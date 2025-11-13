Latin GRAMMY 2025: los mejores momentos que nos hicieron vibrar de emoción
Latin GRAMMY 2025 fue una increíble fiesta llena de talento y glamour, en donde la música latina fue reconocida por todo lo alto. Sin duda, el público que asistió al MGM Grand Garden Arena en Las Vegas disfrutó una noche inolvidable.
La Noche Más Importante de la Música Latina estuvo llena de acontecimientos fabulosos, tanto en la entrega de premios a los artistas que resultaron ganadores, como en los shows musicales que pusieron a bailar y cantar al público que se dio cita este 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena.
Hacemos un recuento de los momentos más icónicos de Latin GRAMMY 2025, ¡fue una noche mágica!
Latin GRAMMY 2025 inicia con un espectacular show musical
La Noche Más Importante de la Música Latina abrió con un increíble performance musical, a cargo de artistas de talla internacional: Carlos Santana, Maluma, Christian Nodal, Grupo Frontera y el exitoso compositor Edgar Barrera.
Su popurrí con las canciones ‘Oye Como Va’, ‘Corazón Espinado’ y ‘Me Retiro’ contagió de ritmo y sabor a todos los presentes, además de que fue un homenaje a la trayectoria de Santana.
Rauw Alejandro regresa al escenario de Latin GRAMMY 2025
El cantautor de 32 años subió de nuevo al escenario de Latin GRAMMY 2025 para interpretar sus éxitos ‘Khé?’, ‘Silencio’, ‘Falsedad’, ‘Qué Pasaría’ y ‘Besito en la Frente’, y ofrecer un asombroso show.
Con su innegable talento, Rauw Alejandro demostró por qué es considerado un líder de la nueva generación de la música urbana latina.
Su performance fue una combinación de las raíces con las que ha construido su carrera, pero también de la creatividad y la innovación que lo caracterizan. Uno de los momentos que más llamó la atención, fue cuando bailó al ritmo de los instrumentos de percusión.
Karol G y Marco Antonio Solís, el dueto que puso a cantar a todos en Latin GRAMMY 2025
Tremenda mancuerna hicieron Karol G y Marco Antonio Solís en Latin GRAMMY 2025.
El sensual estilo de la colombiana y el romanticismo del cantante mexicano lograron un match perfecto sobre el escenario, en donde se presentaron para cantar el tema ‘Coleccionando Heridas’.
Bad Bunny le dedica su premio a Álbum del Año a su público
Bad Bunny se posicionó entre los artistas más ganadores en Latin GRAMMY 2025, llevándose cinco premios a casa. El último que recibió fue Álbum del Año por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' y se lo dedicó a su país Puerto Rico, a sus fans, a todos los que hicieron posible su álbum y también a todas aquellas personas que se han visto en la necesidad de migrar.
Gloria Estefan y Nathy Peluso muestran su ‘girl power’ en Latin GRAMMY 2025
Estas guapas artistas unieron su talento para dar un gran show sobre el escenario. Con sus característicos estilos, ambas cautivaron al público de todas las edades con las canciones ‘La Vecina’ y ‘Chirriqui Chirri’.
Gloria Estefan está celebrando 50 años de carrera y qué mejor que hacerlo en Latin GRAMMY 2025, acompañada de sus admiradores y sus colegas de la industria musical.
Pepe Aguilar sube a cantar al escenario y la más emocionada es Ángela Aguilar
El cantante se adueñó del escenario de Latin GRAMMY 2025 con su presentación de música mexicana. Sus fans se mostraron encantados con sus canciones y su performance, que incluyó bailes regionales y hasta 'suertes' con la reata por parte de un charro.
Sin embargo, la fan más emocionada fue su propia hija, Ángela Aguilar, quien estaba entre el público.
La música regional mexicana se hace presente en Latin GRAMMY 2025 con Fuerza Regida y Grupo Frontera
Fuerza Regida y Grupo Frontera pusieron en alto a la música regional mexicana, gracias al performance que presentaron juntos en La Noche Más Importante de la Música Latina.
Las dos agrupaciones unieron su talento para interpretar ‘Me Jalo’ y ‘Marlboro Rojo’, dos de sus canciones más populares entre sus fans.
Bad Bunny y Chuwi comparten todo el sabor de Puerto Rico en Latin GRAMMY 2025
El ritmo y el sabor puertorriqueños se hicieron presentes con Bad Bunny y la agrupación Chuwi (integrada por los hermanos Willy, Lorén y Wester Aldarondo, y Adrián López), quienes subieron juntos al escenario de Latin GRAMMY 2025.
El público disfrutó al máximo su performance, en el cual interpretaron los temas ‘Tikiri’ y ‘Weltita’.
Carín León y Kacey Musgraves ofrecen un dueto de regional mexicano y country en Latin GRAMMY 2025
El estilo del regional mexicano y de la música country se unieron gracias a la presentación de Carín León y Kacey Musgraves, quienes subieron juntos al escenario para cantar ‘Ahí Estabas Tú’ y ‘Lost in Translation’.
CA7RIEL & Paco Amoroso se presentan por primera vez en Latin GRAMMY ¡y triunfan a lo grande!
El dúo argentino hizo su debut en el escenario de Latin GRAMMY 2025 y el público lo recibió con los brazos abiertos.
Ca7riel & Paco Amoroso emocionaron a sus fans al interpretar sus populares temas ‘El Impostor’, ‘#Tetas’ y ‘La Que Puede, Puede’. Su performance fue uno de los más originales, gracias a la escenografía bicolor y los musculosos bailarines que los acompañaron.
Los Tigres del Norte dedican su show en Latin GRAMMY a los migrantes
Fieles a su estilo, Los Tigres del Norte le cantaron a su gente, en especial a los migrantes como ellos. La agrupación subió al escenario de Latin GRAMMY 2025 para interpretar La Lotería, su más reciente éxito. El público presente no dudo en pararse a bailar y cantar con ellos.
Gloria Estefan celebra 50 años de carrera con su álbum ‘Raíces’, mismo que ganó un premio
Gloria Estefan celebró 50 años de carrera con el lanzamiento de su álbum ‘Raíces’, el cual obtuvo el Latin GRAMMY en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional.
Sumamente conmovida, la artista cubanoestadounidense subió al escenario acompañada de su esposo, Emilio Estefan. Agradeció a sus seres queridos y a sus fans, a quienes aseguró que también considera como parte de su familia.
Raphael es reconocido como Persona del Año en Latin GRAMMY 2025
Además de subir al escenario para interpretar sus aclamados temas ‘Que Sabe Nadie’ y ‘Mi Gran Noche’, Raphael fue nombrado Persona del Año 2025 por La Academia Latina de la Grabación.
El cantante español recibió este merecido reconocimiento con gran emoción, de manos de Gloria Estefan y Marco Antonio Solís. Por supuesto, fue ovacionado de pie por el público presente.