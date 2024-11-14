TV SHOWS
Latin GRAMMY

Latin GRAMMY 2024: lista completa de ganadores

Te presentamos la lista completa de ganadores en las 58 categorías de la 25a entrega del Latin GRAMMY, que este año se llevó a cabo en el Kaseya Center de Miami.

Por:
Univision
Video Grupo Frontera hace su debut en Latin GRAMMY: así suena 'El Amor De Su Vida' en vivo

La gran noche llegó y finalmente conocimos a los ganadores de cada una de las 58 categorías en la 25a entrega del Latin GRAMMY, que en esta ocasión fue conducida por Gloria Estefan, Roselyn Sánchez y Andy García.

Artistas como Juan Luis Guerra, Karol G, Carín León, Kany García, Chiquis, Bizarrap, Luis Fonsi y Nathy Peluso fueron galardonados con este premio y subieron al escenario para decir unas palabras de agradecimiento.

Descubre los momentos más épicos de la entrega de los Latin GRAMMY 2024.

Ellos fueron los máximos ganadores de los Latin GRAMMY 2024.

Latin GRAMMY 2024: Lista de ganadores

Grabación del Año

  • 'Mil Veces' - Anitta
  • 'Monaco' - Bad Bunny
  • 'Una Vida Pasada' - Camilo & Carin León
  • 'Catalina' - Cimafunk & Monsieur Periné
  • 'Derrumbe' - Jorge Drexler
  • 'Con Dinero y Sin Dinero' - Fonseca & Grupo Niche
  • 'Mi Ex Tenía Razón' - Karol G
  • 'Mambo 23' - Juan Luis Guerra 4.40 - GANADOR
  • 'Tenochtitlán' - Mon Laferte
  • 'Igual Que un Ángel' - Kali Uchis & Peso Pluma

Álbum del Año

  • 'Bolero' - Ángela Aguilar
  • 'Cuatro' - Camilo
  • 'Xande Canta Caetano' - Xande De Pilares
  • 'Mañana Será Bonito' (Bichota Season) - Karol G
  • 'García' - Kany García
  • 'Radio Güira' - Juan Luis Guerra 4.40 - GANADOR
  • 'Autopoiética' - Mon Laferte
  • 'Boca Chueca, Vol 1' - Carin León
  • 'Las Letras ya no Importan' - Residente
  • 'Las Mujeres ya no Lloran' - Shakira

Canción del Año

  • 'A Fuego Lento' - Daymé Arocena & Vicente García, songwriters (Daymé Arocena & Vicente Garcia)
  • 'A La Mitad (Banda Sonora Original De La Serie "Zorro")' - Julio Reyes Copello & Mariana Vega, songwriters (Maura Nava)
  • 'Aún Me Sigo Encontrando' - Rubén Blades, Gian Marco & Julio Reyes Copello, songwriters (Gian Marco & Rubén Blades)
  • 'Caracas En El 2000' - Marvin Hawkins Rodriguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean & Elena Rose, songwriters (Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di)
  • 'Derrumbe' - Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler) - GANADOR
  • '(Entre Paréntesis)' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire, Lenin Yorney Palacios & Shakira, songwriters (Shakira, Grupo Frontera)
  • 'Mi Ex Tenía Razón' - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G & MAG, songwriters (Karol G)
  • 'Según Quién' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luís Miguel Gómez Castaño, Maluma, Lenin Yorney Palacios & Juan Camilo Vargas, songwriters (Maluma & Carin León)
  • 'Te Lo Agradezco' - Rafa Arcaute, Kany García, Carín León & Richi López, songwriters (Kany García & Carín León)
  • '313' - Leo Genovese, Residente & Silvia Pérez Cruz, songwriters (Residente,Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz)
Mejor Nuevo Artista

