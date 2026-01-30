TV SHOWS
Thalía cantará en Premio Lo Nuestro 2026, también será conductora ¡y además está nominada!

Thalía será una de las presentadoras de Premio Lo Nuestro 2026, pero también está en la lista de artistas nominados y subirá a cantar al escenario.

Por:Vanessa Mena
Matisse, Cristian Castro, Carín León y otros artistas que estarán en Premio Lo Nuestro 2026

El próximo 19 de febrero será una gran noche para Thalía, pues la cantante y actriz brillará por partida triple en Premio Lo Nuestro 2026.

Thalía conducirá Premio Lo Nuestro 2026

Thalía será host de Premio Lo Nuestro 2026, a lado de Clarissa Molina y Nadia Ferreira. Estas hermosas y carismáticas mujeres acompañarán al público durante la ceremonia de premiación y los shows musicales de esta gran fiesta de la música latina.

Thalía subirá al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 para deleitar al público

La artista mexicana, reconocida a nivel mundial, no solo brillará como conductora. También actuará en Premio Lo Nuestro 2026 con un performance musical que promete ser inolvidable.

Thalía está nominada en Premio Lo Nuestro 2026

Y por si fuera poco todo lo anterior, la también filántropa y empresaria está nominada en dos categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

  1. Mejor Combinación Femenina por ‘Amiga Date Cuenta’ (en colaboración con Ha*Ash & Thalia)
  2. Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Yo Me Lo Busqué’ (en colaboración con Los Ángeles Azules)

¿Dónde ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

Podrás disfrutar Premio Lo Nuestro 2026 totalmente en vivo el 19 de febrero a las 7P/6C en la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión. También puedes verlo en streaming, a través de ViX.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar boletos para asistir

Si deseas estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus tickets. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en la que te gustaría estar y el número de boletos que quieres. Indica tu método de pago ¡y listo!

Premio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2026

