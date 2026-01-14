¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Descubre que pasará cada viernes en el reality de parejas Una lluvia de emociones es lo que nos espera en ¿Apostarías por Mí? Aquí todos los detalles de lo que pasará este día

Video ¿Apostarías por Mí?: EN VIVO 24/7 en ViX

¿Aceptarías entrar a un reality show junto a tu pareja donde no solo estén vigilados las 24 horas, sino que además su relación se enfrente a desafíos físicos, emocionales y estratégicos? Eso es exactamente lo que ocurrirá en ¿Apostarías por Mí?, el nuevo reality de TelevisaUnivision.

12 parejas de celebridades decidieron vivir completamente aisladas del mundo exterior, sin privacidad y sin conexión con nadie más que su ser amado y las cámaras. Aunque vivirán en una lujosa villa, su día a día estará marcado por la presión, la exposición constante y retos que pondrán a prueba su amor, confianza y compatibilidad.

Esto es lo que marcará cada viernes en ¿Apostarías por Mí?

Aunque el viernes marque el inicio del fin de semana, dentro del reality representa uno de los días más intensos y determinantes. Las parejas se enfrentarán a la Tentación, donde se sacudirán alianzas, provocando decisiones difíciles y mostrar a quién está dispuesto a arriesgarlo todo.

Así se vivirá el viernes en la villa:

Empezamos con el Desayuno de Nominados donde las tres parejas en riesgo de eliminación comparten una comida íntima donde reflexionan sobre su experiencia, sus emociones y lo que significa estar al borde de dejar la competencia.

El día continúa con la Dinámica de Confianza. Aquí se pone a prueba la complicidad, las alianzas y el conocimiento mutuo a través de actividades físicas, mentales y dilemas morales que pueden unir o fracturar a las parejas.

Después llega la Tentación, una de las partes más controversiales. Una o varias parejas tendrán la oportunidad de aceptar beneficios para sí mismos, pero a cambio de afectar directamente a otras parejas.

El show en vivo arrancará con la Elección para el Duelo de Salvación, donde la pareja nominada con mayor bolsa acumulada elige a otra en riesgo para enfrentarse en un duelo intenso y decisivo el domingo.

Tras tanta tensión, llega un respiro: El Último Festejo. Aquí se celebra una fiesta temática donde todas las parejas conviven, bailan y se relajan, aunque saben que uno de ellos podría decir adiós en cuestión de horas.

Además el público todavía puede votar por su pareja favorita ese mismo día, lo que todavía podrán cambiar el rumbo de la competencia.