  • Agris
  • Kevin Aguilar
  • Darumas
  • Nicolle Horbath
  • Latin Mafia
  • Cacá Magalhaes
  • Os Garotin
  • Iñigo Quintero
  • Sofi Saar
  • Ela Taubert - GANADORA

Mejor Álbum Vocal Pop

  • 'Tofu' - Caloncho
  • '.mp3' - Emilia
  • 'El Viaje' - Luis Fonsi - GANADOR
  • 'Hotel Caracas' - Mau y Ricky
  • 'Orquídeas' - Kali Uchis
  • 'Escrita' - Nicole Zignago

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

  • 'Obras Maestras' - Diego El Cigala
  • 'García' - Kany García - GANADORA
  • 'Mar Adentro' - Juliana
  • 'Aún Me Sigo Encontrando' - Gian Marco
  • 'Almas Paralelas' - Laura Pausini

Mejor Canción Pop

  • 'A La Mitad (Banda Sonora Original De La Serie "Zorro")' - Julio Reyes Copello & Mariana Vega, songwriters (Maura Nava)
  • 'A Las 3' - Paty Cantú, Ángela Dávalos, Leon Leiden & Saibu, songwriters (Paty Cantú & León Leiden)
  • 'Ahora' - David Bisbal, Pablo Preciado & Carlos Rivera, songwriters (David Bisbal & Carlos Rivera)
  • 'Amor'- José Andrés Benitez, Christian Bermudez, Richard Bermudez, Rodney Kumbirayi Hwingwiri, Juan Diego Linares, Luis Alejandro Márquez, Anibal Morin Diaz,Danny Ocean & Rafael Salcedo, songwriters (Danny Ocean)
  • 'Dime Quién' - Lagos, songwriters (Lagos)
  • 'Feriado' - Manuel Lorente Freire, Héctor Mazzarri, Alberto Montenegro, Daniel Rondón & Andres Story, songwriters (Rawayana) - GANADORES
  • 'Igual Que Un Ángel' - Carter Lang, Manuel Lorente Freire, Kali Uchis & Dylan Wiggins, songwriters (Kali Uchis & Peso Pluma)
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

  • 'La Ceniza' - Ale Acosta, Valeria Castro
  • 'Drum Machine' - Alok
  • 'Pedju Kunumigwe' - Alok, Guarani Nhandewa
  • 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' (Tiësto Remix) - Bizarrap, Shakira - GANADORES
  • 'BAMBOLE' - Vikina Featuring Deorro

Mejor Fusión / Interpretación Urbana

  • 'Nadie Sabe' - Bad Bunny
  • 'Corazón Vacío' - Maria Becerra
  • 'Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58' - Bizarrap Featuring Young Miko
  • 'S91' - Karol G
  • 'Tranky Funky' - Trueno - GANADOR

Mejor Interpretación Reggaetón

  • 'Perro Negro' - Bad Bunny Featuring Feid - GANADORES
  • 'Un Preview' - Bad Bunny
  • 'Triple S' - J Balvin Featuring Jowell & Randy & De La Ghetto
  • 'Byak' - Alvaro Diaz Featuring Rauw Alejandro
  • 'Qlona' - Karol G Featuring Peso Pluma
  • 'Labios Mordidos' - Kali Uchis Featuring Karol G

Mejor Álbum de Música Urbana

  • 'Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana' - Bad Bunny
  • 'Sol María' - Eladio Carrión
  • 'Sayonara' - Alvaro Diaz
  • 'Ferxxocalipsis' - Feid
  • 'Mañana Será Bonito' - Karol G - GANADORA
  • 'El Último Baile' - Trueno

