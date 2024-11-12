Latin GRAMMY 2024: artistas nominados a las 58 categorías
Te presentamos la lista completa de artistas nominados a la Entrega Anual del Latin GRAMMY. La fiesta se realizará el jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami Florida y la transmisión completa en vivo será a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
La Academia Latina de la Grabación lanzó su lista de artistas nominados para La 25ª Entrega Anual del Latin GRAMMY. Este año participan 58 categorías, dos más que en 2023, y será el 14 de noviembre cuando se conocerán los nombres de los ganadores. Revive lo mejor del evento en nuestro Liveblog Latin GRAMMY 2024 en vivo.
Los artistas, productores, compositores, ingenieros de audio que aparecen en la lista del Latin GRAMMY fueron seleccionados en el periodo de elegibilidad del 1 de junio del 2023 al 31 de mayo del 2024.
Para este 25 aniversario, el grupo de artistas más nominados es encabezado por el compositor y productor Edgar Barrera, con nueve nominaciones, seguido muy de cerca por Karol G y Bad Bunny con ocho nominaciones, cada uno.
Latin GRAMMY 2024: ¿cómo se elige a los ganadores?
Para esta premiación donde se reconoce desde compositores, arreglistas ingenieros, productores y hasta diseñadores, los ganadores son elegidos por los miembros de La Academia Latina de la Grabación, todos ellos expertos en las diferentes categorías y encargados de emitir su voto en un periodo establecido.
Cabe señalar que los artistas nominados fueron previamente inscritos por dichos miembros y compañías disqueras.
Latin GRAMMY 2024: Lista completa de nominados
Grabación del Año
- 'Mil Veces' - Anitta
- 'Monaco' - Bad Bunny
- 'Una Vida Pasada' - Camilo & Carin León
- 'Catalina' - Cimafunk & Monsieur Periné
- 'Derrumbe' - Jorge Drexler
- 'Con Dinero y Sin Dinero' - Fonseca & Grupo Niche
- 'Mi Ex Tenía Razón' - Karol G
- 'Mambo 23' - Juan Luis Guerra 4.40
- 'Tenochtitlán' - Mon Laferte
- 'Igual Que un Ángel' - Kali Uchis & Peso Pluma
Álbum del Año
- 'Bolero' - Ángela Aguilar
- 'Cuatro' - Camilo
- 'Xande Canta Caetano' - Xande De Pilares
- 'Mañana Será Bonito' (Bichota Season) - Karol G
- 'García' - Kany García
- 'Radio Güira' - Juan Luis Guerra 4.40
- 'Autopoiética' - Mon Laferte
- 'Boca Chueca, Vol 1' - Carin León
- 'Las Letras ya no Importan' - Residente
- 'Las Mujeres ya no Lloran' - Shakira
Canción del Año
- 'A Fuego Lento' - Daymé Arocena & Vicente García, songwriters (Daymé Arocena & Vicente Garcia)
- 'A La Mitad (Banda Sonora Original De La Serie "Zorro")' - Julio Reyes Copello & Mariana Vega, songwriters (Maura Nava)
- 'Aún Me Sigo Encontrando' - Rubén Blades, Gian Marco & Julio Reyes Copello, songwriters (Gian Marco & Rubén Blades)
- 'Caracas En El 2000' - Marvin Hawkins Rodriguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean & Elena Rose, songwriters (Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di)
