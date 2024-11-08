Latin GRAMMY 2024: Noche de Estrellas, detalles del preshow de la premiación, conductores y más

Video Chiqui Delgado, Clarissa Molina, Borja Voces y Raúl de Molina están listos para conducir Noche de Estrellas

La 25ª edición del Latin GRAMMY confirma al elenco de conductores con el que arrancará este pre-show de La Noche Más Grande de la Música Latina.

Falta muy poco para la entrega de premios Latin GRAMMY donde conoceremos a los ganadores de las 58 categorías que integran su lista de nominados de este año.

¿Dónde serán los Latin GRAMMYs?

Este año la fiesta se realizará el jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami y la transmisión podrás verla en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.

¿Qué habrá en Noche de Estrellas, la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2024?



En punto de las 7P/6C este programa previo a la entrega de premios promete una velada inolvidable llena de entrevistas exclusivas, momentos detrás de cámaras, los mejores looks de moda y mucho más.

Sumergirá a la audiencia en el vibrante mundo de la música latina y presentará a algunos de los primeros ganadores de la noche. Además, tendrá un segmento especial que resalta a los nominados al premio Mejor Nuevo Artista.

Latin GRAMMY 2024: ¿quiénes serán los conductores de Noche de Estrellas?



Este año se confirma a cuatro conductores para este programa: Raúl de Molina, quien desde el 2005 es parte de esta alfombra roja; Chiqui Delgado, conductora desde 2010; Borja Voces; host desde el 2017 y Clarissa Molina, conductora de este preshow desde el 2022.

Raúl de Molina, Chiquinquirá Delgado, Borja Voces y Clarissa Molina, serán los conductores de Noche de Estrellas, el preshow de los Latin GRAMMY 2024 Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: qué artistas cantarán en la edición 25 de la entrega de premios



La Noche Más Grande de la Música Latina tiene confirmado un gran elenco de artistas para rendir homenaje a los 25 años de historia de estos premios con una retrospectiva de momentos y actuaciones icónicas.

Algunas de las figuras que veremos en este escenario son Carin León, Ángela Aguilar, Juan Luis Guerra, Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Edgar Barrera, quien es el artista más nominado de esta edición, Reik y Carlos Vives, reconocido como Persona del Año .

Alejandro Fernández, Pitbull, Luis Fonsi y David Bisbal regresan a este escenario que los ha visto crecer, mientras que otros como Grupo Fontera, Danny Ocean, Kali Uchis, Ela Taubert, Elena Rose, Emilia, Eladio Carrión, Álvaro Díaz, Quevedo, entre otros, se presentarán por primera vez en esta fiesta.

Latin GRAMMY 2024: ¿cómo puedo ver Noche de Estrellas y la entrega de premios?



Recuerda que existen varias opciones para ver y que estés al tanto de todo lo que sucede alrededor de los Latin GRAMY.

Noche de Estrellas la podrás ver a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS y Galavisión, sigue a través de estas señales todos los detalles de esta antesala de la premiación. No te despegues de tu televisor ya que a las 8P/7C arrancará la gran fiesta con los cantantes del momento e increíbles performances.

También podrás ver Noche de Estrellas por ViX de manera gratuita. La plaforma de streaming con contenido en español más grande del mundo tendrá disponible la tranmisión de la entrega de premios, pero solo para los suscriptores de su servicio Premium.