Mejor Canción de Rap / Hip Hop

  • 'Aprender A Amar' - Pablo Drexler, Alberto Escámez López & Nathy Peluso, songwriters (Nathy Peluso) - GANADORES
  • 'Bendecido' - Eladio Carrion, songwriter (Eladio Carrion)
  • 'Blam Blam' - Al2 El Aldeano & Vico C, songwriters (Vico C Featuring Al2 El Aldeano)
  • 'La Sabia Escuela' - Akapellah, Leonardo Daniel Díaz, Jose Gonzalez Ollarves, Marlon Luis Morales Santana, Luis Jacinto Muñoz Hernandez & Pedro Elias Querales, songwriters (Akapellah Featuring Canserbero & Lil Supa)
  • 'Telefono Nuevo' - Bad Bunny & Luar La L, songwriters (Bad Bunny Featuring Luar La L)
  • 'Thunder y Lightning' - Bad Bunny & Eladio Carrion, songwriters (Bad Bunny Featuring Eladio Carrion)
Mejor Canción Urbana

  • 'Bonita' - Daddy Yankee, songwriter (Daddy Yankee) - GANADOR
  • 'Columbia' - Quevedo, songwriter (Quevedo)
  • 'El Cielo' - Feid, Nicolás Jaña Galleguillos, Gabriel Mora Quintero, Andres David Restrepo Echavarria, Sky Rompiendo & Myke Towers, songwriters (Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers)
  • 'La Falda' - Julio Emmanuel Batista Santos, Carlos Alberto Butter Aguila, Orlando J. Cepeda Matos, Ralph Jemar Milln Calderon, Jose Reyes, Myke Towers & Siggy Vazquez Rodriguez, songwriters (Myke Towers)
  • 'Luna' - Feid, songwriter (Feid Featuring Atl Jacob)
  • 'Qlona' - Karol G, Daniel Esteban Gutiérrez, Ovy On The Drums & Peso Pluma, songwriters (Karol G Featuring Peso Pluma)

Mejor Álbum de Rock

  • 'El Dorado (En Vivo' - Aterciopelados - GANADORES
  • 'Diáspora Live Vol. 1' - La Vida Boheme
  • 'Herencia Lebón' - David Lebón
  • 'Alicia en el Metalverso' - Mägo de Oz
  • 'Mi Mejor Enemigo' - Viniloversus

Mejor Canción de Rock

  • 'Algo Bueno Tenía Que Tener (Bogotá)' - Diamante Eléctrico & Andrés Kenguan, songwriters (Diamante Eléctrico)
  • 'Animal Temporal' - Viniloversus, songwriters (Viniloversus)
  • 'Camaleónica' - Ali Stone, songwriter (Ali Stone)
  • 'No Me Preguntes (Live)' - Jesús Quintero & Draco Rosa, songwriters (Draco Rosa) - GANADORES
  • 'Qué Más Quieres' - Anton Curtis Delost, Shaun Lopez, Kathryn Ostenberg, Monica Velez & The Warning, songwriters (The Warning)
Mejor Álbum de Pop/Rock

  • 'Cuando Ella Me Besó Probé a Dios' - Bruses
  • 'Jet Love' - Conociendo Rusia
  • 'Jay De La Cueva' - Jay De La Cueva
  • 'Reflejos de lo Eterno' - Draco Rosa - GANADOR
  • 'Adentro' - Francisca Valenzuela

Mejor Canción Pop/Rock

  • 'Acapulco' - Emmanuel Horvilleur, Siddhartha & Rul Velázquez, songwriters (Siddhartha Featuring Emmanuel Horvilleur)
  • 'Afilá' - Ali Stone, songwriter (Ali Stone)
  • 'Blanco y Negro' - Christian Mauricio Aloisio Zavala, Lagos & Elena Rose, songwriters (Lagos Featuring Elena Rose)
  • '5 Horas Menos' - Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade, songwriters (Conociendo Rusia Featuring Natalia Lafourcade) - GANADORES
  • 'Diciembre' - Los Mesoneros, songwriters (Los Mesoneros)

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • 'Por Cesárea' - Dillom
  • 'Híper' - Hello seahorse!
  • 'Nica' - Nicole Horts
  • 'Autopoiética' - Mon Laferte - GANADORA
  • 'Pandora' - Ali Stone
  • 'DESCARTABLE' - WOS

