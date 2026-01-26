TV SHOWS
Premio Lo Nuestro

Los nominados a Artista Revelación del Año (masculino y femenino) y cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026

Dentro de las 44 categorías que Premio Lo Nuestro reconocerá este año se encuentra Artista Revelación Del Año, tanto masculino como femenino.

Recuerda que en Premio Lo Nuestro 2026 tú eliges a los ganadores, ingresa a la página https://www.premiolonuestro.com/vota y vota por tus artistas nominados favoritos.

Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

La lista de nominados de Premio Lo Nuestro 2026 incluye la categoría Artista Revelación Del Año (masculino y femenino). Conoce a los famosos que compiten en dicha categoría y cómo votar por tu favorito.

Artistas nominados en la categoría Artista Revelación Del Año Masculino en Premio Lo Nuestro 2026

  • Alleh
  • Clave Especial
  • Esaú Ortiz
  • Hamilton
  • Juan Duque
  • La Cruz
  • Macario Martínez
  • Roa
  • Santos Bravos
  • Yorghaki

Artistas nominados en la categoría Artista Revelación Del Año Femenino en Premio Lo Nuestro 2026

  • Aria Bela
  • Camila Fernández
  • Delilah
  • Estevie
  • Mar
  • Paloma Morphy
  • Yailín La Más Viral
  • Yeri Mua
  • Ysa C
  • Zoe Gotusso

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y en dónde se llevará a cabo

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. El espectacular recinto en donde se darán cita tus artistas favoritos será el Kaseya Center en Miami, Florida.

¿Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026?

En Premio Lo Nuestro 2026 tú eliges a los ganadores con tu voto. Para participar en las votaciones, sigue estos pasos:

  1. Entra a la página https://www.premiolonuestro.com/vota y registra tu correo electrónico.
  2. Las 44 categorías están organizadas en cinco grupos: Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana.
  3. Elige a tu artista favorito en cada categoría y confirma tu voto.
Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026
Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen TelevisaUnivision

Premio Lo Nuestro 2026: dónde comprar boletos para asistir

Si quieres vivir la magia de Premio Lo Nuestro 2026 en vivo y a todo color, es muy fácil adquirir tus tickets.

Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en la que te gustaría estar y el número de boletos que deseas. Indica tu método de pago ¡y listo!, nos vemos el próximo jueves 19 de febrero para disfrutar Premio Lo Nuestro 2026.