- 'Derrumbe' - Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)
- '(Entre Paréntesis)' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire, Lenin Yorney Palacios & Shakira, songwriters (Shakira, Grupo Frontera)
- 'Mi Ex Tenía Razón' - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G & MAG, songwriters (Karol G)
- 'Según Quién' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luís Miguel Gómez Castaño, Maluma, Lenin Yorney Palacios & Juan Camilo Vargas, songwriters (Maluma & Carin León)
- 'Te Lo Agradezco' - Rafa Arcaute, Kany García, Carín León & Richi López, songwriters (Kany García & Carín León)
- '313' - Leo Genovese, Residente & Silvia Pérez Cruz, songwriters (Residente,Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz)
Mejor Nuevo Artista
- Agris
- Kevin Aguilar
- Darumas
- Nicolle Horbath
- Latin Mafia
- Cacá Magalhaes
- Os Garotin
- Iñigo Quintero
- Sofi Saar
- Ela Taubert
Mejor Álbum Vocal Pop
- 'Tofu' - Caloncho
- '.mp3' - Emilia
- 'El Viaje' - Luis Fonsi
- 'Hotel Caracas' - Mau y Ricky
- 'Orquídeas' - Kali Uchis
- 'Escrita' - Nicole Zignago
Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional
- 'Obras Maestras' - Diego El Cigala
- 'García' - Kany García
- 'Mar Adentro' - Juliana
- 'Aún Me Sigo Encontrando' - Gian Marco
- 'Almas Paralelas' - Laura Pausini
Mejor Canción Pop
- 'A La Mitad (Banda Sonora Original De La Serie "Zorro")' - Julio Reyes Copello & Mariana Vega, songwriters (Maura Nava)
- 'A Las 3' - Paty Cantú, Ángela Dávalos, Leon Leiden & Saibu, songwriters (Paty Cantú & León Leiden)
- 'Ahora' - David Bisbal, Pablo Preciado & Carlos Rivera, songwriters (David Bisbal & Carlos Rivera)
- 'Amor'- José Andrés Benitez, Christian Bermudez, Richard Bermudez, Rodney Kumbirayi Hwingwiri, Juan Diego Linares, Luis Alejandro Márquez, Anibal Morin Diaz,Danny Ocean & Rafael Salcedo, songwriters (Danny Ocean)
- 'Dime Quién' - Lagos, songwriters (Lagos)
- 'Feriado' - Rawayana, songwriters (Rawayana)
- 'Igual Que Un Ángel' - Carter Lang, Manuel Lorente Freire, Kali Uchis & Dylan Wiggins, songwriters (Kali Uchis & Peso Pluma)
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
- 'La Ceniza' - Ale Acosta, Valeria Castro
- 'Drum Machine' - Alok
- 'Pedju Kunumigwe' - Alok, Guarani Nhandewa
- 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' (Tiësto Remix) - Bizarrap, Shakira
- 'BAMBOLE' - Vikina Featuring Deorro
Mejor Fusión / Interpretación Urbana
- 'Nadie Sabe' - Bad Bunny
- 'Corazón Vacío' - Maria Becerra
- 'Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58' - Bizarrap Featuring Young Miko
- 'S91' - Karol G
- 'Tranky Funky' - Trueno
Mejor Interpretación Reggaetón
- 'Perro Negro' - Bad Bunny Featuring Fied
- 'Un Preview' - Bad Bunny
- 'Triple S' - J Balvin Featuring Jowell & Randy & De La Ghetto
- 'Byak' - Alvaro Diaz Featuring Rauw Alejandro
- 'Qlona' - Karol G Featuring Peso Pluma
- 'Labios Mordidos' - Kali Uchis Featuring Karol G
Mejor Álbum de Música Urbana
- 'Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana' - Bad Bunny
