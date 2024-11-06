Latin GRAMMY 2024: ¿cómo votar?, así se elige cada año a los ganadores de los premios

Video Latin GRAMMY 2024: los mejores momentos de los ensayos con Luis Fonsi, Chiquis, entre otros

Ya conocimos a los nominados a La 25ª Edición Anual de los Latin GRAMMY y ahora toca el turno de saber cuáles son los pasos a seguir para la elección de los ganadores.

Revive el minuto a minuto del evento en nuestro Liveblog Latin GRAMMY 2024 en vivo

Los Latin GRAMMY es una premiación donde el público no vota por sus artistas favoritos. Además, vale recordar que en esta premiación también se reconoce desde compositores, arreglistas ingenieros, productores y hasta diseñadores.

Los artistas nominados fueron previamente inscritos por miembros de La Academia Latina de la Grabación y compañías disqueras. Posteriormente un comité elige a aquellos que estarán en la lista definitiva de artistas nominados .

Premio Latin GRAMMY 2024: ¿cómo se vota por los ganadores?



Este año los nominados se anunciaron el 17 de septiembre y días después arrancará la votación en línea para que los integrantes de La Academia Latina de la Grabación elijan a los ganadores de cada categoría.

La ronda final de votación para elegir ganadores iniciará el 27 de septiembre. El cierre de las votaciones es el 10 de octubre a las 6:00 PM del Pacífico y el jueves 14 de noviembre se dará a conocer a los ganadores. La mayoría de los premios se entregan en la Premiere de Latin GRAMMY, un par de horas antes de la fiesta, y el resto se entrega en la ceremonia principal.

Latin GRAMMY 2024: dónde son los premios y a qué hora se realizará la fiesta



El jueves 14 de noviembre es el día en el que se conocerá a los ganadores de este año. Luego de que el año pasado la fiesta musical se realizó en Sevilla, España, para esta edición regresa a Estados Unidos, específicamente Miami, Florida.

Esta es la tercera ocasión que se realiza en dicha ciudad y la sede será el Kaseya Center. Prepárate porque se alista una gran celebración por los 25 años de esta premiación.

La transmisión en vivo comenzará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX con todos los detalles de la alfombra roja. Una hora después, a las 8P/7C, arrancará la gran ceremonia de la que pronto sabremos quiénes serán sus anfitriones.

Latin GRAMMY 2024: Roselyn Sánchez será la conductora de la ceremonia

En la edición 25 de los Latin GRAMMY y por séptima vez en la historia, Roselyn Sánchez será conductora de la gran fiesta de la música Latina.

La también actriz estará acompañada por Alejandro Sanz, Andy García, Chiquis, Gloria Estefan, Goyo, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Nathy Peluso, Pepe Aguilar y Rauw Alejandro, quienes a lo largo de la noche serán los encargados de presentar los premios, números musicales y otros momentos especiales.

Qué pasará en el especial Noche de Estrellas, el show previo de los Latin GRAMMy 2024



Mientras se prepara el arranque de la 25ª edición de La Noche Más Grande de la Música Latina™, el pre-show Noche de Estrellas , sumergirá a la audiencia en el vibrante mundo de la música latina. Los televidentes podrán ver a los primeros ganadores de la noche, además de disfrutar de un segmento especial que resalta a los nominados al premio de Mejor Nuevo Artista en el Best New Artist Showcase.

Clarissa Molina, Chiqui Delgado, Raúl de Molina y Borja Voces serán los conductores, quienes tendrán entrevistas exclusivas con los invitados, así como el análisis de los mejores looks, entre otras sorpresas.

Ángela Aguilar, Jon Bon Jovi y Carin León confirmados para cantar en los Latin GRAMMY 2024



Ya conocemos algunos de los nombres de los artistas confirmados para actuar en la entrega de premios en Miami.

Además de Alejandro Fernández y Carin León, ya están en la lista David Bisbal, Luis Fonsi y Juan Luis Guerra, mientras las cantantes Ela Taubert y Elena Rose debutarán en este escenario, el cual es el lugar ideal para dar a conocer su música.

Carlos Vives, homenajeado como Persona del Año 2024, también tendrá un gran performance y nos hará bailar con su gran vallenato. Ángela Aguilar, Anitta, Becky G, Reik, Leonel García, Emilia, Danny Ocean, Myke Towers, entre muchos otros más, dirán presente en la celebración de la música latina.

Latin GRAMMY 2024: ¿quiénes serán los artistas homenajeados este año?



Recuerda que la carrera del colombiano de Carlos Vives, así como su compromiso con iniciativas medioambientales y sociales, serán reconocidos con el homenaje de Persona del Año 2024; una noche enorme con la presencia del intérprete y de todos los artistas que le rendirán tributo.

Además, se ha anunciado que Albita, Lolita Flores, Alejandro Lerner, Los Ángeles Azules, Draco Rosa y Lulu Santos recibirán el Premio a la Excelencia Musical por sus contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Mientras que Ángel ‘Cucco’ Peña y Chucho Rincón recibirán el Premio del Consejo Directivo por sus contribuciones a la música latina.

¿Dónde puedo ver los Latin GRAMMY 2024 en vivo?



Recuerda que tienes varias opciones para ser parte de esta fiesta desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres.