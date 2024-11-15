Latin GRAMMY 2024: todo lo que debes de saber de la entrega de premios en su edición 25

Durante más de dos décadas los Latin GRAMMY han elevado la música latina y a sus creadores a nivel mundial. En cada una de sus fiestas han quedado grabados momentos icónicos que ya se han vuelto parte de la historia de la música.

Cada año hay muchos destalles a destacar, es por eso que te presentamos una guía completa para que sepas todo lo previo y posterior de la entrega de premios.

¿Qué son los Latin GRAMMY?



Son el reconocimiento que entrega La Academia Latina de la Grabación y sus afiliados, con el objetivo de fomentar, celebrar, honrar y elevar la música latina y sus creadores. Es un reconocimiento diferente al GRAMMY americano .

¿Dónde fueron los Latin GRAMMYs 2024?



Para la celebración de la vigésimo quinta edición, el jueves 14 de noviembre , la fiesta regresó a su ciudad natal, Miami. La sede fue el Kaseya Center, recinto que recibió a artistas, invitados y público, quienes conocieron los nombres de los ganadores de las 58 categorías que integraron este año su lista de artistas nominados .

Premios Latin GRAMMY 2024: ¿quiénes fueron los artistas con más nominaciones?



El pasado 17 de septiembre se anunciaron las nominaciones y así se supo que Edgar Barrera, productor, compositor y músico, fue el artista más nominado de esta edición con nueve nominaciones en categorías como: Grabación del Año, Productor del Año, Álbum del Año, entre otras.

A Barrera lo siguieron de cerca Karol G y Bad Bunny, cada uno con 8 nominaciones en categorías como Mejor Fusión/Interpretación Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón y Mejor Álbum de Música Urbana.

Latin GRAMMY 2024: ¿qué artistas ganaron más premios?



El dominicano Juan Luis Guerra resultó el artista con más premios, pues recabó cuatro gramófonos a lo largo de la noche. Juan Luis Guerra arrasó en las categorías Grabación del Año y Mejor Canción Tropical, por 'Mambo 23'; Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata y Album del Año, por 'Mambo Güira'.

Otros artistas más ganadores fueron Edgar Barrera, productor y compositor, así como la argentina Nathy Peluso.

Latin GRAMMY 2024: ¿votó el público para elegir a los ganadores?



En esta premiación el público no vota por sus artistas favoritos . Los encargados de revisar y analizar cada uno de los materiales inscritos en cada categoría son los integrantes de La Academia Latina de la Grabación. Ellos votan en línea y es así como eligieron a sus favoritos.

Latin GRAMMY 2024: ¿quién fue la conductora y quiénes los presentadores de la fiesta?



En esta ocasión Roselyn Sánchez, actriz, bailarina y conductora, fue la anfitriona de la noche. Ella es una figura importante para la historia de la premiación y es la séptima vez que fungió en ese papel.

A Roselyn se sumó un gran elenco de presentadores de categorías y performances, como lo son: Andy García, Alejandro Sanz, Chiquis, Gloria Estefan, Mon Laferte, por mencionar algunos.

Artistas que cantaron en los premios Latin GRAMMY 2024



Más de 30 artistas estuvieron confirmados para cantar en la celebración y presentaron lo mejor de la música latina en los géneros pop, urbano, rock, alternativa, salsa, etc.

Algunos de los nombres que figuraron en la lista de confirmados estuvieron: Alejandro Fernández, Carin León, Ángela Aguilar, Anitta, Becky G, Grupo Frontera, David Bisbal, Luis Fonsi, Eladio Carrión, Pitbull, Carlos Rivera y por primera vez se contó con la presencia de Jon Bon Jovi y Joe Jonas.

Latin GRAMMY 2024: los mejores momentos de la noche más importante de la música latina



La noche abrió con un espectacular musical de Carlos Vives acompañado por sus compatriotas Juanes, Camilo, Sebastián Yatra y Silvestre Dangond. El colombiano además recibió el reconocimiento Persona del Año de manos del cantante Jon Bon Jovi.

Juan Gabriel, Vicente Fernández y José José también fueron recordados en el escenario con musicales que estremecieron al público y lo trasladaron a aquellos años en que esas figuras llenaron el escenario de Latin GRAMMY.

No podía faltar la salsa con un número espectacular a cargo de Marc Anthony, La India, Oscar D’ León, Luis Figueroa, Grupo Niche, Tito Nieves, Christian Alcea y Sergio George. La fiesta se armó y todos dejaron sus asientos para ponerse a bailar.

Latin GRAMMY 2024: ¿quiénes fueron los artistas homenajeados de la edición 25?



En el marco de la Semana del Latin GRAMMY se realizaron eventos privados para reconocer la trayectoria de figuras importantes de la música.

Leading Ladies of Entertainment : reconoció a mujeres profesionales que han aportado e inspirado en el sector de las artes y el entretenimiento. Algunas de ellas fueron Vivir Quintana, Ana Rosa Santiago, Julieta Venegas, entre otras.

Premio a la Excelencia : artistas como Albita, Alejandro Lerner y Los Ángeles Azules fueron distinguidos con este título por sus contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.

Persona del Año : fue entregado al colombiano Carlos Vives por su carrera de más de tres décadas como cantante y compositor, así como por su compromiso constante con iniciativas medioambientales y sociales.

Latin GRAMMY: alfombra roja y más sorpresas en Noche de Estrellas



Los detalles de la alfombra roja, los mejores looks y momentos con los invitados y nominados, detalles detrás de cámara, estuvieron disponibles en el especial Noche de Estrellas .

Esta ocasión tuvo cuatro sus conductores entre los que se encuentran Raúl de Molina y Chiquinquirá Delgado. Durante una hora de programas el público disfrutó de entrevistas exclusivas y hasta conoció a algunos de los primeros ganadores.

A la alfombra roja llegaron Ángela Aguilar y Christian Nodal, tomados de la mano y posando para las cámaras de este evento, no podía faltar Marc Anthony con su esposa Nadia Ferrera, la colombiana Karol G, Becky G, Anitta, fueron otras de las celebridades que desfilaron por este pasillo rumbo a la gran premiación.

¿Cómo se pudo ver la transmisión en vivo de los premios Latin GRAMMY 2024?



Fueron varias opciones las que estuvieron disponibles para no perder los detalles de los preparativos, la alfombra roja y la entrega de premios.

A partir de las 7P/6C las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión transmitieron el especial de Noche de Estrellas y una hora después, a las 8P/7C, arrancó la entrega de premios, la cual tuvo tres horas de duración.

La plataforma ViX tuvo disponible gratis la alfombra roja y la premiación solo para suscriptores del servicio Premium.