Mejor Canción Alternativa

  • 'Cabecear' - J Noa, Jeffrey Peñalva "Trooko" & Skai, songwriters (J Noa)
  • 'Déjalo Ir' - Francisco Rojas & Francisca Valenzuela, songwriters (Francisca Valenzuela)
  • 'El Día Que Perdí Mi Juventud' - Devonté Hynes & Nathy Peluso, songwriters (Nathy Peluso) - GANADORES
  • 'Insomnia' - Goyo, Illmind, Omar Isaiah Lupuku, Don Mills, Carlos Santander & Telly, songwriters (Goyo)
  • 'Lloro' - Nicole Horts, Camilo Velez & Maria Vertiz, songwriters (Nicole Horts)
Mejor Álbum de Salsa

  • 'Yo Deluxe' - Christian Alicea
  • 'Muevense' - Marc Anthony
  • 'Siembra: 45° Aniversaro (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo 2022)' Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta - GANADORES
  • 'Joyas Que Bailan' - Ronald Borjas
  • 'Coexistencia' - Luis Figueroa

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

  • 'Ta Malo' - Silvestre Dangond - GANADOR
  • 'De La Uno a La 1000 (Primera Temporada)' - Omar Geles
  • 'Se Agradece' - Los Ángeles Azules
  • 'Vallenatos Pa Enamorar' - Osmar Pérez & Geño Gamez
  • 'La Sociedad de la Cumbia (Big Band Live)' - Puerto Candelaria

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

  • 'Radio Güira' - Juan Luis Guerra 4.40 - GANADOR
  • 'Agradecido Live!' - Eddy Herrera
  • 'Superhéroe Merengue' - Magic Juan
  • 'Lo Tengo Todo' - Oscarito'
  • 'Llamada Perdida' - Prince Royce

Mejor Álbum Tropical Tradicional

  • 'Rodando Por el Mundo' José Albertto 'El Canario' - GANADOR
  • 'Tengo Que Decirte Algo' - Luis Fernando Borjas
  • 'Voces de mi Familia' - Alex Cuba
  • 'Los Mismos Negros' - Yelsy Heredia
  • 'A Mis Ancestros' - Yeisy Rojas

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

  • 'Epílogo: La Clave del Tiempo' - Jeremy Bosch
  • 'cuatro' - Camilo
  • 'Tropicalia' - Fonseca - GANADOR
  • 'Monte Adentro' - Gusi
  • 'La Fiesta' - Ilegales
Mejor Canción Tropical

  • 'Baila Y Goza' - Renesito Avich & Rafael "Pollo" Brito, songwriters (Renesito Avich Featuring Rafael "Pollo" Brito)
  • 'Con Dinero Y Sin Dinero' - Jorge Luis Chacín, Fonseca & Miguel Yadam González Cárdenas, songwriters (Fonseca & Grupo Niche)
  • 'Hasta Que Aguante El Cuerpo' - Jorge Luis Piloto, songwriter (Dayhan Díaz & Pupy Santiago)
  • 'Llorar Bonito'- Luis Figueroa & Yoel Henríquez, songwriters (Luis Figueroa)
  • Mambo 23 - Juan Luis Guerra, songwriter (Juan Luis Guerra 4.40) - GANADOR

Mejor Álbum Cantautor

  • 'Compita Del Destino' - El David Aguilar
  • 'Scratch de Versos' - El Riqué
  • 'Pausa' - Leonel García- GANADOR
  • 'De Magia Imperfecta' - Nicolle Horbath
  • 'El Abrazo' - Rozalén

Mejor Canción Cantautor

  • 'Antes Que O Mundo Acabe' - Tiago Iorc, songwriter (Tiago Iorc)
  • 'Derrumbe' - Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler) - GANADOR
  • 'Entonces' - Rozalén, songwriter (Rozalén)
  • 'García' - Kany García, songwriter (Kany García) - GANADORA
  • 'Luz De Cabeza' - El David Aguilar, songwriter (El David Aguilar)

Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi

  • 'Mariachi y Tequila (Deluxe)' - Majo Aguilar
  • 'Que Llueva Tequila' - Pepe Aguilar
  • 'Te Llevo en la Sangre' - Alejandro Fernández - GANADOR
  • 'Romances Eternos' - Mariachi Sol de México de josé Hernández
Mejor Álbum de Música Banda

  • 'Presente' - Julión Álvarez y su Norteño Banda
  • 'Yo Te Extrañaré' - Luis Ángel 'El Flaco'
  • 'Diamantes' - Chiquis - GANADORA

Mejor Álbum de Música Tejana

  • 'Imperfecto' - El Plan - GANADORES
  • 'Siempre Gabriella' - Gabriella
  • 'Ganas (Deluxe) - Vilax

Mejor Álbum de Música Norteña

  • 'El Comienzo' - Grupo Frontera - GANADORES
  • 'Modus Operandi' - Intocable
  • 'LNDT' - Los Nietos de Terán
  • 'Te Amaré - Pesado
  • 'Terca' - Sofi Saar

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

  • 'Nata Montana' - Natanael Cano
  • 'Evoluxion' - DannyLux
  • 'Jugando a Que No Pasa Nada' - Grupo Frontera
  • 'Boca Chueca, Vol. 1' - Carin León - GANADOR
  • 'Trastornado' - Michelle Maciel
  • 'Génesis' - Peso Pluma

Mejor Canción Regional Mexicana

  • 'Aquí Mando Yo' - Héctor Guerrero, songwriter (Los Tigres Del Norte)
  • 'Canción Para Olvidarte' - Mango, Nabález, Chris Zadley & Nicole Zignago, songwriters (Majo Aguilar)
  • 'El Amor De Su Vida' - Edgar Barrera & Kevyn Mauricio Cruz, songwriters (Grupo Frontera, Grupo Firme) - GANADORES
  • 'Por El Contrario' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz & Elena Rose, songwriters (Becky G Featuring Angela Aguilar & Leonardo Aguilar)
  • 'Tienes Que Ser Tú' - Salvador Aponte & Yoel Henríquez, songwriters (La Energía Norteña)
Mejor Álbum Instrumental

  • 'Impronta' - Omar Acosta
  • 'Claude Bolling Goes Latin - Suite For Flute And Latin Music Ensemble' - Carlomagno Araya, Jose Valentino & The Latin Music Ensemble
  • 'Capriccio Latino' - Alexis Cárdenas
  • 'Encontro Das Águas' - Yamandu Costa & Armandinho Macêdo
  • 'Tembla' - Hamilton De Holanda & C4 Trío - GANADORES

Mejor Álbum Folclórico

  • 'Canto y Rio' - Martina Camargo
  • 'C4 Suena a Navidad' - C4 Trío
  • 'Raíz Nunca Me Fui' - Lila Downs, Niña Pastori, Soledad - GANADORAS
  • 'Paisajes' - Ciro Hurtado
  • 'Bullerengue y Tonada' - Tonada

Mejor Álbum de Tango

  • 'El Cantor de Tangos' - Guillermo Fernándezs Featuring Cristian Zarate
  • 'Tangos Cruzados' - Franco Luciani, Fabrizio Mocata'
  • '¿Y El Fin Del Amor?' - Mariana Mazú
  • 'Apiazolado' - Diego Schissi Quinteto - GANADOR
  • 'Ya Está en el Aire' - Ullmannn Cuarteto

Mejor Álbum de Música Flamenca

  • 'Andenes Del Tiempo' - Vicente Amigo
  • 'Rumberas' - Las Migas
  • 'Historias de un Flamenco' - Antonio Rey - GANADOR

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

  • 'Collab' - Hamilton De Holanda & Gonzalo Rubalcaba
  • 'Searching For A Memory (Busco Tu Recuerdo)' - Sammy Figueroa Featuring Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola
  • 'My Heart Speaks' - Ivan Lins
  • 'Pra Você, Ilza' - Hermeto Pascoal & Grupo - GANADORES
  • 'El Arte Del Bolero, Vol. 2' - Miguel Zenón & Luis Perdomo
Mejor Álbum Cristiano (En Español)

  • 'Necesito de Ti' - Jesús Israel
  • 'No yo, Sino Cristo' - Majo y Dan
  • 'Maverick' - Redimi2
  • 'Kintsugi' - Un Corazón - GANADOR
  • 'Tu Iglesia' - Marcos Witt

Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

  • 'Ele É Jesus - Ao Vivo' - Bruna Karla
  • 'Deixa Vir - Vol II (Ao Vivo)' - Thalles Roberto - GANADOR
  • 'In Concert (Ao Vivo)' - Rosa de Saron
  • 'Vida (Ao Vivo)' - Eli Soares
  • 'Temporal' - Vocal Livre

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portugesa

  • 'Afrodhit' - Iza
  • 'Super' - Jão
  • 'Amaríssima' - Melly
  • 'Os Garotin De São Gonçalo' - Os Garotin - GANADOR
  • 'Escândalo Íntimo' - Luísa Sonza

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Legua Portuguesa

  • 'Erasmo Esteves' - Erasmo Carlos - GANADOR
  • 'No Rastro de Catarina' - Cátia de França
  • 'Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua' - Ana Frango Elétrico
  • 'Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)' - Jovem Dionisio
  • 'Lagum Ao Vivo' - Lagum

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

  • 'Joga Pra Lua' - Anitta Featuring Dennis & Pedro Sampaio
  • 'Cachimbo da Paz 2' - Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã - GANADORES
  • 'Da Braba' - Gloria Groove Featuring Ludmilla & Mc Gw
  • 'Carta Aberta' - Mc Cabelinho
  • 'Fé nas Maluca' - Mc Carol, Iza
  • 'La Noche' - Yago Oproprio Featuring Patricio Sid
Mejor Álbum de Samba/Pagode

  • 'Alcione 50 Anos (En Vivo)' - Alcione
  • 'Xande Canta Caetano' - Xande de Pilares - GANADOR
  • 'Iboru' - Marcelo D2
  • 'Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo)' - Thiaguinho
  • 'Subúrbio (Ao Vivo)' - Tiee

Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña

  • 'D Ao Vivo Maceió' - Djavan
  • 'Se o Meu Peito Fosse o Mundo' - Jota.Pê - GANADOR
  • 'Portas (Ao Vivo)' - Marisa Monte
  • 'Outros Cantos' - Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó
  • 'No Tempo da Intolerância' - Elza Soares

Mejor Álbum de Música Sertaneja

  • 'Boiadeira Internacional (Ao Vivo)' - Ana Castela - GANADORA
  • 'Paraíso Particular (Ao Vivo)' - Gusttavo Lima
  • 'Cintilante (Ao Vivo)' - Simone Mendes
  • 'Raiz Goiânia (Ao Vivo)' - Lauana Prado
  • 'Luan City 2.0 (Ao Vivo)' - Luan Santana

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

  • 'Mariana e Mestrinho' - Mariana Aydar, Mestrinho- GANADORES
  • 'Aguidavi do Jêje' - Aguidavi Do Jêje, Luizinho Do Jêje
  • 'De Norte a Sul' - João Gomes
  • 'Night Clube Forró Latino ( Volume I )' - Marcelo Jeneci
  • 'Faróis do Sertão' - Gabriel Sater

