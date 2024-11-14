Latin GRAMMY 2024: lista completa de ganadores
Te presentamos la lista completa de ganadores en las 58 categorías de la 25a entrega del Latin GRAMMY, que este año se llevó a cabo en el Kaseya Center de Miami.
La gran noche llegó y finalmente conocimos a los ganadores de cada una de las 58 categorías en la 25a entrega del Latin GRAMMY, que en esta ocasión fue conducida por Gloria Estefan, Roselyn Sánchez y Andy García.
Artistas como Juan Luis Guerra, Karol G, Carín León, Kany García, Chiquis, Bizarrap, Luis Fonsi y Nathy Peluso fueron galardonados con este premio y subieron al escenario para decir unas palabras de agradecimiento.
Latin GRAMMY 2024: Lista de ganadores
Grabación del Año
- 'Mil Veces' - Anitta
- 'Monaco' - Bad Bunny
- 'Una Vida Pasada' - Camilo & Carin León
- 'Catalina' - Cimafunk & Monsieur Periné
- 'Derrumbe' - Jorge Drexler
- 'Con Dinero y Sin Dinero' - Fonseca & Grupo Niche
- 'Mi Ex Tenía Razón' - Karol G
- 'Mambo 23' - Juan Luis Guerra 4.40 - GANADOR
- 'Tenochtitlán' - Mon Laferte
- 'Igual Que un Ángel' - Kali Uchis & Peso Pluma
Álbum del Año
- 'Bolero' - Ángela Aguilar
- 'Cuatro' - Camilo
- 'Xande Canta Caetano' - Xande De Pilares
- 'Mañana Será Bonito' (Bichota Season) - Karol G
- 'García' - Kany García
- 'Radio Güira' - Juan Luis Guerra 4.40 - GANADOR
- 'Autopoiética' - Mon Laferte
- 'Boca Chueca, Vol 1' - Carin León
- 'Las Letras ya no Importan' - Residente
- 'Las Mujeres ya no Lloran' - Shakira
Canción del Año
- 'A Fuego Lento' - Daymé Arocena & Vicente García, songwriters (Daymé Arocena & Vicente Garcia)
- 'A La Mitad (Banda Sonora Original De La Serie "Zorro")' - Julio Reyes Copello & Mariana Vega, songwriters (Maura Nava)
- 'Aún Me Sigo Encontrando' - Rubén Blades, Gian Marco & Julio Reyes Copello, songwriters (Gian Marco & Rubén Blades)
- 'Caracas En El 2000' - Marvin Hawkins Rodriguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean & Elena Rose, songwriters (Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di)
- 'Derrumbe' - Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler) - GANADOR
- '(Entre Paréntesis)' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire, Lenin Yorney Palacios & Shakira, songwriters (Shakira, Grupo Frontera)
- 'Mi Ex Tenía Razón' - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G & MAG, songwriters (Karol G)
- 'Según Quién' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luís Miguel Gómez Castaño, Maluma, Lenin Yorney Palacios & Juan Camilo Vargas, songwriters (Maluma & Carin León)
- 'Te Lo Agradezco' - Rafa Arcaute, Kany García, Carín León & Richi López, songwriters (Kany García & Carín León)
- '313' - Leo Genovese, Residente & Silvia Pérez Cruz, songwriters (Residente,Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz)
Mejor Nuevo Artista
- Agris
- Kevin Aguilar
- Darumas
- Nicolle Horbath
- Latin Mafia
- Cacá Magalhaes
- Os Garotin
- Iñigo Quintero
- Sofi Saar
- Ela Taubert - GANADORA
Mejor Álbum Vocal Pop
- 'Tofu' - Caloncho
- '.mp3' - Emilia
- 'El Viaje' - Luis Fonsi - GANADOR
- 'Hotel Caracas' - Mau y Ricky
- 'Orquídeas' - Kali Uchis
- 'Escrita' - Nicole Zignago
Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional
- 'Obras Maestras' - Diego El Cigala
- 'García' - Kany García - GANADORA
- 'Mar Adentro' - Juliana
- 'Aún Me Sigo Encontrando' - Gian Marco
- 'Almas Paralelas' - Laura Pausini
Mejor Canción Pop
- 'A La Mitad (Banda Sonora Original De La Serie "Zorro")' - Julio Reyes Copello & Mariana Vega, songwriters (Maura Nava)
- 'A Las 3' - Paty Cantú, Ángela Dávalos, Leon Leiden & Saibu, songwriters (Paty Cantú & León Leiden)
- 'Ahora' - David Bisbal, Pablo Preciado & Carlos Rivera, songwriters (David Bisbal & Carlos Rivera)
- 'Amor'- José Andrés Benitez, Christian Bermudez, Richard Bermudez, Rodney Kumbirayi Hwingwiri, Juan Diego Linares, Luis Alejandro Márquez, Anibal Morin Diaz,Danny Ocean & Rafael Salcedo, songwriters (Danny Ocean)
- 'Dime Quién' - Lagos, songwriters (Lagos)
- 'Feriado' - Manuel Lorente Freire, Héctor Mazzarri, Alberto Montenegro, Daniel Rondón & Andres Story, songwriters (Rawayana) - GANADORES
- 'Igual Que Un Ángel' - Carter Lang, Manuel Lorente Freire, Kali Uchis & Dylan Wiggins, songwriters (Kali Uchis & Peso Pluma)
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
- 'La Ceniza' - Ale Acosta, Valeria Castro
- 'Drum Machine' - Alok
- 'Pedju Kunumigwe' - Alok, Guarani Nhandewa
- 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' (Tiësto Remix) - Bizarrap, Shakira - GANADORES
- 'BAMBOLE' - Vikina Featuring Deorro
Mejor Fusión / Interpretación Urbana
- 'Nadie Sabe' - Bad Bunny
- 'Corazón Vacío' - Maria Becerra
- 'Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58' - Bizarrap Featuring Young Miko
- 'S91' - Karol G
- 'Tranky Funky' - Trueno - GANADOR
Mejor Interpretación Reggaetón
- 'Perro Negro' - Bad Bunny Featuring Feid - GANADORES
- 'Un Preview' - Bad Bunny
- 'Triple S' - J Balvin Featuring Jowell & Randy & De La Ghetto
- 'Byak' - Alvaro Diaz Featuring Rauw Alejandro
- 'Qlona' - Karol G Featuring Peso Pluma
- 'Labios Mordidos' - Kali Uchis Featuring Karol G
Mejor Álbum de Música Urbana
- 'Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana' - Bad Bunny
- 'Sol María' - Eladio Carrión
- 'Sayonara' - Alvaro Diaz
- 'Ferxxocalipsis' - Feid
- 'Mañana Será Bonito' - Karol G - GANADORA
- 'El Último Baile' - Trueno
Mejor Canción de Rap / Hip Hop
- 'Aprender A Amar' - Pablo Drexler, Alberto Escámez López & Nathy Peluso, songwriters (Nathy Peluso) - GANADORES
- 'Bendecido' - Eladio Carrion, songwriter (Eladio Carrion)
- 'Blam Blam' - Al2 El Aldeano & Vico C, songwriters (Vico C Featuring Al2 El Aldeano)
- 'La Sabia Escuela' - Akapellah, Leonardo Daniel Díaz, Jose Gonzalez Ollarves, Marlon Luis Morales Santana, Luis Jacinto Muñoz Hernandez & Pedro Elias Querales, songwriters (Akapellah Featuring Canserbero & Lil Supa)
- 'Telefono Nuevo' - Bad Bunny & Luar La L, songwriters (Bad Bunny Featuring Luar La L)
- 'Thunder y Lightning' - Bad Bunny & Eladio Carrion, songwriters (Bad Bunny Featuring Eladio Carrion)
Mejor Canción Urbana
- 'Bonita' - Daddy Yankee, songwriter (Daddy Yankee) - GANADOR
- 'Columbia' - Quevedo, songwriter (Quevedo)
- 'El Cielo' - Feid, Nicolás Jaña Galleguillos, Gabriel Mora Quintero, Andres David Restrepo Echavarria, Sky Rompiendo & Myke Towers, songwriters (Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers)
