Latin GRAMMY 2024: Anitta, Marc Anthony, David Bisbal y más artistas confirmados para cantar en la fiesta

Video Latin GRAMMY 2024 Ensayos día 2: Carin León, Carlos Vives, Juan Luis Guerra y más se preparan para la gran noche

Este jueves jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida, se realizará la entrega de premios más reconocida de la música latina del Latin GRAMMY. El público podrá ver cada detalle de la misma a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma ViX.

Revive el minuto a minuto del evento en nuestro Liveblog Latin GRAMMY 2024 en vivo

Será una velada inolvidable, pues esta entrega de premios celebra su primer cuarto de siglo de vida, y lo hará con un elenco de estrellas de todos los géneros, como solo esta fiesta del Latin GRAMMY lo puede hacer.

Latin GRAMMY 2024: artistas más nominados y categorías de la edición 25



La edición 25 del Latin GRAMMY lanzó su lista artista de artistas nominados en 58 categorías el pasado 17 de septiembre.

Los artistas nominados fueron inscritos por miembros del consejo de La Academia Latina de la Grabación y compañías disqueras y tras el anuncio de esta lista comenzó el proceso de votación para elegir a los ganadores.

Este año Edgar Barrera, Karol G y Bad Bunny encabezan el grupo de los artistas más nominados. El productor y compositor lo hace con nueve nominaciones, mientras que la colombiana y el puertorriqueño le siguen con ocho nominaciones.

Latin GRAMMY 2024: ¿quiénes son los artistas confirmados para actuar en la fiesta?



Como cada año el elenco será de primer nivel y a unos días de la fiesta ya se tiene una lista integrada por más de 30 artistas que alzan la mano para ser parte del Latin GRAMMY 2024. Al primer grupo confirmado para actuar, integrado por Alejandro Fernández, Carin León, Juan Luis Guerra, entre otros, se sumaron Anitta, Grupo Frontera, Edgar Barrera, Kali Uchis, Leonel García, y más. Ahora toca agregar un tercer grupo de cantantes confirmados para esta celebración entre los que se encuentran Ángela Aguilar, Jon Bon Jovi, Quevedo y más.

Marc Anthony confirma su participación en los Latin GRAMMY 2024



El cantante se une como productor ejecutivo de un segmento especial para celebrar el 25.º Aniversario de los Latin GRAMMY. Este año tiene dos nominaciones: Mejor Video Musical Versión Corta por ‘Ale Ale’ y Mejor Álbum de Salsa por ‘Muevense’.

Latin GRAMMY 2024: Marc Anthony confirma su participación Imagen Cortesía

Sergio George será parte de los Latin GRAMMY 2024



El músico se unirá a Marc Anthony como director musical del segmento especial que preparan para la gran fiesta. Sergio George ha sido ganador de 15 Latin GRAMMY y 5 GRAMMY.

Sergio George será parte de los Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024 Christian Alicea cantará por primera vez en esta ceremonia



El dinámico cantautor y músico se presenta por primera vez en Latin GRAMMY. Está nominado este año por primera en la categoría de Mejor Álbum de Salsa por su producción ‘Yo Deluxe’.

Christian Alicea se presentará en los Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Grupo Niche será parte de los Latin GRAMMY 2024



La agrupación colombiana, una de las más reconocidas a nivel mundial, se presenta por primera vez en este escenario. Están nominados este año en la categoría Grabación del Año por ‘Con Dinero y Sin Dinero’, en colaboración con Fonseca.

Latin GRAMMY 2024: Grupo Niche llegará a la edición 25 con su gran música Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: Luis Figueroa tendrá un número espectacular en la fiesta



El talentoso cantante y compositor puertorriqueño-estadounidense es otro de los artistas que por primera vez se presenta en Latin GRAMMY. Está nominado a Mejor Álbum de Salsa por ‘Coexistencia’ y Mejor Canción Tropical por ‘Llorar Bonito’.