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

  • 'Alinhamento Milenar' - Jão, Pedro Tófani & Zebu, songwriters (Jão)
  • 'Ata-me' - Junio Barreto, songwriter (Alaíde Costa)
  • 'Chico' - Bruno Caliman, Carolzinha, Douglas Moda, Jenni Mosello & Luísa Sonza, songwriters (Luísa Sonza)
  • 'Esperança' - Criolo, Dino D'Santiago, Amaro Freitas & Nave, songwriters (Criolo, Dino D'Santiago, Amaro Freitas)
  • 'Ouro Marrom' - Jota.Pê, songwriter (Jota.Pê) - GANADOR
Mejor Álbum de Música Latina Para Niños

  • ‘Navidad de Norte a Sur: Cantoalegre Big Band (En vivo)' - Cantoalegre, Orquesta La Pascasia
  • ‘Cantemos Juntos’ – Claraluna
  • ‘¡A Cantar!’ – Danilo & Chapis - GANADORES
  • ‘Dun Dun Dara’ – Payasitas Nifu NIfa
  • ‘Todos Podemos Cantar 2024’ – Todos Podemos Cantar

Mejor Álbum de Música Clásica

  • ‘Aire, Aire… No Puedo Respirar’ – Ricardo Jaramillo, conductor; Ricardo Jaramillo, Jefferson Rosas & Marcela Zorro, álbum producer (Nueva Filarmonía)
  • ‘Credo For Orchestra, Choir and Five Soloists’ – Iván Cardozo, Fernando Escalona, Claudio González, Jhoxiris Medina & Grace Terán; Christian Vásquez, conductor; Maria Beatriz Cárdenas, Eugenio Carreño & Eduardo Martínez Planas, album producers (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela; Simón Bolívar National Choir)
  • ‘Fandango’ – Anne Akiko Meyers & Gustavo Castillo; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic) - GANADORES
  • ‘Fantasies of Buenos Aires' - Lincoln Trio, Daniel Binelli & Ted Viviani, álbum producers
  • ‘The Latin Rites’ – Josep Vicent, conductor; Fernando Arias, album producers, (Adda Simfonica Alicante)

Mejor Obra Composición Clásica Contemporánea

  • ‘Caribbean Berceuse’ - Paquito D’Rivera, compositor (Barcelona Clarinet Players, Paquito D’Rivera, North Texas Wind Symphony, Eugene Migliaro Corporon/ Conductor
  • ‘Concerto for Electric Bass and Orchestra - Live at Adrienne Arsht Center Miami' - Rodner Padilla, compositor (Rodner Padilla, Miami Symphony Orchestra, Eduardo Marturet/ Conductor
  • ‘Fandango’ - Los Angeles Philharmonic/Platoon/ Arturo Márquez, composer (Los Angeles Philharmonic,Gustavo Dudamel, Anne Akiko Meyers) - GANADOR
  • ‘La Minerva - III. Himno A La Mujer' - Juan Pablo Contreras, composer (Juan Pablo Contreras, Orquesta Latino Mexicana, Angélica Oliv
  • ‘Meditation No.1’ - Julien Labro, composer (Takács Quartet, Julien Labro)/ del álbum Takács Assad Labro
  • ‘Sueño Austral’ - Daniel Freiberg, composer (Barcelona Clarinet Players, Freiburger Blasorchester, Miguel Etchegoncelay & Daniel Freiberg/ del álbum Panamericano
Mejor Arreglo


'Sueño Austral' - Daniel Freiberg, arranger (Barcelona Clarinet Players, Freiburger Blasorchester, Miguel Etchegoncelay & Daniel Freiberg)
'Night In Tunisia' - Hilario Durán, arranger (Hilario Durán And His Latin Jazz Big Band Featuring Paquito D'Rivera) - GANADOR
'Fuego De Noche, Nieve De Día' - Julio Reyes Copello, arranger (Ricky Martin, Christian Nodal)
'Linha de Passe' - Nailor Proveta, arranger (Orquestra Jazz De Matosinhos, Gabi Guedes, Kiko Freitas)
'Rapsodia Aérea' - Andrés Soto, arranger (Andrés Soto, Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, Carl St. Clair)