- 'Sol María' - Eladio Carrión
- 'Sayonara' - Alvaro Diaz
- 'Ferxxocalipsis' - Feid
- 'Mañana Será Bonito' - Karol G
- 'El Último Baile' - Trueno
Mejor Canción de Rap / Hip Hop
- 'Aprender A Amar' - Pablo Drexler, Alberto Escámez López & Nathy Peluso, songwriters (Nathy Peluso)
- 'Bendecido' - Eladio Carrion, songwriter (Eladio Carrion)
- 'Blam Blam' - Al2 El Aldeano & Vico C, songwriters (Vico C Featuring Al2 El Aldeano)
- 'La Sabia Escuela' - Akapellah, Leonardo Daniel Díaz, Jose Gonzalez Ollarves, Marlon Luis Morales Santana, Luis Jacinto Muñoz Hernandez & Pedro Elias Querales, songwriters (Akapellah Featuring Canserbero & Lil Supa)
- 'Telefono Nuevo' - Bad Bunny & Luar La L, songwriters (Bad Bunny Featuring Luar La L)
- 'Thunder y Lightning' - Bad Bunny & Eladio Carrion, songwriters (Bad Bunny Featuring Eladio Carrion)
Mejor Canción Urbana
- 'Bonita' - Daddy Yankee, songwriter (Daddy Yankee)
- 'Columbia' - Quevedo, songwriter (Quevedo)
- 'El Cielo' - Feid, Nicolás Jaña Galleguillos, Gabriel Mora Quintero, Andres David Restrepo Echavarria, Sky Rompiendo & Myke Towers, songwriters (Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers)
- 'La Falda' - Julio Emmanuel Batista Santos, Carlos Alberto Butter Aguila, Orlando J. Cepeda Matos, Ralph Jemar Milln Calderon, Jose Reyes, Myke Towers & Siggy Vazquez Rodriguez, songwriters (Myke Towers)
- 'Luna' - Feid, songwriter (Feid Featuring Atl Jacob)
- 'Qlona' - Karol G, Daniel Esteban Gutiérrez, Ovy On The Drums & Peso Pluma, songwriters (Karol G Featuring Peso Pluma)
Mejor Álbum de Rock
- 'El Dorado' En Vivo - Aterciopelados
- 'Diáspora Live Vol. 1' - La Vida Boheme
- 'Herencia Lebón' - David Lebón
- 'Alicia en el Metalverso' - Mägo de Oz
- 'Mi Mejor Enemigo' - Viniloversus
Mejor Canción de Rock
- 'Algo Bueno Tenía Que Tener (Bogotá)' - Diamante eléctrico & Andrés Kenguan, songwriters (Diamante Eléctrico)
- 'Animal Temporal' - Viniloversus, songwriters (Viniloversus)
- 'Camaleónica' - Ali Stone, songwriter (Ali Stone)
- 'No Me Preguntes (Live)' - Jesús Quintero & Draco Rosa, songwriters (Draco Rosa)
- 'Qué Más Quieres' - Anton Curtis Delost, Shaun Lopez, Kathryn Ostenberg, Monica Velez & The Warning, songwriters (The Warning)
Mejor Álbum de Pop/Rock
- 'Cuando Ella Me Besó Probé a Dios' - Bruses
- 'Jet Love' - Conociendo Rusia
- 'Jay De La Cueva' - Jay De La Cueva
- 'Reflejos de lo Eterno' - Draco Rosa
- 'Adentro' - Francisca Valenzuela
Mejor Canción Pop/Rock
- 'Acapulco' - Emmanuel Horvilleur, Siddhartha & Rul Velázquez, songwriters (Siddhartha Featuring Emmanuel Horvilleur)
- 'Afilá' - Ali Stone, songwriter (Ali Stone)
- 'Blanco y Negro' - Christian Mauricio Aloisio Zavala, Lagos & Elena Rose, songwriters (Lagos Featuring Elena Rose)
- '5 Horas Menos' - Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade, songwriters (Conociendo Rusia Featuring Natalia Lafourcade)
- 'Diciembre' - Los Mesoneros, songwriters (Los Mesoneros)
Mejor Álbum de Música Alternativa
- 'Por Cesárea' - Dillom
- 'Híper' - Hello seahorse!
- 'Nica' - Nicole Horts
- 'Autopoiética' - Mon Laferte
- 'Pandora' - Ali Stone
- 'DESCARTABLE' - WOS
Mejor Canción Alternativa
- 'Cabecear' - J Noa, Jeffrey Peñalva "Trooko" & Skai, songwriters (J Noa)
- 'Déjalo Ir' - Francisco Rojas & Francisca Valenzuela, songwriters (Francisca Valenzuela)
- 'El Día Que Perdí Mi Juventud' - Devonté Hynes & Nathy Peluso, songwriters (Nathy Peluso)
- 'Insomnia' - Goyo, Illmind, Omar Isaiah Lupuku, Don Mills, Carlos Santander & Telly, songwriters (Goyo)
- 'Lloro' - Nicole Horts, Camilo Velez & Maria Vertiz, songwriters (Nicole Horts)
Mejor Álbum de Salsa
- 'Yo Deluxe' - Christian Alicea
- 'Muevense' - Marc Anthony
- 'Siembra: 45° Aniversaro (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo 2022)' Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta
- 'Joyas Que Bailan' - Ronald Borjas
- 'Coexistencia' - Luis Figueroa
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- 'Ta Malo' - Silvestre Dangond
- 'De La Uno a La 1000 (Primera Temporada)' - Omar Geles
- 'Se Agradece' - Los Ángeles Azules
- 'Vallenatos Pa Enamorar' - Osmar Pérez & Geño Gamez
- 'La Sociedad de la Cumbia (Big Band Live)' - Puerto Candelaria
Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata
- 'Radio Güira' - Juan Luis Guerra 4.40
- 'Agradecido Live!' - Eddy Herrera
- 'Superhéroe Merengue' - Magic Juan
- 'Lo Tengo Todo' - Oscarito'
- 'Llamada Perdida' - Prince Royce
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- 'Rodando Por el Mundo' José Albertto 'El Canario'
- 'Tengo Que Decirte Algo' - Luis Fernando Borjas
- 'Voces de mi Familia' - Alex Cuba
- 'Los Mismos Negros' - Yelsy Heredia
- 'A Mis Ancestros' - Yeisy Rojas
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- 'Epílogo: La Clave del Tiempo' - Jeremy Bosch
- 'cuatro' - Camilo
- 'Tropicalia' - Fonseca
- 'Monte Adentro' - Gusi
- 'La Fiesta' - Ilegales
Mejor Canción Tropical
- 'Baila Y Goza' - Renesito Avich & Rafael "Pollo" Brito, songwriters (Renesito Avich Featuring Rafael "Pollo" Brito)
- 'Con Dinero Y Sin Dinero' - Jorge Luis Chacín, Fonseca & Miguel Yadam González Cárdenas, songwriters (Fonseca & Grupo Niche)
- 'Hasta Que Aguante El Cuerpo' - Jorge Luis Piloto, songwriter (Dayhan Díaz & Pupy Santiago)
- 'Llorar Bonito'- Luis Figueroa & Yoel Henríquez, songwriters (Luis Figueroa)
- Mambo 23 - Juan Luis Guerra, songwriter (Juan Luis Guerra 4.40)
Mejor Álbum Cantautor
- 'Compita Del Destino' - El David Aguilar
- 'Scratch de Versos' - El Riqué
- 'Pausa' - Leonel García
- 'De Magia Imperfecta' - Nicolle Horbath
- 'El Abrazo' - Rozalén
Mejor Canción Cantautor
- 'Antes Que O Mundo Acabe' - Tiago Iorc, songwriter (Tiago Iorc)
- 'Derrumbe' - Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)
- 'Entonces' - Rozalén, songwriter (Rozalén)
- 'García' - Kany García, songwriter (Kany García)
- 'Luz De Cabeza' - El David Aguilar, songwriter (El David Aguilar)
Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi
- 'Mariachi y Tequila (Deluxe)' - Majo Aguilar
- 'Que Llueva Tequila' - Pepe Aguilar
- 'Te Llevo en la Sangre' - Alejandro Fernández
- 'Romances Eternos' - Mariachi Sol de México de josé Hernández
Mejor Álbum de Música Banda
- 'Presente' - Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 'Yo Te Extrañaré' - Luis Ángel 'El Flaco'
- 'Diamantes' - Chiquis
Mejor Álbum de Música Tejana
- 'Imperfecto' - El Plan
