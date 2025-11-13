Latin GRAMMY 2025: los mejores momentos que nos hicieron vibrar de emoción

Puerto Rican singer Bad Bunny accepts the Album of the Year award for "DeBI TIRAR MaS FOToS" during the 26th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada on November 13, 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE (Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images)

La Noche Más Importante de la Música Latina estuvo llena de acontecimientos fabulosos, tanto en la entrega de premios a los artistas que resultaron ganadores, como en los shows musicales que pusieron a bailar y cantar al público que se dio cita este 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena.

PUBLICIDAD

Hacemos un recuento de los momentos más icónicos de Latin GRAMMY 2025, ¡fue una noche mágica!

Latin GRAMMY 2025 inicia con un espectacular show musical

La Noche Más Importante de la Música Latina abrió con un increíble performance musical, a cargo de artistas de talla internacional: Carlos Santana, Maluma, Christian Nodal, Grupo Frontera y el exitoso compositor Edgar Barrera.

Su popurrí con las canciones ‘Oye Como Va’, ‘Corazón Espinado’ y ‘Me Retiro’ contagió de ritmo y sabor a todos los presentes, además de que fue un homenaje a la trayectoria de Santana.

Video Santana, Maluma, Christian Nodal, Grupo Frontera y Edgar Barrera unidos en el gran arranque de Latin GRAMMY

Rauw Alejandro regresa al escenario de Latin GRAMMY 2025

El cantautor de 32 años subió de nuevo al escenario de Latin GRAMMY 2025 para interpretar sus éxitos ‘Khé?’, ‘Silencio’, ‘Falsedad’, ‘Qué Pasaría’ y ‘Besito en la Frente’, y ofrecer un asombroso show.

Con su innegable talento, Rauw Alejandro demostró por qué es considerado un líder de la nueva generación de la música urbana latina.

Video De 'Khé?' a 'Qué Pasaría' y más: Rauw Alejandro brinda un viaje musical en Latin GRAMMY con sus éxitos



Su performance fue una combinación de las raíces con las que ha construido su carrera, pero también de la creatividad y la innovación que lo caracterizan. Uno de los momentos que más llamó la atención, fue cuando bailó al ritmo de los instrumentos de percusión.

Rauw Alejandro performance Latin GRAMMY 2025 Imagen Getty Images

Karol G y Marco Antonio Solís, el dueto que puso a cantar a todos en Latin GRAMMY 2025

Tremenda mancuerna hicieron Karol G y Marco Antonio Solís en Latin GRAMMY 2025.

El sensual estilo de la colombiana y el romanticismo del cantante mexicano lograron un match perfecto sobre el escenario, en donde se presentaron para cantar el tema ‘Coleccionando Heridas’.

Video Karol G y Marco Antonio Solís en un dueto para la historia en Latin GRAMMY: así suena 'Coleccionando Heridas'

Bad Bunny le dedica su premio a Álbum del Año a su público

Bad Bunny se posicionó entre los artistas más ganadores en Latin GRAMMY 2025, llevándose cinco premios a casa. El último que recibió fue Álbum del Año por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' y se lo dedicó a su país Puerto Rico, a sus fans, a todos los que hicieron posible su álbum y también a todas aquellas personas que se han visto en la necesidad de migrar.

PUBLICIDAD

Gloria Estefan y Nathy Peluso muestran su ‘girl power’ en Latin GRAMMY 2025

Estas guapas artistas unieron su talento para dar un gran show sobre el escenario. Con sus característicos estilos, ambas cautivaron al público de todas las edades con las canciones ‘La Vecina’ y ‘Chirriqui Chirri’.

Video Gloria Estefan y Nathy Peluso prenden el baile en Latin GRAMMY con 'La Vecina' y 'Chirriqui Chirri'

Gloria Estefan está celebrando 50 años de carrera y qué mejor que hacerlo en Latin GRAMMY 2025, acompañada de sus admiradores y sus colegas de la industria musical.

Gloria Estefan y Nathy Peluso performance Latin GRAMMY 2025 Imagen Getty Images

Pepe Aguilar sube a cantar al escenario y la más emocionada es Ángela Aguilar

El cantante se adueñó del escenario de Latin GRAMMY 2025 con su presentación de música mexicana. Sus fans se mostraron encantados con sus canciones y su performance, que incluyó bailes regionales y hasta 'suertes' con la reata por parte de un charro.

Video Pepe Aguilar entona 'El Cihualteco' y 'El Fuereño' para darle a Latin GRAMMY un sello muy mexicano

Sin embargo, la fan más emocionada fue su propia hija, Ángela Aguilar, quien estaba entre el público.

