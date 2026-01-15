¿Apostarías por mí? ¡Decisivo! Esto es lo que pasará cada domingo en ¿Apostarías por Mí? Al finalizar la semana, el destino de las parejas cambiará por completo. Esto ocurrirá cada domingo en ¿Apostarías por Mí?

Video ¿Apostarías por Mí?: estreno el 18 de enero en ViX

¿Apostarías por Mí? no es solo un reality, es un experimento social a gran escala donde 12 parejas famosas vivirán completamente aisladas del mundo exterior, bajo vigilancia las 24 horas, enfrentando desafíos diarios y compartiendo una lujosa villa durante ocho semanas intensas.

Más allá de los retos físicos, mentales y emocionales, este formato pondrá a prueba cuánto se conocen, si realmente existe confianza mutua, y qué tan capaces son de convivir con otras parejas, aun cuando existan diferencias de cultura, hábitos de higiene o temperamento. En este juego, nada es seguro y todo puede cambiar de un momento a otro.

¿Qué pasa los domingos en ¿Apostarías por Mí??

Los domingos marcan un momento decisivo en la competencia: una pareja será eliminada y el ambiente dentro de la villa cambiará drásticamente. Pero antes de ese desenlace, ocurren varias dinámicas clave:

Convivencia con Súper Pareja VIP: La jornada arranca con la visita de una pareja muy famosa, que entra a la villa para convivir con los concursantes antes de la eliminación. Su presencia puede ser simplemente inspiradora o puede traer un desafío sorpresa que sacuda el juego.

Duelo de Salvación: Durante el show en vivo, las parejas nominadas se enfrentan en una competencia decisiva, luchando por permanecer una semana más. Aquí se juegan su permanencia con estrategia, temple y corazón.

Cierre de votaciones y conteo final: Una vez terminado el duelo, se cierran las votaciones del público. Los resultados se anuncian en tiempo real y definen qué pareja continúa en competencia y cuál deberá despedirse.

Eliminación: Llega el momento más tenso: la pareja que recibió menos apoyo del público se convierte en la eliminada de la semana y debe abandonar la villa de inmediato.

La Revancha: Un último giro antes de irsePero antes de irse, la pareja eliminada tiene una última carta bajo la manga, que consiste en una dinámica que les permite influir directamente en el juego. Pueden alterar votaciones, otorgar inmunidad, restar puntos o reasignarlos entre otras parejas.

Esta decisión no se revela de inmediato sino en el temido Cara a Cara, lo que deja a todos en suspenso y reconfigura por completo la estrategia del juego rumbo a la siguiente semana.

