Premio Lo Nuestro 2026 anuncia a los primeros artistas que tendrán un performance musical
Luego de anunciar a los artistas que recibirán un Premio Especial, Premio Lo Nuestro 2026 dio a conocer a los primeros cantantes que ofrecerán un show musical el próximo 19 de febrero.
Premio Lo Nuestro 2026 no solo otorgará galardones a los artistas nominados en las 44 categorías de este año, también ofrecerá increíbles shows musicales para amenizar esta gran noche.
Ellos son los primeros artistas confirmados que tendrán un performance en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026.
Artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026
Carín León se presentará en Premio Lo Nuestro 2026
El cantante de 36 años, considerado un pionero de la música regional mexicana, volverá al escenario de Premio Lo Nuestro para interpretar por primera vez en televisión su éxito 'Lado Frágil' de su álbum nominado 'Palabra de To's (Seca)'.
Además de su presentación musical, Carín León está nominado en 10 categorías de Premio Lo Nuestro y es uno de los artistas con más nominaciones:
- Artista Premio Lo Nuestro Del Año
- Canción Del Año por ‘El Amor de Mi Herida’
- Álbum Del Año por ‘Palabra de To's (Seca)’
- Colaboración “Crossover” Del Año por ‘Lost In Translation’ (en colaboración con Kacey Musgraves)
- La Mezcla Perfecta Del Año por ‘El Vino de Tu Boca’ (en colaboración con Alejandro Sanz)
- Canción Del Año - Pop/Rock por ‘Vivir Sin Aire’ (en colaboración con Maná)
- Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
- Canción Del Año - Música Mexicana por ‘El Amor de Mi Herida’
- Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’ (en colaboración con Maluma)
- Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘Palabra de To's (Seca)’
Cristian Castro cantará en Premio Lo Nuestro 2026
El intérprete también regresa al escenario de Premio Lo Nuestro y lo hace a lo grande, con el debut en televisión de su más reciente sencillo ‘Conmigo Sin Ti’, junto al grupo Matisse.
Aunado a esto, Cristian Castro tiene una nominación en Premio Lo Nuestro 2026:
- Colaboración Del Año - Pop por ‘Conmigo Sin Ti’ (en colaboración con Matisse).
Gloria Trevi tendrá un performance musical en Premio Lo Nuestro 2026
La cantante mexicana, quien tiene más de 30 años de carrera y 30 millones de discos vendidos, se presentará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 para interpretar su exitoso tema ‘Un Abrazo’, de su álbum nominado ‘El Vuelo’.
- La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Súfrale’ (en colaboración con Grupo Firme)
- Artista Pop Femenina Del Año
- Canción Del Año - Pop/Balada por ‘Cueste Lo Que Cueste’
- Álbum Del Año - Pop por ‘El Vuelo’
Ha*Ash ofrecerá un show musical en Premio Lo Nuestro 2026
El exitoso dúo de hermanas subirá al escenario para interpretar por primera vez en televisión su popular tema ‘Te Apuesto’ junto a la cantante María José.
Además, Ha*Ash tiene cuatro nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026:
- Mejor Combinación Femenina por ‘Amiga Date Cuenta’ (en colaboración con Thalía, quien será host de Premio Lo Nuestro 2026)
- Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
- Canción Del año - Pop por ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’
- Álbum Del Año - Pop por ‘Haashville’
Kapo estará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026
El cantante y compositor colombiano tiene una gran sorpresa para sus fans: se presentará en Premio Lo Nuestro 2026 para interpretar por primera vez en TV su hit mundial ‘La Villa’ junto a Ryan Castro.
Sumado a esto, Kapo tiene tres nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026:
- Canción Del Año por ‘Imagínate’ (en colaboración con Danny Ocean)
- AfroBeat Del Año por ‘Bien Pedos’ (en colaboración con Xavi)
- Colaboración Del Año - Urbano por ‘Luna’ (en colaboración con Wisin)
María José cantará en Premio Lo Nuestro 2026
La cantante mexicana regresa al escenario de Premio Lo Nuestro para interpretar por primera vez en televisión su exitoso tema ‘Te Apuesto’ junto a Ha*Ash.
Gracias a su estilo y presencia única, María José se mantiene como una figura clave de la música en español.
Matisse subirá al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 para deleitar al público
La agrupación mexicana estará por primera vez en el escenario de Premio Lo Nuestro, con el debut televisivo de su nuevo sencillo ‘Conmigo Sin Ti’, junto a Cristian Castro.
Cabe mencionar que Matisse está nominado en dos categorías de Premio Lo Nuestro 2026:
- Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
- Colaboración Del Año - Pop por ‘Conmigo Sin Ti’ (en colaboración con Cristian Castro)
Ryan Castro ofrecerá un performance musical en Premio Lo Nuestro 2026
El artista colombiano estará en Premio Lo Nuestro para interpretar por primera vez en televisión sus hits ‘Ba Ba Bad Remix’ y ‘La Villa’, junto a Kapo.
Ryan Castro está nominado en cinco categorías de Premio Lo Nuestro 2026:
- Colaboración “Crossover” Del Año por ‘Ba Ba Bad Remix’ (en colaboración con Kybba, Sean Paul y Busy Signal)
- AfroBeat Del Año por ‘Sanka’ (en colaboración con Dongo)
- Canción Del Año - Urbano por ‘Ba Ba Bad Remix’ (en colaboración con Kybba, Sean Paul y Busy Signal)
- Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma y Ble)
- Álbum Del Año - Urbano por ‘Sendé’
¿Cuándo y en dónde se celebrará Premio Lo Nuestro 2026?
Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero. El espectacular recinto en el que se darán cita tus artistas favoritos es el Kaseya Center en Miami, Florida.
Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde y a qué hora verlo en vivo?
La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se transmitirá en vivo el jueves 19 de febrero a las 7P/6C, a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.
Las conductoras de Premio Lo Nuestro 2026 serán Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira. Ellas acompañarán al público durante los shows musicales y la ceremonia de premiación, en la que se entregarán galardones en las 44 categorías de este año y también los Premios Especiales a cinco importantes artistas.
¿Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026?
El periodo de votación se llevó a cabo del 13 al 26 de enero de 2026, en la página oficial https://www.premiolonuestro.com/vota ¡Muchas gracias a todos los que participaron con su voto! Los ganadores se darán a conocer el 19 de febrero.
Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde puedo adquirir boletos para asistir?
Si deseas disfrutar Premio Lo Nuestro 2026 en vivo y a todo color, es muy fácil comprar tus entradas. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Selecciona la zona en la que te gustaría estar y el número de boleto que quieres.
Indica tu método de pago ¡y listo! Nos vemos el próximo 19 de febrero para disfrutar la ceremonia de premiación y los performances musicales de Premio Lo Nuestro 2026.