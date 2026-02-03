Premio Lo Nuestro 2026 da a conocer más artistas que se presentarán
Continúan las sorpresas en Premio Lo Nuestro 2026, pues se dio a conocer el tercer grupo de artistas que subirán al escenario el próximo 19 de febrero en el Kaseya Centener, en Miami.
Además de la ceremonia de premiación, en la que se otorgarán los galardones a los artistas nominados que resulten ganadores, Premio Lo Nuestro 2026 tendrá varios performances musicales que deleitarán al público en esta gran noche.
Estas celebridades conforman el tercer grupo de artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026 ( aquí puedes conocer al resto).
Carlos Vives se presentará en Premio Lo Nuestro 2026
El icónico cantautor colombiano regresará al escenario de Premio Lo Nuestro con el estreno en televisión de su esperado tema ‘Te Dedico’.
Además, Carlos Vives está nominado en tres categorías:
- Artista Del Año - Tropical
- Colaboración Del Año - Tropical por ‘La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)’ (en colaboración con Grupo Niche)
- Álbum Del Año - Tropical por ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)’
Gente de Zona deleitará al público en Premio Lo Nuestro 2026
El dúo cubano estará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 con el debut televisivo de su tema ‘Canción Para Regresar’, junto a Sebastián Yatra.
Aunado a eso, Gente de Zona está nominado en dos categorías:
- Colaboración Del Año - Tropical por ‘La Diferente’ (en colaboración con Lenier)
- Álbum Del Año - Tropical por ‘Reparto By Gente De Zona’
Gangsta debutará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026
El artista y productor colombiano, Gangsta, hará su debut en Premio Lo Nuestro con la presentación por primera vez en TV de su exitosa canción ‘La Villa’, junto a Ryan Castro y Kapo.
Kybba actuará en Premio Lo Nuestro 2026
Kybba, conocido por fusionar dancehall, reggaeton y ritmos urbanos globales, estará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 con el debut televisivo de su tema ‘Ba Ba Bad Remix’, junto a Ryan Castro.
Sumado a esto, el productor, compositor y DJ italiano tiene dos nominaciones:
- Colaboración “Crossover” Del Año por ‘Ba Ba Bad Remix’ (en colaboración con Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal)
- Canción Del Año - Urbano por ‘Ba Ba Bad Remix’ (en colaboración con Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
Marc Anthony cantará en Premio Lo Nuestro 2026
El ícono de la salsa ofrecerá una presentación especial con la premier global en TV de su canción ‘Como en el Idilio’, a lado de Nathy Peluso.
Por si fuera poco, Marc Anthony está nominado en cinco categorías en Premio Lo Nuestro 2026:
- Artista Premio Lo Nuestro Del Año
- La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Que Me Quiera Ma' (en colaboración con Wisin)
- Colaboración Del Año - Pop/Urbano por ‘Volver’ (en colaboración con Piso 21 & Beéle)
- Artista Del Año - Tropical
- Colaboración Del Año - Tropical por ‘Volver (La Salsa)’ (en colaboración con Piso 21 y Beéle)
María Becerra subirá al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 para enamorar al público
La cantante y compositora argentina debutará en Premio Lo Nuestro con la presentación de su tema ‘Hace Calor’, de su álbum ‘Quimera’.
Además, María Becerra obtuvo una nominación en Premio Lo Nuestro 2026:
- Mejor Combinación Femenina por ‘Pa' Qué Volviste?’ (en colaboración con Elena Rose)
Nathy Peluso actuará en Premio Lo Nuestro 2026
Nathy Peluso tendrá una presentación especial a lado de Marc Anthony, ya que ofrecerán la premiere global en televisión de su tema ‘Como en el Idilio’.
A esto se suma que la cantante y compositora está nominada en dos categorías de Premio Lo Nuestro 2026:
- Mejor Combinación Femenina por ‘De Maravisha’ (en colaboración con Tokischa)
- Canción Del Año - Tropical por ‘Malportada’ en colaboración con Rawayana)
Sebastián Yatra estará en Premio Lo Nuestro 2026
Sebastián Yatra regresa al escenario de Premio Lo Nuestro con el debut en televisión de su tema ‘Canción para Regresar’, junto a Gente de Zona.
Además, Sebastián Yatra está nominado en cuatro categorías:
- Artista Pop Masculino Del Año
- Canción Del Año - Pop por ‘La Pelirroja’
- Álbum Del Año - Pop por ‘Milagro’
- Colaboración Del Año - Pop/Urbano por ‘2AM’ (en colaboración con Bad Gyal)
Sofía Reyes es una de las artistas que cantará en Premio Lo Nuestro 2026
La cantante y compositora mexicana estará en Premio Lo Nuestro 2026 para formar parte del reconocimiento a Paloma San Basilio, quien recibirá el Premio Lo Nuestro a La Excelencia. Sofía Reyes interpretará su icónico tema ‘Beso a beso… dulcemente’.
Yami Safdie cantará en Premio Lo Nuestro 2026
La cantautora argentina también formará parte del reconocimiento a Paloma San Basilio e interpretará su emblemática canción ‘Luna de Miel’.
Además, Yami Safdie está nominada en dos categorías:
- Artista Pop Femenina Del Año
- Canción Del Año - Pop/Balada por ‘Querida Yo’ (en colaboración con Camilo)
¿Cuándo y en dónde será Premio Lo Nuestro 2026?
Premio Lo Nuestro 2026, la fiesta de la música latina que honra lo que somos, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el espectacular recinto Kaseya Centener en Miami, Florida.
Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde y a qué hora se transmitirá en vivo?
Podrás disfrutar de Premio Lo Nuestro 2026 totalmente en vivo el 19 de febrero a las 7P/6C. Se transmitirá a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.
Las anfitrionas de Premio Lo Nuestro 2026 serán Nadia Ferreira, Thalía y Clarissa Molina. Estas guapas y carismáticas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de los Premios Especiales y los inolvidables shows musicales.
Asistir a Premio Lo Nuestro 2026 es muy sencillo. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Selecciona la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Centener, así como el número de boletos que deseas. Indica tu método de pago ¡y listo!, nos vemos el próximo 19 de febrero para disfrutar esta gran fiesta de la música latina.