Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo serán las nominaciones?

Por segundo año consecutivo Univision transmitirá los Latin American Music Awards y este martes 19 de marzo se anunció a los artistas y categorías que se premiarán. Desde ese momento quedaron abiertas las votaciones para que el público apoye a su artista favorito.

Sigue el minuto a minuto de los Latin AMAs 2024 en el Liveblog

.

Este año la lista de artistas nominados está integrada por 27 categorías y 76 grupos y cantantes. Los fans y público en general son los responsables de elegir a los ganadores.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo y dónde será la fiesta?



Esta será la novena edición de los Latin AMAs y la gran fiesta se realizará en Las Vegas, Nevada, específicamente en el MGM Grand Garden Arena. El jueves 25 de abril será el día en el que se verá un desfile de grandes luminarias, nominados, y artistas que actuarán. Será una gran celebración digna de esta ciudad.

La cita es a las 7P/6C y la transmisión en vivo podrá seguirse por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. La entrega de premios tendrá este año cuatro conductores : Thalía, Alejandra Espinoza, Carlos Ponce y Becky G, quien en los últimos días fue anunciada como la cuarta host.

Latin American Music Awards 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados?



Los 76 artistas nominados de este año se eligieron con base en el monitoreo de interacciones claves de los fans con la música, incluyendo reproducción de canciones, ventas, audiencia radial, giras y actividad en redes sociales.

En esta ocasión son dos cantantes los que arrasaron con las nominaciones. Nos referimos a Feid y Peso Pluma, quienes figuran en 12 categorías ; el colombiano está nominado para Artista del Año, Canción Del Año, Álbum Del Año, Colaboración Del Año, Colaboración Crossover Del Año, Mejor Artista – Urbano, por mencionar algunas.

El joven de 24 años de origen mexicano destaca en categorías como Artista Del Año, Nuevo Artista Del Año, Gira Del Año, Mejor Artista Regional Mexicano y Mejor Álbum Regional Mexicano para su producción ‘Génesis’.

Además, el selecto grupo de artistas más nominados está integrado también por Grupo Frontera y Bad Bunny, con 11 nominaciones, mientras que Karol G y Shakira tienen 9 nominaciones.

Latin American Music Awards 2024: Más de 30 artistas actuarán en la fiesta



Prepárate para la gran fiesta de los Latin AMAs que, bajo el lema 'We Speak Música', tendrá grandes sorpresas, una a una presentada por sus cuatro conductores.

Ya se ha dado a conocer los nombres de quiénes integrarán el grupo de artistas confirmados para actuar en el escenario del MGM Grand Garden Arena. Algunos de ellos son: Anitta, Arcángel, Feid, Morat, Dalex, Ryan Castro, Chino Pacas, Gabito Ballesteros, Marc Anthony, Zhamira Zambrano, Farruko, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, y muchos más. Además, Thalía, nuestra host, tendrá una súper actuación pues estrenará un nuevo tema en esta celebración.

No te pierdas todos los performances, pues muchos de estos cantantes se presentan por primera vez en este escenario y otros tendrán lanzamientos mundiales de temas.

Recuerda que el público que así lo desee puede asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir sus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año.

Latin American Music Awards 2024: ¿Quiénes serán los artistas homenajeados de esta edición?



Para este año se anunció que tres grandes de la música serán celebrados . El primero de ellos es Ricardo Montaner, quien recibirá el reconocimiento Latin AMA Legacy por su trayectoria y talento, además de que es uno de los exponentes de la música latina más reconocidos.

La Banda MS también recibirá el Latin AMA Legacy por su impresionante legado musical. La agrupación se ha convertido en una embajadora del sonido de la tuba y la tambora y ha traspasado fronteras como pocos de su género.

Por último Yandel, quien se hace merecedor del Latin AMA Pioneer que lo reconoce como un pionero del género urbano. El legendario cantante, compositor, músico y productor musical puertorriqueño tiene en su haber el Latin AMAS 2016 por Álbum del Año.

Wendy Guevara será parte de Noche de Famosos: el show previo de los Latin AMAs 2024



La antesala de la premiación se llamará Noche de Famosos y se tratará de un espacio en el que, por primera vez, se podrá ver la realidad de todo lo que pasa tras bambalinas. Estará conducido por Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal. La invitada especial será Wendy Guevara, la influencer mexicana que ha conquistado al público con su carisma. No te pierdas su participación en este programa especial.

Iniciará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX y el público tendrá acceso al punto donde llegarán las estrellas, el backstage, los pasillos, etc. Contará con un Fashion 360 y el Step & Repeat, para mostrar todo lo relacionado a la moda que esa noche vestirán los invitados.

Cómo ver en vivo los Latin American Music Awards 2024



Puedes asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir tus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.

Si no puedes acudir a la fiesta podrás ver todo lo que sucede alrededor en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Del lunes 22 y hasta el jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá en YouTube y las redes sociales de Univision y Latin LAMAs con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ .