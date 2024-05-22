Latin GRAMMY 2024: Carlos Vives será reconocido como Persona del Año

La carrera de Carlos Vives de más de tres décadas como cantante y compositor, así como su compromiso constante con iniciativas medioambientales y sociales, serán reconocidos con el título Persona del Año que entregará La Academia Latina de la Grabación este año durante la semana del Latin GRAMMY .

El intérprete de ‘La Gota Fría’ es una de las figuras más respetadas de la música en español, pionero de un nuevo sonido latinoamericano que redefinió el vallenato tradicional colombiano incorporando el pop y el rock. Ha ganado 18 veces el Latin GRAMMY y dos veces el GRAMMY, siendo el primer colombiano en ganar este último galardón.

En 2015 creó la iniciativa Tras La Perla, para promover el desarrollo sostenible de Santa Marta y su ecosistema. Fundó la Escuela de Música Río Grande para ofrecer experiencias artísticas a niños y jóvenes, así como su sello Gaira Música Local para promocionar nuevos talentos colombianos. También es colaborador de la Fundación Cultural Latin GRAMMY y patrocinó la Beca Prodigio en 2018.

Al saber de su nombramiento como Persona del Año el cantante señaló: “Es la recompensa a un camino auténtico, a un equipo maravilloso y, sobre todo, es el reconocimiento a los espíritus musicales de nuestra diversidad hispanoamericana. Esos espíritus nos ensañaron a amar y a enriquecer nuestra lengua, a cuidarla y a respetarla para enaltecer la humanidad con ella”.

“Carlos Vives es uno de los artistas más prolíficos y queridos de nuestro tiempo, cuyo compromiso con la música latina y su apoyo a las nuevas generaciones personifican los valores de nuestra Academia”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

¿Cuándo y dónde serán los premios Latin GRAMMY 2024?



La Noche Más Importante de la Música Latina, se realizará el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida, tendrá una duración de tres horas y será transmitida en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX a partir de las 7P/6C.

Esta es la tercera ocasión que los Latin GRAMMY se realizarán en Miami ; la primera vez fue en 2003 y la segunda en 2020.

Latin GRAMMY 2024: Anitta, Becky G, Alejandro Fernández y Carin León cantarán en la fiesta



Poco a poco se dan a conocer los nombres de los artistas confirmados para actuar en la entrega de premios en Miami.

Además de Alejandro Fernández y Carin León, ya están en la lista David Bisbal, Luis Fonsi y Juan Luis Guerra, mientras las cantantes Ela Taubert y Elena Rose debutarán en este escenario. Prepárate para ver el regreso de Pitbull, los grandes performances de Anitta, Becky G, Grupo Frontera, Carlos Rivera y más.

Carlos Vives, homenajeado como Persona del Año 2024, también tendrá un gran performance y nos hará bailar con su gran vallenato.

Latin GRAMMY 2024: lista de artistas nominados a la edición 25



Este martes 17 de septiembre La Academia Latina de la Grabación publicó la lista de artistas nominados , la cual está integrada por 58 categorías, dos más que en el 2023.

Con esta información comienza la cuenta regresiva para la fiesta, pero también empieza una exhaustiva labor del consejo y miembros de La Academia, ya que ellos son los responsables de votar por los ganadores , tras un análisis exigente de los materiales que se inscribieron este año.