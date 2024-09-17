Latin GRAMMY 2024: Edgar Barrera, Karol G y Bad Bunny son los artistas más nominados de la edición 25

Video Latin GRAMMY 2024: los mejores momentos de los ensayos con Luis Fonsi, Chiquis, entre otros

Este martes 17 de septiembre La Academia Latina de la Grabación dio a conocer su lista de artistas nominados a La 25ª Entrega Anual del Latin GRAMMY donde Edgar Barrera, Karol G y Bad Bunny son los artistas más nominados.

El compositor y productor Edgar Barrera está presente en nueve de las 58 categorías que este año integran la lista tales como: Compositor del Año, Productor del Año, Grabación del Año (por su participación como productor en el tema 'Mi Ex Tenía Razon' de Karol G), Álbum del Año (por 'Boca Chueca, Vol. 1' de Carin León), así como tres nominaciones a Canción del Año por los temas '(Entre Paréntesis)' de Shakira y Grupo Frontera, 'Mi Ex Tenía Razón', de Karol G y 'Según Quién', colaboración de Maluma y Carin León, por mencionar algunas.

Los cantantes Karol G y Bad Bunny figuran este año en ocho categorías del Latin GRAMMY , cada uno; la colombiana está nominada a Mejor Fusión/Interpretación Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Canción Urbana, Canción del Año, Álbum del Año y Grabación del Año.

Por su parte el puertorriqueño también está nominado a Mejor Fusión/Interpretación Urbana, en dos ocasiones a Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana, por partida doble a Mejor Canción de Rap/Hip Hop, Grabación del Año y Mejor Video Musical Versión Corta.

Latin GRAMMY 2024: selección de nominados, nuevas categorías y más



Los artistas nominados fueron inscritos por miembros del consejo de La Academia Latina de la Grabación y compañías disqueras y tras el anuncio de esta lista comenzará el proceso de votación para elegir a los ganadores .

De acuerdo con Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, "nuestro proceso de premiación se encuentra más solido que nunca, con más de 23,000 trabajos evaluados por nuestra membresía. Los Latin GRAMMY han crecido de manera asombrosa, convirtiéndose en una plataforma fundamental para la música y la cultura".

Este año se añadieron dos nuevas categorías: Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, de tal forma que ahora son 58 categorías.

Latin GRAMMY 2024: ¿cuándo son, dónde y a qué hora?



Recuerda que este año la premiación se realizará en la ciudad de Miami, Florida, siendo esta la tercera ocasión que sucede. La cita es el jueves 14 de noviembre , a partir de las 7P/6C en el Kaseya Center.

La conducción estará a cargo de Roselyn Sánchez y como presentadores se contará con la participación de Gloria Estefan, Juanes, Alejandro Sanz y más artistas.

¿Qué artistas cantarán en los premios Latin GRAMMY 2024?



Los nombres de los artistas confirmados para actuar en la entrega de premios en Miami comienzan a sonar fuerte y cada una serán actuaciones inolvidables.

Además de Alejandro Fernández, Carin León, David Bisbal, Luis Fonsi y Juan Luis Guerra, artistas como Ela Taubert, Elena Rose, Grupo Frontera, Emilia, Eladio Carrión, Kali Uchis y Danny Ocean debutarán en este escenario.

Prepárate para las grandes actuaciones de Anitta, Becky G, Carlos Rivera, así como el regreso de Pitbull a esta fiesta. ¡No te la pierdas!

¿Dónde puedo ver los Latin GRAMMY?



Si lo que buscas es disfrutar de esta fiesta en televisión te recomendamos sintonizar la señal de Univision, UNIMÁS o Galavisión, pues desde las 7P/6C contarán con la transmisión de Noche de Estrellas, el programa antesala con todos los detalles de la alfombra roja, entrevistas y más. A las 8P/7C tendrán la transmisión de la entrega de premios.

La plataforma ViX también tendrá estos dos programas en su programación. Noche de Estrellas estará disponible en su versión gratuita y la ceremonia para suscriptores Premium.

Latin GRAMMY 2024: ¿quién será la Persona del Año y quienes recibirán el Premio a la Excelencia?



Como marca la tradición, y dentro de la Semana del Latin GRAMMY, se entregarán reconocimientos a la trayectoria y contribuciones a la música latina de varios artistas.

Tal es el caso de Carlos Vives quien, gracias a su compromiso con iniciativas medioambientales y sociales y por supuesto su carrera musical, recibirá la distinción de Persona del Año 2024 .

En cuanto al Premio a la Excelencia Musical se dio a conocer que Albita, Lolita Flores, Alejandro Lerner, Los Ángeles Azules, Draco Rosa y Lulu Santos, recibirán este reconocimiento. Por su parte, Ángel ‘Cucco’ Peña y Chucho Rincón recibirán el Premio del Consejo Directivo por sus contribuciones a la música latina.