- 'La Falda' - Julio Emmanuel Batista Santos, Carlos Alberto Butter Aguila, Orlando J. Cepeda Matos, Ralph Jemar Milln Calderon, Jose Reyes, Myke Towers & Siggy Vazquez Rodriguez, songwriters (Myke Towers)
- 'Luna' - Feid, songwriter (Feid Featuring Atl Jacob)
- 'Qlona' - Karol G, Daniel Esteban Gutiérrez, Ovy On The Drums & Peso Pluma, songwriters (Karol G Featuring Peso Pluma)
Mejor Álbum de Rock
- 'El Dorado (En Vivo' - Aterciopelados - GANADORES
- 'Diáspora Live Vol. 1' - La Vida Boheme
- 'Herencia Lebón' - David Lebón
- 'Alicia en el Metalverso' - Mägo de Oz
- 'Mi Mejor Enemigo' - Viniloversus
Mejor Canción de Rock
- 'Algo Bueno Tenía Que Tener (Bogotá)' - Diamante Eléctrico & Andrés Kenguan, songwriters (Diamante Eléctrico)
- 'Animal Temporal' - Viniloversus, songwriters (Viniloversus)
- 'Camaleónica' - Ali Stone, songwriter (Ali Stone)
- 'No Me Preguntes (Live)' - Jesús Quintero & Draco Rosa, songwriters (Draco Rosa) - GANADORES
- 'Qué Más Quieres' - Anton Curtis Delost, Shaun Lopez, Kathryn Ostenberg, Monica Velez & The Warning, songwriters (The Warning)
Mejor Álbum de Pop/Rock
- 'Cuando Ella Me Besó Probé a Dios' - Bruses
- 'Jet Love' - Conociendo Rusia
- 'Jay De La Cueva' - Jay De La Cueva
- 'Reflejos de lo Eterno' - Draco Rosa - GANADOR
- 'Adentro' - Francisca Valenzuela
Mejor Canción Pop/Rock
- 'Acapulco' - Emmanuel Horvilleur, Siddhartha & Rul Velázquez, songwriters (Siddhartha Featuring Emmanuel Horvilleur)
- 'Afilá' - Ali Stone, songwriter (Ali Stone)
- 'Blanco y Negro' - Christian Mauricio Aloisio Zavala, Lagos & Elena Rose, songwriters (Lagos Featuring Elena Rose)
- '5 Horas Menos' - Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade, songwriters (Conociendo Rusia Featuring Natalia Lafourcade) - GANADORES
- 'Diciembre' - Los Mesoneros, songwriters (Los Mesoneros)
Mejor Álbum de Música Alternativa
- 'Por Cesárea' - Dillom
- 'Híper' - Hello seahorse!
- 'Nica' - Nicole Horts
- 'Autopoiética' - Mon Laferte - GANADORA
- 'Pandora' - Ali Stone
- 'DESCARTABLE' - WOS
Mejor Canción Alternativa
- 'Cabecear' - J Noa, Jeffrey Peñalva "Trooko" & Skai, songwriters (J Noa)
- 'Déjalo Ir' - Francisco Rojas & Francisca Valenzuela, songwriters (Francisca Valenzuela)
- 'El Día Que Perdí Mi Juventud' - Devonté Hynes & Nathy Peluso, songwriters (Nathy Peluso) - GANADORES
- 'Insomnia' - Goyo, Illmind, Omar Isaiah Lupuku, Don Mills, Carlos Santander & Telly, songwriters (Goyo)
- 'Lloro' - Nicole Horts, Camilo Velez & Maria Vertiz, songwriters (Nicole Horts)
Mejor Álbum de Salsa
- 'Yo Deluxe' - Christian Alicea
- 'Muevense' - Marc Anthony
- 'Siembra: 45° Aniversaro (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo 2022)' Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta - GANADORES
- 'Joyas Que Bailan' - Ronald Borjas
- 'Coexistencia' - Luis Figueroa
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- 'Ta Malo' - Silvestre Dangond - GANADOR
- 'De La Uno a La 1000 (Primera Temporada)' - Omar Geles
- 'Se Agradece' - Los Ángeles Azules
- 'Vallenatos Pa Enamorar' - Osmar Pérez & Geño Gamez
- 'La Sociedad de la Cumbia (Big Band Live)' - Puerto Candelaria
Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata
- 'Radio Güira' - Juan Luis Guerra 4.40 - GANADOR
- 'Agradecido Live!' - Eddy Herrera
- 'Superhéroe Merengue' - Magic Juan