Luis Figueroa cantará por primera vez en los Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Oscar D’ León de regreso en la ceremonia del Latin GRAMMY 2024



‘El Sonero del Mundo’ estará de vuelta en esta celebración. Es un legendario cantante, bajista y compositor venezolano, figura clave de la salsa y reconocido por su estilo vibrante y sus potentes improvisaciones. Ha ganado en una ocasión el Latin GRAMMY.

Oscar D' León regresa a los Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Tito Nieves también cantará en los Latin GRAMMY 2024



‘El Pavarotti de la Salsa’, ícono de la música latina, con una trayectoria de más de cinco décadas regresa a este escenario. Ha acumulado cuatro nominaciones al GRAMMY®, millones de discos vendidos, y miles de presentaciones en vivo, marcando generaciones con su poderosa voz y su capacidad de innovar en el género de la salsa.

Tito Nieves se presentará en la fiesta de los Latin GRAMMY Imagen Cortesía

El rapero urbano Álvaro Díaz estará en los Latin GRAMMY 2024



Por primera vez el rapero urbano se presentará en la fiesta. Este año tiene dos nominaciones: Mejor Interpretación Reggaetón por ‘Byak’ Ft Rauw Alejandro y Mejor Álbum de Música Urbana por ‘Sayonara'.

Latin GRAMMY 2024: Álvaro Díaz será parte de la celebración Imagen Cortesía

Ángela Aguilar regresa al escenario de los Latin GRAMMY 2024



Se ha convertido en una destacada figura de la música regional mexicana, mostrando su talento en grandes escenarios de México y Estados Unidos, con tan solo 21 años de edad. Está nominada este año en la categoría de Álbum Del Año por ‘Bolero’.

Latin GRAMMY 2024: Ángela Aguilar confirmada para ser parte de la celebración Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: DJ Khaled será parte de la fiesta



El reconocido productor discográfico y DJ se presentará por primera vez en Latin GRAMMY. Con más de 20 años de trayectoria, se ha consolidado como un ícono de la grandeza musical y el impacto cultural, logrando múltiples certificaciones multiplatino y éxitos musicales.

Latin GRAMMY 2024: DJ Khaled será parte de la fiesta Imagen Cortesía

Joe Jonas confirma su asistencia a los Latin GRAMMY 2024



El icono del pop internacional, compositor y actor se presentará por primera vez en Latin GRAMMY.

Joe Jonas confirma su asistencia a los Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: la leyenda Jon Bon Jovi será parte de la celebración



El líder de la banda ganadora del AMMY®, Bon Jovi, se presentará por primera vez en nuestro escenario. Ha sido ganador de un GRAMMY.

Jon Bon Jovi confirma su asistencia a los Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Leonardo Aguilar subirá al escenario de los Latin GRAMMY 2024



El cantante y compositor de música regional mexicana se presentará por primera vez en Latin GRAMMY. Ha cautivado al público con su talento y carisma, siendo una figura destacada en la nueva generación de artistas del género.

Latin GRAMMY 2024: Leonardo Aguilar cantará en la fiesta Imagen Cortesía

Myke Towers confirma que cantará en los Latin GRAMMY 2024



El destacado exponente del reggaetón y la música urbana regresa al escenario de Latin GRAMMY. Tiene dos nominaciones este año: Mejor Canción Urbana por ‘El Cielo’ y Mejor Canción Urbana por ‘La Falda’.

Latin GRAMMY 2024: Myke Towers cantará en la fiesta Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: el español Quevedo llegará a esta celebración



El cantante y compositor español se presentará por primera vez en la fiesta. Considerado una de las voces más influyentes de la música urbana actual, está nominado este año en la categoría de Mejor Canción Urbana por ‘Columbia’. Tiene en su haber un Latin GRAMMY.

Latin GRAMMY 2024: Quevedo confirmado para la entrega de premios Imagen Cortesía

The Warning por primera vez en Latin GRAMMY 2024



El trío alternativo de hermanas originarias de México debutará en esta celebración. Desde su infancia en Monterrey, las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra han perseguido un sueño compartido, destacándose por sus exitosas presentaciones en festivales y colaboraciones con grandes artistas. Están nominadas este año en la categoría de Mejor Canción de Rock por ‘Qué Más Quieres’.

