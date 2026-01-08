¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Conoce a lo que deberán enfrentar las parejas para ganar el reality Este reality pondrá en juego el amor y la confianza que tienen las 12 famosas parejas. A esto se tendrán que enfrentar

Video ¿Apostarías por Mí?: estreno el 18 de enero en ViX

¿Apostarías por Mí? es el nuevo reality show de TelevisaUnivision que promete emociones intensas y mucho drama. En esta aventura, 12 parejas famosas se enfrentarán al mayor reto de sus relaciones: demostrar que su amor, confianza y paciencia son lo suficientemente fuertes como para resistir bajo presión... y bajo vigilancia constante.

Durante el programa, las celebridades estarán observadas las 24/7, sin acceso a la intimidad a la que están acostumbradas. Pero la exposición no será el único desafío: a lo largo de la competencia, deberán superar retos emocionales y dinámicas diseñadas para poner a prueba la solidez de su vínculo, revelando si su amor es tan fuerte como dicen o si las grietas saldrán a la luz.

¿Qué tendrán que pasar las parejas para ganar ¿Apostarías por Mí??

En realidad, lo más difícil será poner a prueba qué tanto se conocen y cuánta confianza existe entre ellos, esto sumado al aislamiento, falta de privacidad y el siempre estar vigilados.

Lambda García y Arana Lemus, conductores digitales del reality, revelaron que en la villa donde convivirán los famosos durante ocho intensas semanas, las emociones estarán al límite y el amor, por sí solo, no bastará para ganar.

En este experimento social, el amor por sí solo, no será suficiente para ganar el gran premio", inició Arana.



Y es que cada reto no solo pondrá a prueba sus habilidades físicas o mentales, sino también su conocimiento mutuo y su disposición a arriesgar por el otro.

La dinámica del programa consiste en que cada pareja deberá apostar por "el éxito o el fracaso de sus parejas en los que se enfrentarán", lo que puede acercarlos o poner en jaque su relación.

Deberán enfrentar desafíos extremos, que pondrán a prueba su confianza, respeto y complejidad", comentó Lambda.



El premio: 300 mil dólares que solo podrán llevarse si logran sobrevivir, no solo a los retos, sino a las tensiones emocionales que surgirán día a día.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.