- 'Lo Tengo Todo' - Oscarito'
- 'Llamada Perdida' - Prince Royce
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- 'Rodando Por el Mundo' José Albertto 'El Canario' - GANADOR
- 'Tengo Que Decirte Algo' - Luis Fernando Borjas
- 'Voces de mi Familia' - Alex Cuba
- 'Los Mismos Negros' - Yelsy Heredia
- 'A Mis Ancestros' - Yeisy Rojas
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- 'Epílogo: La Clave del Tiempo' - Jeremy Bosch
- 'cuatro' - Camilo
- 'Tropicalia' - Fonseca - GANADOR
- 'Monte Adentro' - Gusi
- 'La Fiesta' - Ilegales
Mejor Canción Tropical
- 'Baila Y Goza' - Renesito Avich & Rafael "Pollo" Brito, songwriters (Renesito Avich Featuring Rafael "Pollo" Brito)
- 'Con Dinero Y Sin Dinero' - Jorge Luis Chacín, Fonseca & Miguel Yadam González Cárdenas, songwriters (Fonseca & Grupo Niche)
- 'Hasta Que Aguante El Cuerpo' - Jorge Luis Piloto, songwriter (Dayhan Díaz & Pupy Santiago)
- 'Llorar Bonito'- Luis Figueroa & Yoel Henríquez, songwriters (Luis Figueroa)
- Mambo 23 - Juan Luis Guerra, songwriter (Juan Luis Guerra 4.40) - GANADOR
Mejor Álbum Cantautor
- 'Compita Del Destino' - El David Aguilar
- 'Scratch de Versos' - El Riqué
- 'Pausa' - Leonel García- GANADOR
- 'De Magia Imperfecta' - Nicolle Horbath
- 'El Abrazo' - Rozalén
Mejor Canción Cantautor
- 'Antes Que O Mundo Acabe' - Tiago Iorc, songwriter (Tiago Iorc)
- 'Derrumbe' - Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler) - GANADOR
- 'Entonces' - Rozalén, songwriter (Rozalén)
- 'García' - Kany García, songwriter (Kany García) - GANADORA
- 'Luz De Cabeza' - El David Aguilar, songwriter (El David Aguilar)
Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi
- 'Mariachi y Tequila (Deluxe)' - Majo Aguilar
- 'Que Llueva Tequila' - Pepe Aguilar
- 'Te Llevo en la Sangre' - Alejandro Fernández - GANADOR
- 'Romances Eternos' - Mariachi Sol de México de josé Hernández
Mejor Álbum de Música Banda
- 'Presente' - Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 'Yo Te Extrañaré' - Luis Ángel 'El Flaco'
- 'Diamantes' - Chiquis - GANADORA
Mejor Álbum de Música Tejana
- 'Imperfecto' - El Plan - GANADORES
- 'Siempre Gabriella' - Gabriella
- 'Ganas (Deluxe) - Vilax
Mejor Álbum de Música Norteña
- 'El Comienzo' - Grupo Frontera - GANADORES
- 'Modus Operandi' - Intocable
- 'LNDT' - Los Nietos de Terán
- 'Te Amaré - Pesado
- 'Terca' - Sofi Saar
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- 'Nata Montana' - Natanael Cano
- 'Evoluxion' - DannyLux
- 'Jugando a Que No Pasa Nada' - Grupo Frontera
- 'Boca Chueca, Vol. 1' - Carin León - GANADOR
- 'Trastornado' - Michelle Maciel
- 'Génesis' - Peso Pluma
Mejor Canción Regional Mexicana
- 'Aquí Mando Yo' - Héctor Guerrero, songwriter (Los Tigres Del Norte)
- 'Canción Para Olvidarte' - Mango, Nabález, Chris Zadley & Nicole Zignago, songwriters (Majo Aguilar)
- 'El Amor De Su Vida' - Edgar Barrera & Kevyn Mauricio Cruz, songwriters (Grupo Frontera, Grupo Firme) - GANADORES
- 'Por El Contrario' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz & Elena Rose, songwriters (Becky G Featuring Angela Aguilar & Leonardo Aguilar)
- 'Tienes Que Ser Tú' - Salvador Aponte & Yoel Henríquez, songwriters (La Energía Norteña)
Mejor Álbum Instrumental
- 'Impronta' - Omar Acosta