Pepe Aguilar performance Latin GRAMMY 2025 Imagen Getty Images

La música regional mexicana se hace presente en Latin GRAMMY 2025 con Fuerza Regida y Grupo Frontera

Fuerza Regida y Grupo Frontera pusieron en alto a la música regional mexicana, gracias al performance que presentaron juntos en La Noche Más Importante de la Música Latina.

Video Fuerza Regida y Grupo Frontera retumban la noche de Latin GRAMMY con 'Me Jalo' y 'Marlboro Rojo'

Las dos agrupaciones unieron su talento para interpretar ‘Me Jalo’ y ‘Marlboro Rojo’, dos de sus canciones más populares entre sus fans.

Fuerza Regida y Grupo Frontera performance Latin GRAMMY 2025 Imagen Getty Images

Bad Bunny y Chuwi comparten todo el sabor de Puerto Rico en Latin GRAMMY 2025

El ritmo y el sabor puertorriqueños se hicieron presentes con Bad Bunny y la agrupación Chuwi (integrada por los hermanos Willy, Lorén y Wester Aldarondo, y Adrián López), quienes subieron juntos al escenario de Latin GRAMMY 2025.

PUBLICIDAD

El público disfrutó al máximo su performance, en el cual interpretaron los temas ‘Tikiri’ y ‘Weltita’.

Bad Bunny y Chuwi performance Latin GRAMMY 2025 Imagen Getty Images

Carín León y Kacey Musgraves ofrecen un dueto de regional mexicano y country en Latin GRAMMY 2025

El estilo del regional mexicano y de la música country se unieron gracias a la presentación de Carín León y Kacey Musgraves, quienes subieron juntos al escenario para cantar ‘Ahí Estabas Tú’ y ‘Lost in Translation’.

Video Carin León y Kacey Musgraves mezclan estilos en Latin GRAMMY: 'Ahí Estabas Tú' y 'Lost In Translation' suenan en vivo

CA7RIEL & Paco Amoroso se presentan por primera vez en Latin GRAMMY ¡y triunfan a lo grande!

El dúo argentino hizo su debut en el escenario de Latin GRAMMY 2025 y el público lo recibió con los brazos abiertos.

Video CA7RIEL y Paco Amoroso traen 'El Impostor', 'La Que Puede, Puede' y más a su primera noche en Latin GRAMMY

Ca7riel & Paco Amoroso emocionaron a sus fans al interpretar sus populares temas ‘El Impostor’, ‘#Tetas’ y ‘La Que Puede, Puede’. Su performance fue uno de los más originales, gracias a la escenografía bicolor y los musculosos bailarines que los acompañaron.

Ca7riel & Paco Amoroso performance Latin GRAMMY 2025 Imagen Getty Images

Los Tigres del Norte dedican su show en Latin GRAMMY a los migrantes

Fieles a su estilo, Los Tigres del Norte le cantaron a su gente, en especial a los migrantes como ellos. La agrupación subió al escenario de Latin GRAMMY 2025 para interpretar La Lotería, su más reciente éxito. El público presente no dudo en pararse a bailar y cantar con ellos.

Gloria Estefan celebra 50 años de carrera con su álbum ‘Raíces’, mismo que ganó un premio

Gloria Estefan celebró 50 años de carrera con el lanzamiento de su álbum ‘Raíces’, el cual obtuvo el Latin GRAMMY en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Video Gloria Estefan y sus emotivas palabras para Emilio Estefan en Latin GRAMMY: "este disco no existiera si no fuera por ti"



Sumamente conmovida, la artista cubanoestadounidense subió al escenario acompañada de su esposo, Emilio Estefan. Agradeció a sus seres queridos y a sus fans, a quienes aseguró que también considera como parte de su familia.

Gloria Estefan gana Mejor Álbum Tropical Tradicional en Latin GRAMMY 2025 Imagen Getty Images

Raphael es reconocido como Persona del Año en Latin GRAMMY 2025

Además de subir al escenario para interpretar sus aclamados temas ‘Que Sabe Nadie’ y ‘Mi Gran Noche’, Raphael fue nombrado Persona del Año 2025 por La Academia Latina de la Grabación.

Video Raphael deleita Latin GRAMMY con sus famosos éxitos 'Qué Sabe Nadie' y 'Mi Gran Noche'

El cantante español recibió este merecido reconocimiento con gran emoción, de manos de Gloria Estefan y Marco Antonio Solís. Por supuesto, fue ovacionado de pie por el público presente.