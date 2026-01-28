TV SHOWS
Carín León cantará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 (así puedes verlo en vivo)

Premio Lo Nuestro 2026 tendrá espectaculares números musicales y uno de los artistas que se presentará en el escenario es Carín León.

Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026, adquiere tus boletos aquí.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Premio Lo Nuestro 2026 otorgará Premios Especiales a estos artistas

Premio Lo Nuestro 2026 no solo tendrá la entrega de galardones a los artistas nominados, también dará Premios Especiales a artistas con una gran trayectoria y ofrecerá fabulosos performances musicales, entre ellos el de Carín León.

Carín León se presentará en Premio Lo Nuestro 2026

Carín León, quien es considerado uno de los máximos representantes la música regional mexicana, subirá al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 para interpretar por primera vez en televisión su éxito 'Lado Frágil'.

Además, el cantante está nominado en 10 categorías de Premio Lo Nuestro 2026 y es uno de los artistas con más nominaciones:

  1. Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  2. Canción Del Año por ‘El Amor de Mi Herida’
  3. Álbum Del Año por ‘Palabra de To's (Seca)’
  4. Colaboración “Crossover” Del Año por ‘Lost In Translation’ (en colaboración con Kacey Musgraves)
  5. La Mezcla Perfecta Del Año por ‘El Vino de Tu Boca’ (en colaboración con Alejandro Sanz)
  6. Canción Del Año - Pop/Rock por ‘Vivir Sin Aire’ (en colaboración con Maná)
  7. Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
  8. Canción Del Año - Música Mexicana por ‘El Amor de Mi Herida’
  9. Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’ (en colaboración con Maluma)
  10. Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘Palabra de To's (Seca)’
Carín León cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

¿Cuándo y en dónde se llevará a cabo Premio Lo Nuestro 2026?

Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero. El fabuloso recinto en el que se darán cita tus artistas favoritos es el Kaseya Center en Miami, Florida.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde puedo comprar boletos para asistir?

Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus tickets. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Selecciona la zona en la que te gustaría estar y el número de boleto que deseas.

Indica tu método de pago ¡y listo! Nos vemos el próximo 19 de febrero en Premio Lo Nuestro 2026 para disfrutar la ceremonia de premiación y los performances musicales.

