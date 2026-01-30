Ha*Ash, María José y Gloria Trevi: las guapas y talentosas artistas estarán en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo 19 de febrero y no sólo tendrá la ceremonia de premiación, también habrá fabulosos performances musicales.
Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026, adquiere tus boletos aquí.
Premio Lo Nuestro 2026 será una gran celebración de la música altina. Además de la entrega de galardones a los artistas nominados y los Premios Especiales a cinco importantes artistas, habrá increíbles shows musicales.
Ha*Ash, María José y Gloria Trevi estarán en Premio Lo Nuestro 2026
Entre los artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026 (aquí la lista completa) se encuentran las talentosas intérpretes María José, Gloria Trevi y las hermanas Hanna y Ashley del grupo Ha*Ash.
Ha*Ash y María José subirán al escenario de esta gran fiesta de la música latina para interpretar por primera vez en televisión su exitoso tema ‘Te Apuesto.
Por su parte, Gloria Trevi estará en Premio Lo Nuestro para presentar su popular canción ‘Un Abrazo’, del álbum ‘El Vuelo’.
Ha*Ash y Gloria Trevi están nominadas en Premio Lo Nuestro 2026
Además, la agrupación y la cantante tienen cuatro nominaciones cada una.
Ha*Ash está nominada en las siguientes categorías:
- Mejor Combinación Femenina por ‘Amiga Date Cuenta’ (en colaboración con Thalia, quien también cantará y será host en Premio Lo Nuestro 2026).
- Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
- Canción Del Año - Pop por ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’
- Álbum Del Año - Pop por ‘Haashville’
Por su parte, Gloria Trevi tiene las siguientes nominaciones:
- La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Súfrale’ (en colaboración con Grupo Firme)
- Artista Pop Femenina Del Año
- Canción Del Año - Pop/Balada por ‘Cueste Lo Que Cueste’
- Álbum Del Año - Pop por ‘El Vuelo’
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?
La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. El impresionante recinto en el que se darán cita tus artistas favoritos es el Kaseya Center en Miami, Florida.
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo el 19 de febrero a las 7P/6C, a través de la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión. También podrás verlo vía streaming en ViX.
Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira conducirán la edición número 38. Estas guapas y talentosas hosts acompañarán al público durante la ceremonia de premiación y los performances musicales.
Si deseas disfrutar de Premio Lo Nuestro 2026 en vivo y a todo color, es muy sencillo comprar tus entradas. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en la que te gustaría estar y el número de boletos que quieres.
Indica tu método de pago ¡y listo! Nos vemos el próximo jueves 19 de febrero para gozar a lo grande Premio Lo Nuestro 2026.