Latin GRAMMY 2024: ¿Cuándo son, dónde y a qué hora se realizará la fiesta del 25 aniversario?

Video Latin GRAMMY 2024: los mejores momentos de los ensayos con Luis Fonsi, Chiquis, entre otros

La Academia Latina de la Grabación realizará este jueves 14 de noviembre la edición 25 del Latin GRAMMY en Miami, Florida, específicamente en el Kaseya Center. La transmisión completa en vivo podrás verla a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Esta es la tercera ocasión que la celebración del Latin GRAMMY se realizará en la ciudad de Miami, y esta vez lo hace para festejar cinco lustros de vida dedicados a reconocer a los mejores exponentes de la música latina.

Latin GRAMMY 2024: lista de artistas nominados



El martes 17 de septiembre se anunció la lista completa de artistas nominados en 58 categorías. Los artistas, productores, compositores, ingenieros de audio que aparecen en ella fueron seleccionados en el periodo de elegibilidad del 1 de junio del 2023 al 31 de mayo del 2024.

Cabe mencionar que previo a esta lista de nominados, La Academia Latina de la Grabación recibió más de 23,000 trabajos, los cuales fueron inscritos por compañías disqueras y miembros de la organización, para que fueran evaluados y considerados para ser parte de este gran evento.

Será a partir del 27 de septtiembre que los miembros de La Academia iniciará el proceso de votación para elegir a los ganadores y el 14 de noviembre conoceremos a los triunfadores.

Para esta edición de 25 aniversario del Latin GRAMMY el productor y compositor musical Edgar Barrera encabeza el grupo de los artistas más nominados , al estar presente en nueve categorías.

Latin GRAMMY 2024: Ángela Aguilar, Oscar D' León, Jon Bon Jovi y más artistas confirmados para cantar



Será un gran evento con grandes estrellas de todos los géneros, todo un espectáculo para celebrar a la música latina.

Dentro de los artistas confirmados figuran los nombres de Alejandro Fernández, Luis Fonsi y David Bisbal, quienes regresan a este escenario tras varios años de ausencia, mientras que el exitoso Carin León también alza la mano. No te pierdas el número musical que tendrá Carlos Vives, quien será homenajeado con el reconocimiento Persona del Año 2024, así como el de Juan Luis Guerra.

Otros cantantes que están más que listos para esa gran noche son Grupo Frontera, Carlos Rivera, Eladio Carrión, Anitta, Becky G, Pitbull, Emilia, entre otros como Ángela Aguilar, Myke Towers, Quevedo e incluso artistas internacionales como Jon Bon Jovi y Joe Jonas tendrán participación en esta celebración de la música latina.

Latin GRAMMY 2024: Noche de Estrellas, conductores y qué habrá en la alfombra roja



La antesala de la edición 25 de los Latin GRAMMY promete el mejor contenido con entrevistas exclusivas con los invitados, momentos detrás de cámaras, algunos de los primeros ganadores de la noche y un vistazo a los mejores looks.

Noche de Estrellas iniciará a las 7P/6C y tendrá cuatro conductores, entre las que se encuentran Chiquinquirá Delgado y Clarissa Molina.

Como novedad, presentará un segmento del Best New Artist Showcase, evento donde se destaca a los nominados a Mejor Nuevo Artista.

Latin GRAMMY 2024 premios: Roselyn Sánchez será la conductora de la ceremonia

En la edición 25 de los Latin GRAMMY y por séptima vez en la historia, Roselyn Sánchez será conductora de la gran fiesta de la música Latina.

La también actriz estará acompañada por Alejandro Sanz, Andy García, Chiquis, Gloria Estefan, Goyo, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Nathy Peluso, Pepe Aguilar y Rauw Alejandro, quienes a lo largo de la noche serán los encargados de presentar los premios, números musicales y otros momentos especiales.

Latin GRAMMY 2024: ¿quiénes son los artistas que serán homenajeados?



Como cada año la celebración tendrá la Semana del Latin GRAMMY donde, mediante eventos independientes, reconoce a varias personalidades de la música latina.

La carrera del colombiano de Carlos Vives, así como su compromiso con iniciativas medioambientales y sociales, serán reconocidos con el homenaje de Persona del Año 2024 ; una noche enorme con la presencia del intérprete y de todos los artistas que le rendirán tributo.

Además, se ha anunciado que Albita, Lolita Flores, Alejandro Lerner, Los Ángeles Azules, Draco Rosa y Lulu Santos recibirán el Premio a la Excelencia Musical por sus contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Mientras que Ángel ‘Cucco’ Peña y Chucho Rincón recibirán el Premio del Consejo Directivo por sus contribuciones a la música latina.

Latin GRAMMY 2024: cómo ver en vivo la alfombra roja y la entrega de premios



La edición 25 del Latin GRAMMY celebrará y honrará a la música latina y a sus creadores en una fiesta que podrás verla por diferentes medios.

Uno de ellos es por televisión, para lo cual Univision, UNIMÁS y Galavisión tendrán la transmisión de Noche de Estrellas a partir de las 7P/6C y una hora después la entrega de premios.

Por la plataforma ViX también podrás seguir ambos eventos, solo que Noche de Estrellas estará disponible en su versión gratuita y la gran fiesta será solo para los suscriptores del servicio Premium.

A través de la página oficial Univision.com/shows/latin-grammy también tendrás acceso a información exclusiva del evento, fotos y videos relacionados.