Latin GRAMMY 2024: The Warning cantará en la fiesta Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: Tiago Iorc confirmado para ser parte de la entrega de premios



El aclamado cantautor brasileño se presentará por primera vez en este evento. Nominado este año en la categoría de Mejor Canción Cantautor por ‘Antes Que O Mundo Acabe’, ha ganado cinco premios Latin GRAMMY.

Latin GRAMMY 2024: Tiago Iorc cantará en la fiesta Imagen Cortesía

Trueno cantará en los Latin GRAMMY 2024



El rapero argentino se presentará por primera vez en la celebración. Es parte de la nueva ola de artistas con una visión única sobre el significado inminente del rap a nivel regional. Tiene dos nominaciones este año: Mejor Fusión/Interpretación Urbana por ‘Tranky Funky’ y Mejor Álbum De Música Urbana por ‘El Último Baile’.

Latin GRAMMY 2024: Trueno cantará por primera vez en la fiesta Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: Anitta, nominada y confirmada para cantar en la celebración



La máxima representante del pop y el funk brasileño en la actualidad, regresa al escenario de Latin GRAMMY. Este año está nominada a Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portugesa por ‘Joga Para Lua’ Ft. Dennis & Pedro Sampaio y Grabación Del Año por ‘Mil Veces’.

Latin GRAMMY 2024: Anitta confirmada para actuar en la fiesta Imagen Cortesía

Becky G llegará a la fiesta de los Latin GRAMMY 2024



Artista internacional, compositora, actriz, emprendedora y activista que ha consolidado su estatus como una de las figuras más influyentes de su generación. Su éxito global ‘Por el Contrario’, está nominado este año a un Latin GRAMMY.

Latin GRAMMY 2024: Becky confirmada presentarse en la fiesta Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: Carlos Rivera confirma su participación en la entrega de premios



Cantante y compositor mexicano nos llenará el corazón con un performance lleno de romanticismo y talento. Está nominado por primera vez este año en la categoría de Mejor Canción Pop por su tema ‘Ahora’.

Latin GRAMMY 2024: Carlos Rivera confirmado para cantar en la entrega de premios Imagen Cortesía

Danny Ocean por primera vez se presentará en el Latin GRAMMY 2024



El cantautor venezolano debutará en esta fiesta a la que traerá el nuevo sonido ‘future pop’. Está nominado en dos categorías: Canción Del Año por ‘Caracas en el 2000’ y Mejor Canción Pop por ‘Amor’.

Danny Ocean cantará por primera vez en los Latin GRAMMY Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: Darumas también subirán por primera vez a nuestro escenario



El trío nominado por primera vez al Latin GRAMMY® une a Aldana Aguirre, bajista argentina solicitada a nivel mundial; Ceci León, vocalista y guitarrista de raíces cubanas nacida en Miami, y Vedala Vilmond, la voz hipnotizante del grupo, originaria de Haití y residente en Chile.

Darumas estarán en los Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: Edgar Barrera, el más nominado de este año, dice presente a la fiesta



El artista más nominado de este año no podía faltar a la celebración. Es uno de los genios creativos detrás de algunos de los mayores éxitos de la última década. Tiene nueve nominaciones entre las que se encuentran: Grabación Del Año, tres veces a Canción del Año, Álbum Del Año, entre otras.

Latin GRAMMY 2024: Edgar Barrera, el artista más nominado del año Imagen Cortesía

Eladio Carrión traerá su trap y reggaetón al Latin GRAMMY 2024



El rapero multiplatino, ganador de un Latin GRAMMY, estará en esta gran reunión de la música latina. Se ha consolidado como una de las figuras más representativas del trap y el reggaetón. Está nominado a Mejor Álbum de Música Urbana por ‘Sol María’ y tiene dos nominaciones a Mejor Canción de Rap/Hip Hop por ‘Bendecido’ y ‘Thunder y Lighting’ Ft. Bad Bunny.