- 'Siempre Gabriella' - Gabriella
- 'Ganas (Deluxe) - Vilax
Mejor Álbum de Música Norteña
- 'El Comienzo' - Grupo Frontera
- 'Modus Operandi' - Intocable
- 'LNDT' - Los Nietos de Terán
- 'Te Amaré - Pesado
- 'Terca' - Sofi Saar
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- 'Nata Montana' - Natanael Cano
- 'Evoluxion' - DannyLux
- 'Jugando a Que No Pasa Nada' - Grupo Frontera
- 'Boca Chueca, Vol. 1' - Carin León
- 'Trastornado' - Michelle Maciel
- 'Génesis' - Peso Pluma
Mejor Canción Regional Mexicana
- 'Aquí Mando Yo' - Héctor Guerrero, songwriter (Los Tigres Del Norte)
- 'Canción Para Olvidarte' - Mango, Nabález, Chris Zadley & Nicole Zignago, songwriters (Majo Aguilar)
- 'El Amor De Su Vida' - Edgar Barrera & Kevyn Mauricio Cruz, songwriters (Grupo Frontera, Grupo Firme)
- 'Por El Contrario' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz & Elena Rose, songwriters (Becky G Featuring Angela Aguilar & Leonardo Aguilar)
- 'Tienes Que Ser Tú' - Salvador Aponte & Yoel Henríquez, songwriters (La Energía Norteña)
Mejor Álbum Instrumental
- 'Impronta' - Omar Acosta
- 'Claude Bolling Goes Latin - Suite For Flute And Latin Music Ensemble' - Carlomagno Araya, Jose Valentino & The Latin Music Ensemble
- 'Capriccio Latino' - Alexis Cárdenas
- 'Encontro Das Águas' - Yamandu Costa & Armandinho Macêdo
- 'Tembla' - Hamilton De Holanda & C4 Trío
Mejor Álbum Folclórico
- 'Canto y Rio' - Martina Camargo
- 'C4 Suena a Navidad' - C4 Trío
- 'Raíz Nunca Me Fui' - Lila Downs, Niña Pastori, Soledad
- 'Paisajes' - Ciro Hurtado
- 'Bullerengue y Tonada' - Tonada
Mejor Álbum de Tango
- 'El Cantor de Tangos' - Guillermo Fernándezs Featuring Cristian Zarate
- 'Tangos Cruzados' - Franco Luciani, Fabrizio Mocata'
- '¿Y El Fin Del Amor?' - Mariana Mazú
- 'Apiazolado' - Diego Schissi Quinteto'
- 'Ya Está en el Aire' - Ullmannn Cuarteto
Mejor Álbum de Música Flamenca
- 'Andenes Del Tiempo' - Vicente Amigo
- 'Rumberas' - Las Migas
- 'Historias de un Flamenco' - Antonio Rey
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
- 'Collab' - Hamilton De Holanda & Gonzalo Rubalcaba
- 'Searching For A Memory (Busco Tu Recuerdo)' - Sammy Figueroa Featuring Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola
- 'My Heart Speaks' - Ivan Lins
- 'Pra Você, Ilza' - Hermeto Pascoal & Grupo
- 'El Arte Del Bolero, Vol. 2' - Miguel Zenón & Luis Perdomo
Mejor Álbum Cristiano (En Español)
- 'Necesito de Ti' - Jesús Israel
- 'No yo, Sino Cristo' - Majo y Dan
- 'Maverick' - Redimi2
- 'Kintsugi' - Un Corazón
- 'Tu Iglesia' - Marcos Witt
Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)
- 'Ele É Jesus - Ao Vivo' - Bruna Karla
- 'Deixa Vir - Vol II (Ao Vivo)' - Thalles Roberto
- 'In Concert (Ao Vivo)' - Rosa de Saron
- 'Vida (Ao Vivo)' - Eli Soares
- 'Temporal' - Vocal Livre
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portugesa
- 'Afrodhit' - Iza
- 'Super' - Jão
- 'Amaríssima' - Melly
- 'Os Garotin De São Gonçalo' - Os Garotin
- 'Escândalo Íntimo' - Luísa Sonza
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Legua Portuguesa
- 'Erasmo Esteves' - Erasmo Carlos
- 'No Rastro de Catarina' - Cátia de França
- 'Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua' - Ana Frango Elétrico
- 'Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)' - Jovem Dionisio
- 'Lagum Ao Vivo' - Lagum
Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
- 'Joga Pra Lua' - Anitta Featuring Dennis & Pedro Sampaio
- 'Cachimbo da Paz 2' - Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã
- 'Da Braba' - Gloria Groove Featuring Ludmilla & Mc Gw
- 'Carta Aberta' - Mc Cabelinho
- 'Fé nas Maluca' - Mc Carol, Iza
- 'La Noche' - Yago Oproprio Featuring Patricio Sid
Mejor Álbum de Samba/Pagode
- 'Alcione 50 Anos (En Vivo)' - Alcione
- 'Xande Canta Caetano' - Xande de Pilares
- 'Iboru' - Marcelo D2
- 'Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo)' - Thiaguinho
- 'Subúrbio (Ao Vivo)' - Tiee
Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña
- 'D Ao Vivo Maceió' - Djavan
- 'Se o Meu Peito Fosse o Mundo' - Jota.Pê
- 'Portas (Ao Vivo)' - Marisa Monte
- 'Outros Cantos' - Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó
- 'No Tempo da Intolerância' - Elza Soares
Mejor Álbum de Música Sertaneja
- 'Boiadeira Internacional (Ao Vivo)' - Ana Castela
- 'Paraíso Particular (Ao Vivo)' - Gusttavo Lima
- 'Cintilante (Ao Vivo)' - Simone Mendes
- 'Raiz Goiânia (Ao Vivo)' - Lauana Prado
- 'Luan City 2.0 (Ao Vivo)' - Luan Santana
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
- 'Mariana e Mestrinho' - Mariana Aydar, Mestrinho
- 'Aguidavi do Jêje' - Aguidavi Do Jêje, Luizinho Do Jêje
- 'De Norte a Sul' - João Gomes
- 'Night Clube Forró Latino ( Volume I )' - Marcelo Jeneci
- 'Faróis do Sertão' - Gabriel Sater
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
- 'Alinhamento Milenar' - Jão, Pedro Tófani & Zebu, songwriters (Jão)
- 'Ata-me' - Junio Barreto, songwriter (Alaíde Costa)
- 'Chico' - Bruno Caliman, Carolzinha, Douglas Moda, Jenni Mosello & Luísa Sonza, songwriters (Luísa Sonza)
- 'Esperança' - Criolo, Dino D'Santiago, Amaro Freitas & Nave, songwriters (Criolo, Dino D'Santiago, Amaro Freitas)
- 'Ouro Marrom' - Jota.Pê, songwriter (Jota.Pê)
Mejor Álbum de Música Latina Para Niños
- ‘Navidad de Norte a Sur: Cantoalegre Big Band (En vivo)' - Cantoalegre, Orquesta La Pascasia
- ‘Cantemos Juntos’ – Claraluna
- ‘¡A Cantar!’ – Danilo & Chapis
- ‘Dun Dun Dara’ – Payasitas Nifu NIfa
- ‘Todos Podemos Cantar 2024’ – Todos Podemos Cantar
Mejor Álbum de Música Clásica
- ‘Aire, Aire… No Puedo Respirar’ – Ricardo Jaramillo, conductor; Ricardo Jaramillo, Jefferson Rosas & Marcela Zorro, álbum producer (Nueva Filarmonía)
- ‘Credo For Orchestra, Choir and Five Soloists’ – Iván Cardozo, Fernando Escalona, Claudio González, Jhoxiris Medina & Grace Terán; Christian Vásquez, conductor; Maria Beatriz Cárdenas, Eugenio Carreño & Eduardo Martínez Planas, album producers (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela; Simón Bolívar National Choir)
- ‘Fandango’ – Anne Akiko Meyers & Gustavo Castillo; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic)
- ‘Fantasies of Buenos Aires' - Lincoln Trio, Daniel Binelli & Ted Viviani, álbum producers
- ‘The Latin Rites’ – Josep Vicent, conductor; Fernando Arias, album producers, (Adda Simfonica Alicante)
Mejor Obra Composición Clásica Contemporánea
- ‘Caribbean Berceuse’ - Paquito D’Rivera, compositor (Barcelona Clarinet Players, Paquito D’Rivera, North Texas Wind Symphony, Eugene Migliaro Corporon/ Conductor
- ‘Concerto for Electric Bass and Orchestra - Live at Adrienne Arsht Center Miami' - Rodner Padilla, compositor (Rodner Padilla, Miami Symphony Orchestra, Eduardo Marturet/ Conductor