- 'Claude Bolling Goes Latin - Suite For Flute And Latin Music Ensemble' - Carlomagno Araya, Jose Valentino & The Latin Music Ensemble
- 'Capriccio Latino' - Alexis Cárdenas
- 'Encontro Das Águas' - Yamandu Costa & Armandinho Macêdo
- 'Tembla' - Hamilton De Holanda & C4 Trío - GANADORES
Mejor Álbum Folclórico
- 'Canto y Rio' - Martina Camargo
- 'C4 Suena a Navidad' - C4 Trío
- 'Raíz Nunca Me Fui' - Lila Downs, Niña Pastori, Soledad - GANADORAS
- 'Paisajes' - Ciro Hurtado
- 'Bullerengue y Tonada' - Tonada
Mejor Álbum de Tango
- 'El Cantor de Tangos' - Guillermo Fernándezs Featuring Cristian Zarate
- 'Tangos Cruzados' - Franco Luciani, Fabrizio Mocata'
- '¿Y El Fin Del Amor?' - Mariana Mazú
- 'Apiazolado' - Diego Schissi Quinteto - GANADOR
- 'Ya Está en el Aire' - Ullmannn Cuarteto
Mejor Álbum de Música Flamenca
- 'Andenes Del Tiempo' - Vicente Amigo
- 'Rumberas' - Las Migas
- 'Historias de un Flamenco' - Antonio Rey - GANADOR
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
- 'Collab' - Hamilton De Holanda & Gonzalo Rubalcaba
- 'Searching For A Memory (Busco Tu Recuerdo)' - Sammy Figueroa Featuring Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola
- 'My Heart Speaks' - Ivan Lins
- 'Pra Você, Ilza' - Hermeto Pascoal & Grupo - GANADORES
- 'El Arte Del Bolero, Vol. 2' - Miguel Zenón & Luis Perdomo
Mejor Álbum Cristiano (En Español)
- 'Necesito de Ti' - Jesús Israel
- 'No yo, Sino Cristo' - Majo y Dan
- 'Maverick' - Redimi2
- 'Kintsugi' - Un Corazón - GANADOR
- 'Tu Iglesia' - Marcos Witt
Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)
- 'Ele É Jesus - Ao Vivo' - Bruna Karla
- 'Deixa Vir - Vol II (Ao Vivo)' - Thalles Roberto - GANADOR
- 'In Concert (Ao Vivo)' - Rosa de Saron
- 'Vida (Ao Vivo)' - Eli Soares
- 'Temporal' - Vocal Livre
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portugesa
- 'Afrodhit' - Iza
- 'Super' - Jão
- 'Amaríssima' - Melly
- 'Os Garotin De São Gonçalo' - Os Garotin - GANADOR
- 'Escândalo Íntimo' - Luísa Sonza
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Legua Portuguesa
- 'Erasmo Esteves' - Erasmo Carlos - GANADOR
- 'No Rastro de Catarina' - Cátia de França
- 'Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua' - Ana Frango Elétrico
- 'Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)' - Jovem Dionisio
- 'Lagum Ao Vivo' - Lagum
Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
- 'Joga Pra Lua' - Anitta Featuring Dennis & Pedro Sampaio
- 'Cachimbo da Paz 2' - Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã - GANADORES
- 'Da Braba' - Gloria Groove Featuring Ludmilla & Mc Gw
- 'Carta Aberta' - Mc Cabelinho
- 'Fé nas Maluca' - Mc Carol, Iza
- 'La Noche' - Yago Oproprio Featuring Patricio Sid
Mejor Álbum de Samba/Pagode
- 'Alcione 50 Anos (En Vivo)' - Alcione
- 'Xande Canta Caetano' - Xande de Pilares - GANADOR
- 'Iboru' - Marcelo D2
- 'Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo)' - Thiaguinho
- 'Subúrbio (Ao Vivo)' - Tiee
Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña
- 'D Ao Vivo Maceió' - Djavan
- 'Se o Meu Peito Fosse o Mundo' - Jota.Pê - GANADOR
- 'Portas (Ao Vivo)' - Marisa Monte
- 'Outros Cantos' - Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó
- 'No Tempo da Intolerância' - Elza Soares
Mejor Álbum de Música Sertaneja