El trap de Eladio Carrión llegará a los Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Emilia cantará en los Latin GRAMMY 2024



La cantautora argentina es una de las artistas que también debutará este año en el escenario de la música latina. Está nominada también por primera ocasión en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop por el tema ‘.MP3’.

Emilia cantará en los Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Grupo Frontera por primera vez en los Latin GRAMMY 2024



La agrupación de música mexicana estará presentándose por primera vez en Latin GRAMMY. Este año celebran además sus dos primeras nominaciones en las categorías Mejor Álbum de Música Norteña y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

Grupo Frontera estará en los Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Latin GRAMMY: Kali Uchis confirmada para actuar en la entrega de premios



La artist a colombo-estadounidense también está por primera vez en el LG 2024. Tiene cuatro nominaciones entre las que se encuentran Grabación Del Año por ‘Igual Que Un Ángel’ y Mejor Álbum Vocal Pop por ‘Orquídeas’.

Kali Uchis cantará por primera vez en los Latin GRAMMY Imagen Cortesía

Leonel García estará en los Latin GRAMMY 2024



EL cantautor y productor mexicano regresa al escenario de Latin GRAMMY. Ha dejado una huella imborrable en la música latina, reconocido tanto por su trabajo con el exitoso dúo Sin Bandera como por su trayectoria como solista. Tiene dos nominaciones este año: Mejor Álbum Cantautor y Mejor Video Musical Versión Corta.

Latin GRAMMY 2024: Leonel García cantará en la celebración Imagen Cortesía

Pitbull regresa a los Latin GRAMMY



Es otra de las grandes estrellas que regresa a la fiesta. Ha alcanzado éxito mundial con su música y ha fundado el sello discográfico Mr. 305, Inc. y el canal Globalization en SiriusXM, y es copropietario del equipo de NASCAR Trackhouse. Tiene en su haber un Latin GRAMMY y un GRAMMY.

Latin GRAMMY 2024: Pitbull regresará a la fiesta Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: Reik se presentará en la gran celebración de la música latina



Agrupación mexicana con múltiples éxitos y gran popularidad en Latinoamérica y Estados Unidos. Reik ha logrado conquistar a diversas generaciones gracias a su capacidad para reinventarse sin perder su esencia romántica. Son ganadores de un Latin GRAMMY.

Reik cantará en los Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Alejandro Fernández regresa al escenario de Latin GRAMMY 2024



Uno de los grandes exponentes de la música mexicana estará de vuelta en esta tarima. ‘El Potrillo’ ha ganado en tres ocasiones el Latin GRAMMY y este año está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por el tema ‘Te Llevo en la Sangre’.

Latin GRAMMY 2024: Alejandro Fernández cantará en la fiesta Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024 anuncia la presencia de Carin León



Este ícono moderno de la música regional mexicana, ganador de dos gramófonos, está nominado en cuatro categorías: Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea y Álbum Del Año por su producción ‘Boca Chueca, Vol. 1’; Grabación Del Año, por el tema ‘Una Vida Pasada’ junto a Camilo y Canción Del Año por ‘Te lo Agradezco’ con Kany García.

Latin GRAMMY 2024: Carin León cantará en la fiesta Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: Carlos Vives, Persona del Año, se presentará en la fiesta



El cantautor colombiano, quien ha revolucionado la música latina con su mezcla de vallenato y pop, esta edición recibirá la distinción de Persona del Año 2024, y subirá al escenario con un gran performance. Carlos Vives tiene en su haber 18 premios Latin GRAMMY y dos GRAMMY.

Latin GRAMMY 2024: Carlos Vives cantará en la fiesta Imagen Cortesía

David Bisbal cantará en los Latin GRAMMY 2024



Bisbal regresa al escenario más grande de la música latina y celebra su nominación en la categoría Mejor Canción Pop por ‘Ahora’. El cantautor español ha ganado en dos ocasiones el Latin GRAMMY.

