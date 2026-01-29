TV SHOWS
Xavi, Thalía, Maluma y otros artistas confirmados para cantar en Premio Lo Nuestro 2026

Crece el número de artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026, pues se dio a conocer el segundo grupo de intérpretes que subirá al escenario de esta gran fiesta de la música latina.

Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026 el próximo 19 de febrero, adquiere tus boletos aquí.

Por:Vanessa Mena
Video Premio Lo Nuestro 2026 otorgará Premios Especiales a estos artistas

Hace unos días, Premio Lo Nuestro dio a conocer a los primeros artistas que actuarán en este maravilloso evento y ahora lanzó otro anuncio con más nombres de fama internacional.

Artistas que actuarán en Premio Lo Nuestro 2026

Estos cantantes y grupos musicales también subirán al escenario de Premio Lo Nuestro 2026.

Codiciado se presentará en Premio Lo Nuestro 2026

Erick Aragón —su nombre de pila— es un cantante y compositor mexicano de música regional, que está dejando huella en la industria musical. Codiciado estará en Premio Lo Nuestro 2026 para presentar por primera vez en televisión su éxito ‘Déjame Dormir’.

Además de cantar sobre el escenario, el intérprete tiene una nominación:

  • Mejor Electro Corrido - Música Mexicana por ‘Tierno’ (en colaboración con Joaquin Medina)
Codiciado cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Codiciado cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Elena Rose ofrecerá un performance en Premio Lo Nuestro 2026

La guapa y talentosa artista ha desarrollado una importante carrera como cantante, productora y compositora. La intérprete venezolana regresa al escenario de Premio lo Nuestro con el estreno en televisión de ‘Luna de Miel’ y ‘Naguará’, junto a Rawayana.

Aunado a su participación, Elena Rose tiene seis nominaciones y se corona como una de las artistas más nominadas en Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Mejor Combinación Femenina por ‘Pa' Qué Volviste?’ (en colaboración con Maria Becerra)
  2. La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Carteras Chinas’ (en colaboración con Camilo y Los Ángeles Azules)
  3. AfroBeat del Año por ‘Cosita Linda’ (en colaboración con Justin Quiles)
  4. Artista Pop Femenina Del Año
  5. Canción Del Año - Pop por ‘Un Beso Menos’ (en colaboración con Morat)
  6. Álbum Del Año - Pop por ‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’
Elena Rose cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Elena Rose cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Kany García cantará en Premio Lo Nuestro 2026

Encarnita García de Jesús, cuyo nombre artístico es Kany García, es una cantautora e intérprete puertorriqueña con más de 20 años de carrera. Estará presente en Premio Lo Nuestro 2026 con el debut televisivo de su tema ‘Uno Más Uno’, su colaboración con Maluma.

La artista de 43 años no solo subirá al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 para deleitar al público, también tiene tres nominaciones:

  1. Artista Pop Femenina Del Año
  2. Colaboración Del Año - Pop por ‘Huir’ (en colaboración con Lia Kali)
  3. Canción Del Año - Pop/Balada por ‘Tierra Mía’
Kany García cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Kany García cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Maluma tendrá un show musical en Premio Lo Nuestro 2026

El cantante colombiano, que también es llamado ‘Pretty Boy’ por sus fans, derrochará talento y sensualidad sobre el escenario de Premio Lo Nuestro 2026. A lado de Kany García, tendrá el debut en televisión de su canción ‘Uno Más Uno’.

Sumado a esto, Maluma está entre los artistas con más nominaciones de Premio Lo Nuestro 2026, pues compite en seis categorías:

  1. Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  2. Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Ryan Castro y Blessd)
  3. Artista Pop Masculino Del Año
  4. Canción Del Año - Pop por ‘Bronceador’
  5. Canción Del Año - Pop/Urbano por ‘Cosas Pendientes’
  6. Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’ (en colaboración con Carín León)
Maluma cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Maluma cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Mar hará vibrar el escenario de Premio Lo Nuestro 2026

Mar es una de las voces emergentes más prometedoras de la música latina, gracias a su propuesta pop-urbana versátil y auténtica, que conecta con las nuevas generaciones. Ella debutará en Premio Lo Nuestro con su tema ‘Bebiendo Lágrimas’.

