 se llevará a cabo este jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. La emocionante noche será transmitida en vivo por Univision, Galavisión y ViX, y contará con la participación de 180 artistas en la lista de nominados.

PUBLICIDAD

Será una velada llena de música, talento y emociones.La ceremonia comenzará con la alfombra magenta en el especial Noche de Estrellas, donde los artistas desfilarán y compartirán sus expectativas y emociones antes de la premiación.

La conducción estará a cargo de Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale, quienes darán paso a la fiesta principal.

Premio Lo Nuestro 2024 contará con la participación de artistas de renombre como el cantante colombiano Maluma, quien encabeza la lista con 14 nominaciones, seguido de Peso Pluma con 13 y Grupo Frontera con 10. Será una noche llena de talento y reconocimientos.

Si no quieres perderte ningún detalle de Premio Lo Nuestro 2024, hay varias formas de disfrutar de la alfombra magenta y la premiación.

Recuerda que a partir de las 6P/5C tendremos la transmisión de nuestra alfombra live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y en la página oficial del evento.

Noche de Estrellas iniciará a las 7P/6C, será transmitido por Univision, Galavisión y ViX y contará con dos números musicales especiales a cargo de Víctor Manuelle, y Diego Torres con su éxito 'Mejor que Ayer'.

La alfombra magenta contará con seis conductores que realizarán entrevistas exclusivas con los invitados, análisis de moda y brindarán información sobre la premiación.

Adamari López y Karina Banda se suman como conductoras de Noche de Estrellas, junto a Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Noche de Estrellas contará con dos números musicales especiales a cargo de Víctor Manuelle y Diego Torres con su éxito 'Mejor que Ayer'.

PUBLICIDAD

No te pierdas Premio Lo Nuestro 2024, fiesta que iniciará a las 8P/7C, llena de música, talento y emociones. La ceremonia también será transmitida por Univision, Galavisión y ViX y tendrá una duración de tres horas.

Sintoniza la transmisión en vivo y disfruta de una noche única junto a tus artistas favoritos en Premio Lo Nuestro 2024. Será una celebración llena de música, talento y emociones que no te puedes perder.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes serán los artistas homenajeados con premios especiales

La noche de Premio Lo Nuestro 2024 estará llena de emociones y reconocimientos para tres artistas destacados. Ana Bárbara recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, en reconocimiento a su destacada carrera en la música. Don Omar, uno de los líderes del género urbano, será galardonado con el premio Ícono Global. Y Olga Tañón, la mujer más premiada en la historia de estos premios, recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia.

PUBLICIDAD

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas confirmados para actuar en la fiesta

La lista de artistas confirmados para participar en la fiesta es impresionante y promete una noche llena de ritmo y diversión.

Uno de los momentos más esperados es la colaboración entre Carin León y Kane Brown, quienes interpretarán la canción 'The One (Pero No Como Yo)'. Además de esto, se esperan otras colaboraciones como la de Arcángel y Grupo Frontera, y el performance preparado por Bad Gyal y la cantante brasileña Anitta.

Por su parte, el cantante colombiano Camilo presentará dos nuevas canciones, una de ellas en colaboración con su esposa Evaluna, mientras que el dúo cubano Gente de Zona deleitará a los presentes con sus ritmos latinos y urbanos en una actuación especial.