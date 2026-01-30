TV SHOWS
TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Ha*Ash, María José y Gloria Trevi: las guapas y talentosas artistas estarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo 19 de febrero y no sólo tendrá la ceremonia de premiación, también habrá fabulosos performances musicales.

Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026, adquiere tus boletos aquí.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Video Matisse, Cristian Castro, Carín León y otros artistas que estarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro 2026 será una gran celebración de la música altina. Además de la entrega de galardones a los artistas nominados y los Premios Especiales a cinco importantes artistas, habrá increíbles shows musicales.

Ha*Ash, María José y Gloria Trevi estarán en Premio Lo Nuestro 2026

PUBLICIDAD

Entre los artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026 (aquí la lista completa) se encuentran las talentosas intérpretes María José, Gloria Trevi y las hermanas Hanna y Ashley del grupo Ha*Ash.

Ha*Ash y María José subirán al escenario de esta gran fiesta de la música latina para interpretar por primera vez en televisión su exitoso tema ‘Te Apuesto.

Por su parte, Gloria Trevi estará en Premio Lo Nuestro para presentar su popular canción ‘Un Abrazo’, del álbum ‘El Vuelo’.

Ha*Ash y Gloria Trevi están nominadas en Premio Lo Nuestro 2026

Más sobre Premio Lo Nuestro

Thalía cantará en Premio Lo Nuestro 2026, también será conductora ¡y además está nominada!
2 mins

Thalía cantará en Premio Lo Nuestro 2026, también será conductora ¡y además está nominada!

Premio Lo Nuestro
TODOS los artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026 y cómo verlos en vivo
8 mins

TODOS los artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026 y cómo verlos en vivo

Premio Lo Nuestro
Cristian Castro es uno de los artistas confirmados para presentarse en Premio Lo Nuestro 2026
2 mins

Cristian Castro es uno de los artistas confirmados para presentarse en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Xavi, Thalía, Maluma y otros artistas confirmados para cantar en Premio Lo Nuestro 2026
6 mins

Xavi, Thalía, Maluma y otros artistas confirmados para cantar en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Matisse, Cristian Castro, Carín León y otros artistas que estarán en Premio Lo Nuestro 2026
0:30

Matisse, Cristian Castro, Carín León y otros artistas que estarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Carín León cantará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 (así puedes verlo en vivo)
2 mins

Carín León cantará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 (así puedes verlo en vivo)

Premio Lo Nuestro
Ángela Aguilar y Majo Aguilar están nominadas en las mismas categorías de Premio Lo Nuestro 2026
2 mins

Ángela Aguilar y Majo Aguilar están nominadas en las mismas categorías de Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026 otorgará Premios Especiales a estos artistas
0:15

Premio Lo Nuestro 2026 otorgará Premios Especiales a estos artistas

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026 anuncia a los primeros artistas que tendrán un performance musical
6 mins

Premio Lo Nuestro 2026 anuncia a los primeros artistas que tendrán un performance musical

Premio Lo Nuestro
Los nominados a Artista Revelación del Año (masculino y femenino) en Premio Lo Nuestro 2026
2 mins

Los nominados a Artista Revelación del Año (masculino y femenino) en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro

Además, la agrupación y la cantante tienen cuatro nominaciones cada una.

Ha*Ash está nominada en las siguientes categorías:

Por su parte, Gloria Trevi tiene las siguientes nominaciones:

  • La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Súfrale’ (en colaboración con Grupo Firme)
  • Artista Pop Femenina Del Año
  • Canción Del Año - Pop/Balada por ‘Cueste Lo Que Cueste’
  • Álbum Del Año - Pop por ‘El Vuelo’

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. El impresionante recinto en el que se darán cita tus artistas favoritos es el Kaseya Center en Miami, Florida.

Notas Relacionadas

Conoce a los artistas nominados a Mejor Canción en Premio Lo Nuestro 2026

Conoce a los artistas nominados a Mejor Canción en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
6 min

¿Dónde y a qué hora puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo el 19 de febrero a las 7P/6C, a través de la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión. También podrás verlo vía streaming en ViX.

PUBLICIDAD

Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira conducirán la edición número 38. Estas guapas y talentosas hosts acompañarán al público durante la ceremonia de premiación y los performances musicales.

Notas Relacionadas

Artistas 2 Watch: Premio lo Nuestro 2026 reconoce la creatividad e innovación de estos músicos

Artistas 2 Watch: Premio lo Nuestro 2026 reconoce la creatividad e innovación de estos músicos

Premio Lo Nuestro
7 min

Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde se adquieren los boletos?

Si deseas disfrutar de Premio Lo Nuestro 2026 en vivo y a todo color, es muy sencillo comprar tus entradas. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en la que te gustaría estar y el número de boletos que quieres.

Indica tu método de pago ¡y listo! Nos vemos el próximo jueves 19 de febrero para gozar a lo grande Premio Lo Nuestro 2026.

Relacionados:
Premio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2026

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX