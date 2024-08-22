Latin GRAMMY 2024: Ellos son los artistas que recibirán el Premio a la Excelencia Musical

Latin GRAMMY 2024: Ello son los artistas que recibirán el Premio a la Excelencia Musical

Albita, Lolita Flores, Alejandro Lerner, Los Ángeles Azules, Draco Rosa y Lulu Santos recibirán el Premio a la Excelencia Musical que entregará La Academia Latina de la Grabación este año en el marco de la semana del Latin GRAMMY .

Como es sabido, el Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.

Además, también se anunció que el Premio del Consejo Directivo este año se entregará a Ángel ‘Cucco’ Peña y Chucho Rincón. Esta distinción es para personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones.

La entrega de estos galardones se realizará durante la semana del Latin GRAMMY, específicamente el domingo 10 de noviembre. Durante esa semana también se llevará a cabo el festejo para reconocer a Carlos Vives como Persona del Año 2024 .

Latin GRAMMY 2024: ¿Cuándo y dónde se realizará la entrega de premios?



La fiesta del 25 aniversario del Latin GRAMMY se realizará el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida , siendo esta la tercera ocasión que se realiza en esta ciudad.

Como ya es costumbre, la transmisión completa en vivo podrá verse por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.

En breve se darán detalles de quiénes serán los conductores y los artistas que actuarán en la gran celebración.

Latin GRAMMY 2024: Albita recibirá el Premio a la Excelencia Musical



Cantante nacida en La Habana, Cuba, en 1962, se ha caracterizado por la energía electrizante de su voz, su apego a la tradición musical cubana, así como su faceta como compositora. Albita Rodríguez reinventó su carrera en 1993 cuando abandonó Cuba y se mudó a Miami. En Florida realizó conciertos en clubes nocturnos y obtuvo un contrato con Crescent Moon, el sello de Emilio Estefan. Para 1995 debutó en el mercado estadounidense con ‘No se Parece a Nada’, donde se incluye uno de sus más grandes éxitos: ‘Qué Manera de Quererte’.

Albita recibirá el Premio a la Excelencia de Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Lolita Flores recibirá el Premio a la Excelencia Musical de Latin GRAMMY 2024



Nació en Madrid, España en 1958 y cuando apenas tenía 17 años editó su primer álbum ‘Amor, Amor’. En 1976 lanzó su segundo LP y durante la década de los 80 se consagró como estrella del pop en todo el continente americano. Es hija de los cantantes Lola Flores y Antonio González, hermana de Rosario y Antonio Flores. En 2001, el disco ‘Lola, Lolita, Lola’ destacó por su versión del tema ‘Sarandonga’ que su papá grabó en 1966. Durante las siguientes décadas, Lolita expandió su paleta de sonido con álbumes sofisticados como ‘Sigue Caminando’ de 2007, que incursionó en la bossa nova, el jazz y el pop-rock.

Lolita Flores recibirá el Premio a la Excelencia de Latin GRAMMY Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: Alejandro Lerner recibirá el Premio a la Excelencia



Originario de Buenos Aires, Argentina, del año 1957, debutó como solista en 1982 con el material ‘Alejandro Lerner y la Magia’, pero antes ya había colaborado con grandes leyendas del rock argentino en la década de los 70. Es compositor del tema ‘Todo a Pulmón’ que grabó Miguel Ríos y se convirtió en un éxito internacional. Ha colaborado con Carlos Santana, Carole King, Luis Miguel, Celine Dion, Air Supply, Gino Vanelli, Paul Anka, Alan Parsons y Barry Gibb, entre otras estrellas.

Alejandro Lerner recibirá el Premio a la Excelencia de Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Los Ángeles Azules recibirán el Premio a la Excelencia de Latin GRAMMY 2024



Esta agrupación nació en 1976 en la Ciudad de México, en uno de sus barrios más representativos. Los hermanos de la familia Mejía Avante son los fundadores y para 1982 editaron su primer álbum. El éxito les llegó en 1996 con ‘Cómo Te Voy a Olvidar’, pero en 2013 su carrera tomó otro rumbo cuando decidieron revolucionar su sonido asociándose con Saúl Hernández de Caifanes, Vicentico de Los Fabulosos Cadillacs, Ximena Sariñana, por mencionar algunos. A partir de ahí no han parado de realizar colaboraciones con grandes artistas como Natalia Lafourcade, Nicki Nicole, Belinda, Carla Morrison, Jay de la Cueva, entre muchos otros.

Los Ángeles Azules recibirán el Premio a la Excelencia en Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: Draco Rosa será homenajeado con el Premio a la Excelencia



Estrella juvenil del pop, pionero legendario del rock en español y creador de éxitos globales, gracias a su visión y talento excepcional. Robert Edward Rosa Suárez nació en Long Island, Nueva York, en 1969, hijo de padres puertorriqueños y ganador del Latin GRAMMY®. Conoció la fama como integrante del grupo Menudo, posteriormente tuvo una etapa con la banda de rock Maggie’s Dream, editó dos álbumes fundamentales para la nueva ola del rock latinoamericano de los años 90: ‘Frío’ (1994) y ‘Vagabundo’ (1996). Rosa participó en la composición de ‘Livin’ la Vida Loca’ y otros éxitos monumentales para su antiguo compañero de Menudo, Ricky Martin, y también produjo canciones para Julio Iglesias.

Draco Rosa recibirá el Premio a la Excelencia de Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Lulu Santos recibirá el Premio a la Excelencia de Latin GRAMMY 2024



Guitarrista, cantante y compositor, Lulu Santos ha transcurrido las últimas cinco décadas forjando un camino propio dentro de la música brasileña. Nacido en Río de Janeiro en 1953, Luiz Maurício Pragana dos Santos abandonó sus estudios para abocarse al movimiento hippie y una carrera musical. Luego de fundar el ambicioso grupo de rock progresivo Vímana, Santos debutó como solista en 1982 con Tempos modernos. En 1984, su tercer álbum, Tudo azul, lo estableció como figura principal del rock brasileño. Su carrera no paró y tuvo varias producciones en la década de los 90. También se le reconoce por su participación en tributos a los cancioneros de Roberto y Erasmo Carlos (2013) y Rita Lee (2017). Santos continúa activo en la música; editó un EP de remezclas – Atemporal– en mayo de 2024.

Lulu Santos recibirá el Premio a la Excelencia de Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Ángel ‘Cucco’ Peña y Chucho Rincón recibirá el Premio del Consejo Directivo



El compositor Ángel ‘Cucco’ Peña, leyenda viviente de la música puertorriqueña que ha trabajado con Marc Anthony, Celia Cruz, Willi Colón, Gilberto Santa Rosa, entre otros, también será reconocido la noche del 10 de noviembre. En el caso de Chucho Rincón, es un compositor mexicano, productor y ejecutivo de sellos discográficos, así como ganador del Latin GRAMMY. Fue cantante del Trío Los Aguilillas en 1956, varias décadas después la vida lo llevó a desempeñarse como director musical de una disquera. Ha producido discos a Alejandro Fernández, Chavela Vargas y La Sonora Santanera, además de componer más de 200 canciones.

Ángel 'Cucco' Peña y Chucho Rincón recibirán el Premio del Consejo Directivo Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: nominaciones, artistas y categorías de la edición número 25



La Academia Latina de la Grabación publicó la lista de artistas nominados este 17 de septiembre, la cual está integrada por 58 categorías, dos más que en el 2023.

Recuerda que el consejo y miembros de La Academia los responsables de votar por los ganadores , tras un análisis exigente de los materiales que se inscribieron este año.

En cuanto a los artistas más nominados , Edgar Barrera, compositor y productor musical, encabeza el grupo ya que este año figura en nueve categorías entre las que se encuentran: Compositor del Año, Productor del Año, Grabación del Año, Álbum del Año, así como tres nominaciones a Canción del Año, por mencionar algunas.