premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Xavi cantará en Premio Lo Nuestro 2026 y además está entre los artistas más nominados

Premio Lo Nuestro 2026 tendrá varios performances musicales y uno de los artistas que subirán al escenario es Xavi.

Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026, adquiere tus boletos aquí.

Por:Vanessa Mena
Video Matisse, Cristian Castro, Carín León y otros artistas que estarán en Premio Lo Nuestro 2026

Con tan solo 21 años, Xavi no deja de sumar éxitos a su carrera y, gracias a Premio Lo Nuestro 2026, sumará dos hitos más en su trayectoria.

Xavi actuará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026

El intérprete de música regional mexicana forma parte de los artistas que se presentarán en Premio Lo Nuestro el próximo 19 de febrero.

Xavi deleitará al público con sus exitosos temas ‘No Capea’ y ‘La Morrita’.

Xavi entre los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2026
Xavi entre los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro 2026

Xavi es uno de los artistas con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

Además, Xavi está en la lista de los artistas con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ya que compite en siete categorías:

  1. AfroBeat del Año por ‘Bien Pedos’ (en colaboración con Kapo)
  2. Colaboración Del Año - Pop por ‘La Del Primer Puesto’ (en colaboración con Reik)
  3. Colaboración Del Año - Tropical por ‘En Privado’ (en colaboración con Manuel Turizo)
  4. Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
  5. Canción Del Año - Música Mexicana por ‘Hija De Papi’ (en colaboración con Netón Vega)
  6. Fusión Música Mexicana Del Año por ‘No Capea’ (en colaboración con Grupo Frontera)
  7. Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘Next’

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?

Esta gran fiesta de la música latina se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en un fabuloso recinto: el Kaseya Centener en Miami, Florida.

¿Dónde y a qué hora ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

Podrás disfrutar en vivo Premio Lo Nuestro 2026 el 19 de febrero a las 7P/6C, a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.

Las conductoras de Premio Lo Nuestro 2026 serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien además está nominada y cantará en el escenario). Estas hermosas y carismáticas hosts acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de los Premios Especiales y los performances musicales.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes adquirir tus boletos para asistir

Si quieres disfrutar de Premio Lo Nuestro 2026 en vivo y a todo color, es muy fácil comprar tus entradas. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Centener y el número de boletos que deseas.

Indica tu método de pago ¡y listo! Nos vemos el próximo 19 de febrero para gozar de Premio Lo Nuestro 2026, la fiesta de la música latina que honra lo que somos.

