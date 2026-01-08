¿Apostarías por Mí?: Conoce a lo que deberán enfrentar las parejas para ganar el reality
Este reality pondrá en juego el amor y la confianza que tienen las 12 famosas parejas. A esto se tendrán que enfrentar
¿Apostarías por Mí? es el nuevo reality show de TelevisaUnivision que promete emociones intensas y mucho drama. En esta aventura, 12 parejas famosas se enfrentarán al mayor reto de sus relaciones: demostrar que su amor, confianza y paciencia son lo suficientemente fuertes como para resistir bajo presión... y bajo vigilancia constante.
Durante el programa, las celebridades estarán observadas las 24/7, sin acceso a la intimidad a la que están acostumbradas. Pero la exposición no será el único desafío: a lo largo de la competencia, deberán superar retos emocionales y dinámicas diseñadas para poner a prueba la solidez de su vínculo, revelando si su amor es tan fuerte como dicen o si las grietas saldrán a la luz.
¿Qué tendrán que pasar las parejas para ganar ¿Apostarías por Mí??
En realidad, lo más difícil será poner a prueba qué tanto se conocen y cuánta confianza existe entre ellos, esto sumado al aislamiento, falta de privacidad y el siempre estar vigilados.
Lambda García y Arana Lemus, conductores digitales del reality, revelaron que en la villa donde convivirán los famosos durante ocho intensas semanas, las emociones estarán al límite y el amor, por sí solo, no bastará para ganar.
En este experimento social, el amor por sí solo, no será suficiente para ganar el gran premio", inició Arana.
Y es que cada reto no solo pondrá a prueba sus habilidades físicas o mentales, sino también su conocimiento mutuo y su disposición a arriesgar por el otro.
La dinámica del programa consiste en que cada pareja deberá apostar por "el éxito o el fracaso de sus parejas en los que se enfrentarán", lo que puede acercarlos o poner en jaque su relación.
Deberán enfrentar desafíos extremos, que pondrán a prueba su confianza, respeto y complejidad", comentó Lambda.
El premio: 300 mil dólares que solo podrán llevarse si logran sobrevivir, no solo a los retos, sino a las tensiones emocionales que surgirán día a día.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
No te pierdas el gran estreno de '¿Apostarías por Mí?, el próximo domingo 18 de enero en Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX.