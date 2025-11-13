TV SHOWS
Latin GRAMMY 2025: Bad Bunny y CA7RIEL & Paco Amoroso son los más ganadores

Latin GRAMMY 2025 se celebró este 13 de noviembre en Las Vegas, Nevada y Bad Bunny y CA7RIEL & Paco Amoroso fueron los grandes triunfadores de la noche al empatar con 5 premios.

Revive cada momento de los Latin GRAMMY 2025 en nuestro liveblog.

Univision picture
Por:Univision
Video Santana, Maluma, Christian Nodal, Grupo Frontera y Edgar Barrera unidos en el gran arranque de Latin GRAMMY

Latin GRAMMY 2025 fue una noche fabulosa que, bajo la conducción de Maluma y Roselyn Sánchez, nos hizo vibrar con lo mejor de la música latina, todo el glamour y mucha emoción.

Además de los asombrosos outfits de las celebridades y los inolvidables shows musicales, conocimos a los ganadores de todas categorías que se premiaron este año, los cuales fueron elegidos por miembros de La Academia Latina de la Grabación.

De entre todos los galardonados, ellos fueron los artistas que más premios se llevaron a casa en Latin GRAMMY 2025.

Bad Bunny y CA7RIEL & Paco Amoroso son los más ganadores de Latin GRAMMY 2025

'El Conejo Malo' empató con el dúo argentino al recibir cinco premios cada uno en las siguientes categorías:

Bad Bunny resultó ganador como:

  • Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
  • Mejor Interpretación Reggaeton
  • Mejor Álbum de Música Urbana
  • Mejor Canción Urbana
  • Álbum del Año

Mientras que CA7RIEL & Paco Amoroso fueron premiados en las categorías de:

  • Mejor Video Musical Versión Corta
  • Mejor Video Musical Versión Larga
  • Mejor Canción Alternativa
  • Mejor Álbum de Música Alternativa
  • Mejor Canción Pop

Liniker y Natalia Lafourcade resultaron triunfadores en tres categorías:

Liniker ganó como:

  • Mejor Canción de Lengua Portuguesa
  • Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa
  • Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

Natalia Laforcade recibió tres galardones por:

  • Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
  • Mejor Álbum Cantautor
  • Mejor Canción Cantautor

Los nominados de la 26.a Entrega Anual del Latin GRAMMY fueron seleccionados en todas sus categorías. Estos artistas publicaron grabaciones durante el período de elegibilidad: del 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025.

Todas las canciones que son consideradas para las nominaciones deben ser nuevas y contener un porcentaje mínimo de la letra (un 60%) en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional.