- ‘Fandango’ - Los Angeles Philharmonic/Platoon/ Arturo Márquez, composer (Los Angeles Philharmonic,Gustavo Dudamel, Anne Akiko Meyers)
- ‘La Minerva - III. Himno A La Mujer' - Juan Pablo Contreras, composer (Juan Pablo Contreras, Orquesta Latino Mexicana, Angélica Oliv
- ‘Meditation No.1’ - Julien Labro, composer (Takács Quartet, Julien Labro)/ del álbum Takács Assad Labro
- ‘Sueño Austral’ - Daniel Freiberg, composer (Barcelona Clarinet Players, Freiburger Blasorchester, Miguel Etchegoncelay & Daniel Freiberg/ del álbum Panamericano
Mejor Arreglo
'Sueño Austral' - Daniel Freiberg, arranger (Barcelona Clarinet Players, Freiburger Blasorchester, Miguel Etchegoncelay & Daniel Freiberg)
'Night In Tunisia' - Hilario Durán, arranger (Hilario Durán And His Latin Jazz Big Band Featuring Paquito D'Rivera)
'Fuego De Noche, Nieve De Día' - Julio Reyes Copello, arranger (Ricky Martin, Christian Nodal)
'Linha de Passe' - Nailor Proveta, arranger (Orquestra Jazz De Matosinhos, Gabi Guedes, Kiko Freitas)
'Rapsodia Aérea' - Andrés Soto, arranger (Andrés Soto, Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, Carl St. Clair)
Mejor Diseño de Empaque
- ‘En Vivo - 100 Años de Azúcar’ - Nelson Albareda, Sebastian Aristizabal, Kemelly Figueroa-Mouriz, Omer Pardillo-Cid & Albertico Rodríguez, art directors (Celia Cruz)
- ‘Figurantes’ - Boa Mistura, art director (Vetusta Morla)
- ‘Karma’ - Carlos Ortíz, art director (Diana Burco)
- ‘Realismo Mágico’ - Carlos Sadness, art director (Carlos Sadness)
- ‘Tekoá’ - Leonardo Macias, art director (Jair Oliveira)
Compositor del Año
- Edgar Barrera
- Yoel Henríquez
- Manuel Lorente Freire
- Horacio Palencia
- Pablo Preciado
Mejor Ingeniería de Grabación Para un Álbum
- 'Analu' - Tó Brandileone, engineer; Daniel Musy, mixer; André Dias, mastering engineer (Analu Sampaio)
- 'Era Uma Vez' - Pedro Peixoto & Matheus Stiirmer, engineers; Pedro Peixoto, mixer; Fili Filizzola, mastering engineer (Mobi Colombo)
- 'Os Garotin De São Gonçalo' - Uiliam Pimenta, Julio Raposo & Pepê Santos, engineers; Bernardo Martins, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Os Garotin)
- 'Quem É Ela?' - Túlio Airold, Alex Dos Reis Silva & Gianlucca Pernechele Azevedo, engineers; João Milliet, mixer; Fili Filizzola, mastering engineer (Mariana Nolasco)
- 'Se o Meu Peito Fosse o Mundo' - Thiago Baggio, Will Bone, Leonardo Emocija, Rodrigo Lemos & Felipe Vassão, engineers; João Milliet, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Jota.Pê)
Productor del Año
- Edgar Barrera
- Eduardo Cabra
- Nico Cotton
- Juan Luis Guerra, Janina Rosado
- Julio reyes Copello
Mejor Video Musical Versión Corta
- ‘Ale Ale’ (Official Video) - Marc Anthony - Carlos Pérez, video director; Joanna Egozcue, video producer
- ‘Baticano’ - Bad Bunny - Stillz, video director
- ‘Oliveira Dos Cen Anos' - C. Tangana, C. Tangana, video director
- ‘Sálvanos’ - Leonel García - Nuno Gomes, video director; Nuno Gomes, video producer
- ‘Glock’ - Mau y Rick - Daniel Duran, video director; Alegna Espinoza & Maricel Zambrano, video producers
- ‘313’ - Residente Featuring Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz - Residente, video director; Carolina Wolf, video productor
Mejor Video Musical Versión Larga
- ‘Beautiful Humans Vol 1. Documental’ - Alemor - Wismer Jimenez, video director; Alemor & Wismer Jimenez, video productor