Latin GRAMMY 2024: David Bisbal cantará en la fiesta Imagen Cortesía

Ela Taubert por primera vez en el Latin GRAMMY 2024



Esta cantante de pop latino hará su debut en este escenario en la fiesta del 14 de noviembre en la que además está nominada por primera vez y lo hace en la categoría Mejor Nuevo Artista.

Latin GRAMMY 2024: Ela Taubert cantará en la fiesta Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: Elena Rose confirma su participación en la celebración



La cantautora venezolana es otra de las artistas que por primera vez subirá a este escenario. Cuenta con tres nominaciones este año en las categorías Canción Del Año por ‘Caracas en el 2000’, Mejor Canción Pop/Rock por ‘Blanco y Negro’ y Mejor Canción Regional Mexicana con ‘Por el Contrario’.

Latin GRAMMY 2024: Elena Rose cantará en la fiesta Imagen Cortesía

Juan Luis Guerra será parte de los Latin GRAMMY 2024



Con una trayectoria de más de cuatro décadas, el creador de 4.40 tendrá una gran presentación en la fiesta de los Latin GRAMMY 2024. Juan Luis Guerra ha ganado 24 Latin GRAMMY, tres GRAMMY y en 2007 fue nombrado Persona del Año. Esta edición cuenta con cinco nominaciones entre las que se encuentran: Álbum Del Año, Mejor Álbum de Merengue o Bachata, Mejor Canción Tropical, Productor del Año y Banda Sonora de su primera película animada ‘Capitán Avispa’.

Latin GRAMMY 2024: Juan Luis Guerra cantará en la fiesta Imagen Cortesía

Latin GRAMMY: Luis Fonsi participará en la edición 25 de la entrega de premios



Será otro de las figuras que regresa a esta ceremonia con todo su talento. Este año está nominado en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop por su producción ‘El Viaje’, considerada una de las más versátiles de su amplio catálogo musical. Luis Fonsi ha ganado en cinco ocasiones el Latin GRAMMY y tiene siete récords mundiales Guinness.

Latin GRAMMY 2024: Luis Fonsi cantará en la fiesta Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: ¿quiénes serán los conductores de Noche de Estrellas?



Este año las festividades de los Latin GRAMMY arrancarán con Noche de Estrellas a las 7P/6C. Los conductores confirmados son Chiqui Delgado, Clarissa Molina, Raúl de Molina y Borja Voces.

Este preshow de la premiación contará con entrevistas exclusivas con invitados, análisis de los mejores looks, algunos de los primeros ganadores de la noche, así como un segmento del Best New Artist Showcase, evento donde se presenta a los nominados a Mejor Nuevo Artista.

Latin GRAMMY 2024: Roselyn Sánchez será la conductora de la ceremonia

En la edición 25 de los Latin GRAMMY y por séptima vez en la historia, Roselyn Sánchez será conductora de la gran fiesta de la música Latina.

La también actriz estará acompañada por Alejandro Sanz, Andy García, Chiquis, Gloria Estefan, Goyo, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Nathy Peluso, Pepe Aguilar y Rauw Alejandro, quienes a lo largo de la noche serán los encargados de presentar los premios, números musicales y otros momentos especiales.

¿Cómo puedes ver en vivo la alfombra roja y los Latin GRAMMY 2024?



Por televisión y streaming, habrá varias formas de ver Noche de Estrellas y los Latin GRAMMY 2024.

Univision, UNIMÁS y Galavisión tendrán la transmisión de Noche de Estrellas y la entrega de premios a partir de las 7P/6C.

La plataforma ViX también transmitirá los dos eventos, solo que la antesala de la premiación estará disponible de manera gratuita y la gran fiesta será solo para suspcriptores del servicio Premium.

También puedes seguir todas las noticias en el Liveblog que desde primeras horas del día tendremos en el sitio oficial Univision.com/shows/latin-grammy, además podrás ver fotos y videos exclusivos relacionados con este evento.

¡No hay pretexto para no ver los Latin GRAMMY 2024, te esperamos este jueves 14 de noviembre!