Mejor Diseño de Empaque

  • ‘En Vivo - 100 Años de Azúcar’ - Nelson Albareda, Sebastian Aristizabal, Kemelly Figueroa-Mouriz, Omer Pardillo-Cid & Albertico Rodríguez, art directors (Celia Cruz) - GANADORES
  • ‘Figurantes’ - Boa Mistura, art director (Vetusta Morla)
  • ‘Karma’ - Carlos Ortíz, art director (Diana Burco) - GANADOR
  • ‘Realismo Mágico’ - Carlos Sadness, art director (Carlos Sadness)
  • ‘Tekoá’ - Leonardo Macias, art director (Jair Oliveira)

Compositor del Año

  • Edgar Barrera - GANADOR
  • Yoel Henríquez
  • Manuel Lorente Freire
  • Horacio Palencia
  • Pablo Preciado

Mejor Ingeniería de Grabación Para un Álbum

  • 'Analu' - Tó Brandileone, engineer; Daniel Musy, mixer; André Dias, mastering engineer (Analu Sampaio)
  • 'Era Uma Vez' - Pedro Peixoto & Matheus Stiirmer, engineers; Pedro Peixoto, mixer; Fili Filizzola, mastering engineer (Mobi Colombo)
  • 'Os Garotin De São Gonçalo' - Uiliam Pimenta, Julio Raposo & Pepê Santos, engineers; Bernardo Martins, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Os Garotin)
  • 'Quem É Ela?' - Túlio Airold, Alex Dos Reis Silva & Gianlucca Pernechele Azevedo, engineers; João Milliet, mixer; Fili Filizzola, mastering engineer (Mariana Nolasco)
  • 'Se o Meu Peito Fosse o Mundo' - Thiago Baggio, Will Bone, Leonardo Emocija, Rodrigo Lemos & Felipe Vassão, engineers; João Milliet, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Jota.Pê) - GANADORES
Productor del Año

  • Edgar Barrera - GANADOR
  • Eduardo Cabra
  • Nico Cotton
  • Juan Luis Guerra, Janina Rosado
  • Julio Reyes Copello

Mejor Video Musical Versión Corta

  • ‘Ale Ale’ (Official Video) - Marc Anthony - Carlos Pérez, video director; Joanna Egozcue, video producer
  • ‘Baticano’ - Bad Bunny - Stillz, video director
  • ‘Oliveira Dos Cen Anos' - C. Tangana, C. Tangana, video director
  • ‘Sálvanos’ - Leonel García - Nuno Gomes, video director; Nuno Gomes, video producer
  • ‘Glock’ - Mau y Rick - Daniel Duran, video director; Alegna Espinoza & Maricel Zambrano, video producers
  • ‘313’ - Residente Featuring Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz - Residente, video director; Carolina Wolf, video productor - GANADORES

Mejor Video Musical Versión Larga

  • ‘Beautiful Humans Vol 1. Documental’ - Alemor - Wismer Jimenez, video director; Alemor & Wismer Jimenez, video productor
  • ‘Meu Karma’ - Jovem Mk - Kaique Alves, Gabriel Avelar & Beto Galloni, video directors; Rodrigo Castello, Mariê Nunes & Eduardo Saraiva, video producers
  • ‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky - Daniel Duran, video director; Alegna Espinoza & Maricel Zambrano, video producers
  • ‘Grasa (Album Long Form)’ - Nathy Peluso - Agustín Puente, video director - GANADOR
  • ‘Nacimos Llorando’ - Rubio - Fernando Cattori, video director; Luis Betances, Fernando Cattori, Josep Pardo, Jaume Rigual, Ana Laura Solis, Aura Solis & Joe Solis, video producers
