Latin GRAMMY 2024 En Vivo: cómo ver completa la transmisión de alfombra roja y la entrega de premios

Video Latin GRAMMY 2024: los mejores momentos de los ensayos con Luis Fonsi, Chiquis, entre otros

Comienza la cuenta regresiva para la 25ª Entrega Anual del Latin GRAMMY, una celebración única que se realizará este jueves 14 de noviembre, reunirá a los más grandes talentos de la música latina y reconocerá su trabajo.

Los seguidores de esta premiación, que se ha convertido en una fiesta ya de tradición, no quieren perderse el minuto a minuto y por ello habrá muchas formas para que, desde primera hora, ese día lo puedan dedicar a no perderse detalle de la entrega de premios a las 58 categorías que este año integraron la lista de artistas nominados .

También será la ocasión de ver el regreso de este festejo a Miami, en específico al Kaseya Center, donde se reunirán invitados, los artistas del momento y el público que quiera asistir mediante la compra de sus boletos .

Latin GRAMMY 2024: transmisión completa por TV de alfombra roja y entrega de premios



Las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión comenzarán a transmitir a partir de las 7P/6C el programa previo Noche de Estrellas en el que verás toda la alfombra roja. Prepárate para disfrutar la llegada de los artistas que cantarán, nominados e invitados especiales a esta fiesta.

Una hora después, a las 8P/7C también por dichas señales, iniciará la entrega de premios. Será una celebración muy especial, pues se trata de la edición 25 y por ello se preparan increíbles performances. La fiesta principal durará tres horas.

Latin GRAMMY 2024: vía streaming para verlo donde quiera que estés



La plataforma de contenido en español más grande del mundo, ViX, también tendrá a tu disposición la transmisión de los premios Latin GRAMMY.

El especial Noche de Estrellas estará disponible en el servicio gratis, mientras que los clientes con suscripción al servicio Premium tendrán acceso a dicho programa antesala y la entrega de premios.

Siete días después de la fiesta aquellos clientes sin suscripción a ViX en Estados Unidos podrán ver la entrega de premios por tiempo limitado.

Latin GRAMMY 2024: el minuto a minuto en el sitio oficial



Sigue el liveblog que estará disponible en el sitio oficial: univision.com/shows/latin-grammy donde verás lo que acontece antes, durante y después de la fiesta.

Fotos de la alfombra roja, videos de las presentaciones y el mejor resumen de lo que suceda en esa noche lo verás en el sitio. También podrás ver toda la información previa generada antes de los premios Latin GRAMMY.

Latin GRAMMY 2024: Roselyn Sánchez será la conductora de la entrega de premios



La actriz y conductora ha sido una figura importante en la historia de Latin GRAMMY y esta será la séptima ocasión en la que será conductora del evento.

Debido a que la velada será histórica por el 25 aniversario, los presentadores de las categorías, performances y momentos icónicos serán artistas de la talla de Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Chiquis, Juanes, Mon Laferte, entre otros.

Latin GRAMMY 2024: ¿qué artistas se presentarán en la fiesta?



Grandes performances se preparan para esta edición y los artistas más importantes del momento están listos para ser parte de la fiesta de la música latina.

Algunos de los artistas confirmados para actuar son Marc Anthony, Oscar D' León, Tito Nieves, Anitta, Becky G, Ángela Aguilar, Carlos Rivera y Edgar Barrera, quien es el artista más nominado de este año .

Prepárate para ver el regreso a este escenario de Alejandro Fernández, David Bisbal, Luis Fonsi y Pibull, así como el debut en esta fiesta de Ela Taubert, Elena Rose, Danny Ocean, Grupo Frontera, Kali Uchis, entre otros.

Latin GRAMMY 2024: Noche de Estrellas, disfruta la alfombra roja



La antesala de la edición 25 de los Latin GRAMMY promete el mejor contenido con entrevistas exclusivas con los invitados, momentos detrás de cámaras, algunos de los primeros ganadores de la noche y un vistazo a los mejores looks.

Noche de Estrellas iniciará a las 7P/6C y tendrá cuatro conductores, entre las que se encuentran Chiquinquirá Delgado y Clarissa Molina. Como novedad, presentará un segmento del Best New Artist Showcase, evento donde se destaca a los nominados a Mejor Nuevo Artista.