- 'Boiadeira Internacional (Ao Vivo)' - Ana Castela - GANADORA
- 'Paraíso Particular (Ao Vivo)' - Gusttavo Lima
- 'Cintilante (Ao Vivo)' - Simone Mendes
- 'Raiz Goiânia (Ao Vivo)' - Lauana Prado
- 'Luan City 2.0 (Ao Vivo)' - Luan Santana
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
- 'Mariana e Mestrinho' - Mariana Aydar, Mestrinho- GANADORES
- 'Aguidavi do Jêje' - Aguidavi Do Jêje, Luizinho Do Jêje
- 'De Norte a Sul' - João Gomes
- 'Night Clube Forró Latino ( Volume I )' - Marcelo Jeneci
- 'Faróis do Sertão' - Gabriel Sater
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
- 'Alinhamento Milenar' - Jão, Pedro Tófani & Zebu, songwriters (Jão)
- 'Ata-me' - Junio Barreto, songwriter (Alaíde Costa)
- 'Chico' - Bruno Caliman, Carolzinha, Douglas Moda, Jenni Mosello & Luísa Sonza, songwriters (Luísa Sonza)
- 'Esperança' - Criolo, Dino D'Santiago, Amaro Freitas & Nave, songwriters (Criolo, Dino D'Santiago, Amaro Freitas)
- 'Ouro Marrom' - Jota.Pê, songwriter (Jota.Pê) - GANADOR
Mejor Álbum de Música Latina Para Niños
- ‘Navidad de Norte a Sur: Cantoalegre Big Band (En vivo)' - Cantoalegre, Orquesta La Pascasia
- ‘Cantemos Juntos’ – Claraluna
- ‘¡A Cantar!’ – Danilo & Chapis - GANADORES
- ‘Dun Dun Dara’ – Payasitas Nifu NIfa
- ‘Todos Podemos Cantar 2024’ – Todos Podemos Cantar
Mejor Álbum de Música Clásica
- ‘Aire, Aire… No Puedo Respirar’ – Ricardo Jaramillo, conductor; Ricardo Jaramillo, Jefferson Rosas & Marcela Zorro, álbum producer (Nueva Filarmonía)
- ‘Credo For Orchestra, Choir and Five Soloists’ – Iván Cardozo, Fernando Escalona, Claudio González, Jhoxiris Medina & Grace Terán; Christian Vásquez, conductor; Maria Beatriz Cárdenas, Eugenio Carreño & Eduardo Martínez Planas, album producers (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela; Simón Bolívar National Choir)
- ‘Fandango’ – Anne Akiko Meyers & Gustavo Castillo; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic) - GANADORES
- ‘Fantasies of Buenos Aires' - Lincoln Trio, Daniel Binelli & Ted Viviani, álbum producers
- ‘The Latin Rites’ – Josep Vicent, conductor; Fernando Arias, album producers, (Adda Simfonica Alicante)
Mejor Obra Composición Clásica Contemporánea
- ‘Caribbean Berceuse’ - Paquito D’Rivera, compositor (Barcelona Clarinet Players, Paquito D’Rivera, North Texas Wind Symphony, Eugene Migliaro Corporon/ Conductor
- ‘Concerto for Electric Bass and Orchestra - Live at Adrienne Arsht Center Miami' - Rodner Padilla, compositor (Rodner Padilla, Miami Symphony Orchestra, Eduardo Marturet/ Conductor
- ‘Fandango’ - Los Angeles Philharmonic/Platoon/ Arturo Márquez, composer (Los Angeles Philharmonic,Gustavo Dudamel, Anne Akiko Meyers) - GANADOR
- ‘La Minerva - III. Himno A La Mujer' - Juan Pablo Contreras, composer (Juan Pablo Contreras, Orquesta Latino Mexicana, Angélica Oliv
- ‘Meditation No.1’ - Julien Labro, composer (Takács Quartet, Julien Labro)/ del álbum Takács Assad Labro
- ‘Sueño Austral’ - Daniel Freiberg, composer (Barcelona Clarinet Players, Freiburger Blasorchester, Miguel Etchegoncelay & Daniel Freiberg/ del álbum Panamericano
Mejor Arreglo
'Sueño Austral' - Daniel Freiberg, arranger (Barcelona Clarinet Players, Freiburger Blasorchester, Miguel Etchegoncelay & Daniel Freiberg)
