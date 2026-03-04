¿Apostarías por mí? Laysha y El Malito rompen las reglas y son sancionados por el Anfitrión en ‘¿Apostarías por Mí?’ El Anfitrión volvió a sancionar a una de las parejas dentro de la villa y este fue el castigo que les impuso.

Una de las parejas más populares dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ fue sancionada por el Anfitrión, se trata de Laysha y El Malito, quienes rompieron las reglas y sufrieron las consecuencias de sus actos.

Laysha y El Malito reciben sanción del Anfitrión por romper las reglas

El Anfitrión fue muy claro y una noche que pudo haber sido la mejor de Laysha y Malito dentro de la villa, se convirtió en la peor y además trajo sanción.

Laysha y El Malito no respetaron el tiempo que debían de estar en la Suite Diamante, que sólo era de una noche, y rebasaron las 24 hrs. Por lo que el Anfitrión decidió castigarlos con cocinarles el desayuno, comida y cena a todas las parejas dentro de la villa.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.