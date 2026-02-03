Karol G se posiciona entre las artistas más nominadas de Premio Lo Nuestro 2026 con 8 categorías
El nombre de Karol G se encuentra en la lista de los artistas con más nominaciones de Premio Lo Nuestro 2026.
El próximo 19 de febrero, Premio Lo Nuestro 2026 entregará los galardones a los artistas nominados en su edición número 38. La artista colombiana, Karol G, compite en ocho categorías.
Premio Lo Nuestro 2026: Karol G está nominada en estas ocho categorías:
‘La Bichota’ es una de las artistas con más nominaciones en esta fiesta de la música latina, pues compite en estas ocho categorías:
- Artista Premio Lo Nuestro Del Año
- Canción Del Año por ‘Latina Foreva’
- Álbum Del Año por ‘Tropicoqueta’
- Mejor Combinación Femenina por ‘FKN Movie’ (en colaboración con Mariah Angeliq)
- La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Coleccionando Heridas’ (por Marco Antonio Solís)
- Artista Femenina Del Año - Urbano
- Canción Del Año - Urbano por ‘Latina Foreva’
- Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd)
¿Cuándo y en dónde será Premio Lo Nuestro 2026?
La gran fiesta de la música latina, Premio Lo Nuestro 2026, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero.
Tus artistas favoritos se darán cita en el Kaseya Centener, en Miami Florida, en donde se realizará la red carpet, la ceremonia de premiación y los performances musicales.
Podrás disfrutar Premio Lo Nuestro 2026 totalmente en vivo el 19 de febrero a las 7P/6C. Para verlo, tendrás dos opciones:
- A través de la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión
- Vía streaming, en la plataforma ViX
Las conductoras de este año serán Nadia Ferreira, Clarissa Molina y Thalía (quien también está nominada y cantará en el escenario).
Estas guapas y carismáticas presentadoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de los Premios Especiales y los shows musicales.
Indica tu método de pago ¡y listo!, nos vemos el jueves 19 de febrero para disfrutar la ceremonia de premiación y los shows musicales de Premio Lo Nuestro 2026.