'Night In Tunisia' - Hilario Durán, arranger (Hilario Durán And His Latin Jazz Big Band Featuring Paquito D'Rivera) - GANADOR
'Fuego De Noche, Nieve De Día' - Julio Reyes Copello, arranger (Ricky Martin, Christian Nodal)
'Linha de Passe' - Nailor Proveta, arranger (Orquestra Jazz De Matosinhos, Gabi Guedes, Kiko Freitas)
'Rapsodia Aérea' - Andrés Soto, arranger (Andrés Soto, Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, Carl St. Clair)
Mejor Diseño de Empaque
- ‘En Vivo - 100 Años de Azúcar’ - Nelson Albareda, Sebastian Aristizabal, Kemelly Figueroa-Mouriz, Omer Pardillo-Cid & Albertico Rodríguez, art directors (Celia Cruz) - GANADORES
- ‘Figurantes’ - Boa Mistura, art director (Vetusta Morla)
- ‘Karma’ - Carlos Ortíz, art director (Diana Burco) - GANADOR
- ‘Realismo Mágico’ - Carlos Sadness, art director (Carlos Sadness)
- ‘Tekoá’ - Leonardo Macias, art director (Jair Oliveira)
Compositor del Año
- Edgar Barrera - GANADOR
- Yoel Henríquez
- Manuel Lorente Freire
- Horacio Palencia
- Pablo Preciado
Mejor Ingeniería de Grabación Para un Álbum
- 'Analu' - Tó Brandileone, engineer; Daniel Musy, mixer; André Dias, mastering engineer (Analu Sampaio)
- 'Era Uma Vez' - Pedro Peixoto & Matheus Stiirmer, engineers; Pedro Peixoto, mixer; Fili Filizzola, mastering engineer (Mobi Colombo)
- 'Os Garotin De São Gonçalo' - Uiliam Pimenta, Julio Raposo & Pepê Santos, engineers; Bernardo Martins, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Os Garotin)
- 'Quem É Ela?' - Túlio Airold, Alex Dos Reis Silva & Gianlucca Pernechele Azevedo, engineers; João Milliet, mixer; Fili Filizzola, mastering engineer (Mariana Nolasco)
- 'Se o Meu Peito Fosse o Mundo' - Thiago Baggio, Will Bone, Leonardo Emocija, Rodrigo Lemos & Felipe Vassão, engineers; João Milliet, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Jota.Pê) - GANADORES
Productor del Año
- Edgar Barrera - GANADOR
- Eduardo Cabra
- Nico Cotton
- Juan Luis Guerra, Janina Rosado
- Julio Reyes Copello
Mejor Video Musical Versión Corta
- ‘Ale Ale’ (Official Video) - Marc Anthony - Carlos Pérez, video director; Joanna Egozcue, video producer
- ‘Baticano’ - Bad Bunny - Stillz, video director
- ‘Oliveira Dos Cen Anos' - C. Tangana, C. Tangana, video director
- ‘Sálvanos’ - Leonel García - Nuno Gomes, video director; Nuno Gomes, video producer
- ‘Glock’ - Mau y Rick - Daniel Duran, video director; Alegna Espinoza & Maricel Zambrano, video producers
- ‘313’ - Residente Featuring Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz - Residente, video director; Carolina Wolf, video productor - GANADORES
Mejor Video Musical Versión Larga
- ‘Beautiful Humans Vol 1. Documental’ - Alemor - Wismer Jimenez, video director; Alemor & Wismer Jimenez, video productor
- ‘Meu Karma’ - Jovem Mk - Kaique Alves, Gabriel Avelar & Beto Galloni, video directors; Rodrigo Castello, Mariê Nunes & Eduardo Saraiva, video producers
- ‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky - Daniel Duran, video director; Alegna Espinoza & Maricel Zambrano, video producers
- ‘Grasa (Album Long Form)’ - Nathy Peluso - Agustín Puente, video director - GANADOR
- ‘Nacimos Llorando’ - Rubio - Fernando Cattori, video director; Luis Betances, Fernando Cattori, Josep Pardo, Jaume Rigual, Ana Laura Solis, Aura Solis & Joe Solis, video producers