Latin GRAMMY

Latin GRAMMY 2024: Juan Luis Guerra, Nathy Peluso y Edgar Barrera fueron los máximos ganadores

Juan Luis Guerra se llevó cuatro premios Latin GRAMMY, mientras que Nathy Peluso y el compositor Edgar Barrera se fueron a casa con tres.

Univision

Este 14 de noviembre se llevó a cabo la 25ª entrega del Latin GRAMMY en el Kaseya Center de Miami, una noche en la que Juan Luis Guerra resultó ser el máximo ganador con cuatro premios, mientras que Nathy Peluso y el compositor y productor Edgar Barrera se llevaron tres galardones cada uno.

Juan Luis Guerra triunfó en las categorías de Grabación del Año y Mejor Canción Tropical, por 'Mambo 23'; Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata y Album del Año, por 'Mambo Güira'.

Latin GRAMMY

La cantante Nathy Peluso se llevó a casa tres premios, gracias a su trabajo en el álbum 'Grasa', con el que conquistó las categorías de Mejor Video Musical Versión Larga, Mejor Canción de Rap/Hip Hop y Mejor Canción Alternativa.

La intérprete argentina se mostró orgullosa de su producción musical al momento de recibir sus galardones: “Gracias a mí por sacarme de donde estaba y atreverme a tanto”, señaló.

Mira la lista completa de ganadores del Latin GRAMMY 2024.

El compositor Edgar Barrera resultó ganador de los gramófonos en las categorías de Mejor Canción Regional Mexicana, Compositor del Año y Productor del Año.

La entrega del Latin GRAMMY 2024 estuvo llena de inolvidables momentos, como el número de apertura presentado por Carlos Vives, quien este año fue elegido la Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

Entre los invitados a la gala de premiación estuvieron presentes artistas de la talla de Bon Jovi, Kali Uchis, Carín León, Anitta y Ángela Aguilar.

Mira los momentos más épicos de los Latin GRAMMy 2024.