Además, Mar tiene una nominación en Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Artista Revelación Del Año - Femenino
Mar cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Mar cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Rawayana también subirá al escenario de Premio Lo Nuestro 2026

Esta agrupación venezolana, integrada por Alberto ‘Beto’ Montenegro, Antonio ‘Tony’ Casas, Andrés ‘Fofo’ Story y Alejandro ‘Abeja’ Abeijón, está dejando huella en la escena musical gracias a su estilo que combina reggae, funk, soul, rock y ritmos del Caribe.

Los artistas debutarán en Premio Lo Nuestro con el estreno en televisión de ‘Luna de Miel’ y ‘Naguará’, junto a Elena Rose.

Definitivamente, Premio Lo Nuestro 2026 será un hito en la carrera de Rawayana, pues además ofrecer un show musical, la banda está nominada en cuatro categorías:

  1. AfroBeat Del Año por ‘Me Pasa (Piscis)’ (en colaboración con Bomba Estéreo y Astropical)
  2. Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
  3. Canción Del Año - Tropical por ‘Malportada’ (en colaboración con Nathy Peluso)
  4. Colaboración Del Año - Tropical por ‘Venga Lo Que Venga’ (en colaboración con Fonseca)
Rawayana cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Rawayana cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Santos Bravos actuará en Premio Lo Nuestro 2026

La boy band latina hará su debut en Premio Lo Nuestro con la presentación de su nuevo sencillo ‘Kawasaki’, el cual se estrena el próximo 30 de enero.

No cabe duda que Premio Lo Nuestro 2026 será un gran paso en la carrera de Santos Bravos, pues además de presentarse en el escenario recibieron una nominación:

  1. Artista Revelación del Año Masculino
Santos Bravos cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Santos Bravos cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Thalía conquistará el escenario de Premio Lo Nuestro 2026

La cantante y actriz de talla mundial brillará a lo grande en Premio Lo Nuestro 2026. Thalía no solo será una de las conductoras, también estará en el escenario y tiene preparada una gran sorpresa para sus fans.

Por si fuera poco, la artista mexicana está nominada en dos categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Mejor Combinación Femenina por ‘Amiga Date Cuenta’ (en colaboración con Ha*Ash & Thalia)
  2. Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Yo Me Lo Busqué’ (en colaboración con Los Ángeles Azules)
Thalía cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Thalía cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Xavi deleitará al público en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026

El intérprete de regional mexicano regresa al escenario de Premio Lo Nuestro con sus éxitos ‘No Capea’ y ‘La Morrita’.

Además, Xavi está en la lista de los artistas con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ya que recibió siete nominaciones:

  1. AfroBeat del Año por ‘Bien Pedos’ (en colaboración con Kapo)
  2. Colaboración Del Año - Pop por ‘La Del Primer Puesto’ (en colaboración con Reik)
  3. Colaboración Del Año - Tropical por ‘En Privado’ (en colaboración con Manuel Turizo)
  4. Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
  5. Canción Del Año - Música Mexicana por ‘Hija De Papi’ (en colaboración con Netón Vega)
  6. Fusión Música Mexicana Del Año por ‘No Capea’ (en colaboración con Grupo Frontera)
  7. Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘Next’
Xavi cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Xavi cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026: ¿Cuándo y en dónde se llevará a cabo?

La fiesta latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en un fabuloso recinto: Kaseya Center en Miami, Florida.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde puedo comprar boletos para asistir?

Si deseas disfrutar Premio Lo Nuestro 2026 en vivo y a todo color, es muy fácil comprar tus entradas. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Selecciona la zona en la que te gustaría estar y el número de boleto que quieres.

Indica tu método de pago ¡y listo! Nos vemos el próximo 19 de febrero para disfrutar la ceremonia de premiación y los performances musicales de Premio Lo Nuestro 2026.

