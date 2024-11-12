Latin GRAMMY 2024: Roselyn Sánchez, Gloria Estefan, Alejandro Sanz y más artistas serán los presentadores

La Noche Más Importante de la Música Latina, los Latin GRAMMY, está a unos días de celebrar su 25 aniversario y por lo mismo se prepara una velada espectacular con espectaculares performances, siempre honrando a la música y sus creadores. Como se trata de una ceremonia muy especial se contará con un grupo de presentadores, quienes guiarán al público por un increíble recorrido musical.

No te pierdas este jueves 14 de noviembre este evento que se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida, a partir de las 7P/6C, el cual contará con la participación de las estrellas del momento y conoceremos a los ganadores de las 58 categorías que este año integran la lista de nominados .

Roselyn Sánchez será la conductora de los Latin GRAMMY 2024



En los 25 años de Latin GRAMMY , Roselyn ha sido una importante figura en el desarrollo y la historia como anfitriona múltiple veces. Este 2024 será la séptima ocasión que veremos a la también actriz, al frente de este increíble festejo.

Latin GRAMMY 2024: ¿Quiénes serán los presentadores?



A lo largo de la noche contaremos con la participación de grandes figuras para presentar momentos especiales, premios y números musicales.

Alejandro Sanz será presentador de los Latin GRAMMY 2024

Andy García será parte de los Latin GRAMMY 2024

Latin GRAMMY 2024: Chiquis será presentadora

Latin GRAMMY 2024: Gloria Estefan será una de las presentadoras de la noche

Goyo se une a Latin GRAMMY 2024 como presentadora

Juanes será parte de los Latin GRAMMY 2024

Latin GRAMMY 2024: Julieta Venegas estará en la fiesta de Miami

Mon Laferte será presentadora de Latin GRAMMY 2024

Latin GRAMMY 2024: Nathy Peluso se une a la celebración del 25 aniversario

Latin GRAMMY 2024: Pepe Aguilar estará en la celebración

Rauw Alejandro confirma su presencia en los Latin GRAMMY 2024

Latin GRAMMY 2024: qué artistas cantarán en la fiesta



Todos los géneros musicales tendrán presencia en La Noche Más Importante de la Música Latina, con un elenco increíble digno de este 25 aniversario.

Dentro de los artistas confirmados figuran los nombres de Alejandro Fernández, Luis Fonsi y David Bisbal, quienes regresan a este escenario tras varios años de ausencia, mientras que el exitoso Carin León también alza la mano. No te pierdas el número musical que tendrá Carlos Vives, quien será homenajeado con el reconocimiento Persona del Año 2024 , así como el de Juan Luis Guerra.

Otros cantantes que están más que listos son Grupo Frontera, Carlos Rivera, Eladio Carrión, Anitta, Becky G, Pitbull, Emilia, entre otros como Ángela Aguilar, Myke Towers, Quevedo, Oscar D' León, Tito Nieves, e incluso artistas internacionales como Jon Bon Jovi y Joe Jonas tendrán participación en esta celebración de la música latina.

No te pierdas el número que preparan Marc Anthony y el maestro Sergio George, una combinación de talento que dará muestra de ello en el escenario.

Latin GRAMMY 2024: Noche de Estrellas, conductores y qué habrá en la alfombra roja



La antesala de los Latin GRAMMY promete el mejor contenido con entrevistas exclusivas con los invitados, momentos detrás de cámaras, algunos de los primeros ganadores de la noche y un vistazo a los mejores looks.

Noche de Estrellas iniciará a las 7P/6C y tendrá cuatro conductores, entre las que se encuentran Chiquinquirá Delgado y Clarissa Molina. Como novedad, presentará un segmento del Best New Artist Showcase, evento donde se destaca a los nominados a Mejor Nuevo Artista.

Latin GRAMMY 2024: ¿cómo puedo ver en vivo la entrega de premios?



Prepárate para una gran noche y las opciones que tenemos para que la disfrutes :

-Por TV a las 7P/6C las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión comenzarán con la tranmisión de Noche de Estrellas y una hora después, a las 8P/7C la entrega de premios.

-La plataforma ViX también tendrá la transmisión de los dos eventos, solo que la alfombra roja estará disponible para la versión gratuita de su servicio y la gran fiesta estará reservada solo para suscriptores.

-El sitio oficial Univision.com/shows/latin-grammy será el encargado de traer fotos y videos exclusivos del evento, así como traer el minuto a minuto gracias a su Liveblog.

Te esperamos, no hay pretexto para que no sigas el 25 aniversario del Latin GRAMMY este jueves 14 de noviembre.