- ‘Meu Karma’ - Jovem Mk - Kaique Alves, Gabriel Avelar & Beto Galloni, video directors; Rodrigo Castello, Mariê Nunes & Eduardo Saraiva, video producers
- ‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky - Daniel Duran, video director; Alegna Espinoza & Maricel Zambrano, video producers
- ‘Grasa (Album Long Form)’ - Nathy Peluso - Agustín Puente, video director
- ‘Nacimos Llorando’ - Rubio - Fernando Cattori, video director; Luis Betances, Fernando Cattori, Josep Pardo, Jaume Rigual, Ana Laura Solis, Aura Solis & Joe Solis, video producers
Latin GRAMMY 2024: dónde y a qué hora se realizará la fiesta
El jueves 14 de noviembre es el día en el que se conocerá a los ganadores de este año. Luego de que el año pasado la fiesta musical se realizó en Sevilla, España, para esta edición regresa a Miami, Florida.
Esta es la tercera ocasión que se realiza en dicha ciudad y la sede será el Kaseya Center. Prepárate porque se alista una gran celebración por los 25 años de esta premiación. Además, en breve se dará a conocer los nombres de los anfitriones y en cuanto a la lista de artistas confirmados para actuar figuran nombres como el de Ángela Aguilar, Anitta, Becky G, Jon Bon Jovi, Joe Jonas, Alejandro Fernández, Carin León, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Anitta, Becky, Pitbull, por mencionar a algunas figuras.
Latin GRAMMY 2024: Roselyn Sánchez será la conductora y Gloria Estefan figura como una de las presentadoras
Roselyn Sánchez estará al frente del festejo de los Latin GRAMMY 2024 como la conductora de la ceremonia. Será la séptima vez que la también actriz tenga un rol tan importante.
Alejandro Sanz, Andy García, Chiquis, Gloria Estefan, Goyo, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Nathy Peluso, Pepe Aguilar y Rauw Alejandro serán las estrellas encargadas de presentar los premios, los números musicales y otras grandes sorpresas.
Latin GRAMMY 2024: ¿quiénes serán los conductores de Noche de Estrellas?
Este año las festividades de los Latin GRAMMY arrancarán con Noche de Estrellas a las 7P/6C. Los conductores confirmados son Chiqui Delgado, Clarissa Molina, Raúl de Molina y Borja Voces.
Este preshow de la premiación contará con entrevistas exclusivas con invitados, análisis de los mejores looks, algunos de los primeros ganadores de la noche, así como un segmento del Best New Artist Showcase, evento donde se presenta a los nominados a Mejor Nuevo Artista.
Premios Latin GRAMMY 2024: ¿cómo ver en vivo y completa la ceremonia de premiación?
Prepárate para ser parte de la edición 25 de los Latin GRAMMY, ya sea de manera física, asistiendo y comprando tus boletos, o desde la comodidad de tu casa o donde estés. Tenemos varias opciones para que seas testigo de la celebración.
Por TV podrás ver, a partir de las 7P/6C, el especial Noche de Estrellas por las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión. Además de la alfombra roja, una hora después a las 8P/7C iniciará la transmisión de la entrega de premios, fiesta que durará tres horas.
Si lo tuyo es lo streaming, entonces ViX es tu opción, pues esta plataforma tendrá para los no suscriptores Noche de Estrellas, mientras que los suscriptores del servicio Premium podrán disfrutar de dicho especial y de la gran fiesta con increíbles actuaciones.
Recuerda, te esperamos este jueves 14 de noviembre por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.