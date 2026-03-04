¿Apostarías por mí? Franco revela a Rebelión qué pareja le gustaría que ganara ¿Apostarías por Mí? y les hace fuerte petición Rebelión se está preparando para el jueves de Cara a Cara, pero Franco les hizo una petición para no tocar a una de las parejas de Pueblo

Estamos en la semana semifinal de ¿Apostarías por Mí? y la batalla entre Team Rebelión y Team Pueblo cada día es más fuerte, pues niguno quiere salir de la competencia, y buscan llegar todos a la gran final.

No obstante, Rebelión se ha dado cuenta que el apoyo del público no los ha beneficiado mucho, pues los fans han mostrado más apoyo en las nominaciones y, sobre todo, en los domingos de eliminación, a Pueblo, pues dos de sus parejas recientemente salieron del reality.

Franco revela cuál es su pareja favorita para ganar y hace una petición a Rebelión

Tras perder el desafío por la herencia de Lupillo y Taína, Rebelión tuvo que elegir quién de su equipo se iría a la placa, por lo que Franco y Breh decidieron ponerse en riesgo por voluntad propia, pues consideraron que ya tenían que medirse ante el público.

Este miércoles otra pareja saldrá nominada, nuevamente por el voto del público, pero tienen la oportunidad de subir a alguien de Team Pueblo al cuadro de nominados el jueves, por lo que Franco habló con su equipo.

El modelo empezó a decir que le gustaría medirse en la placa con Mario y Brenda Bezares, pues sabe que tiene mucho público que lo respalda, pero le hizo una petición a Rubí, que se encontraba en la cocina con él.

Si queda en manos de nosotros subir a alguien en el Cara a Cara, súbanme con 'Mayito'. Como segunda opción, con Laysha y 'El Malito'. Franco



El modelo explicó que tiene un tema de "lealtad" con Beta y no quiere que "por lo menos, por mi culpa, Beta caiga en la placa", además reveló que es su favorito para ganar ¿Apostarías por Mí?

Si alguien tiene que ganar este reality, del Team Pueblo, que se lo gane Beta. Aunque todos sabemos ya quién va a ganar. Franco



Franco explicó que considera a los demás de Pueblo muy "lindas personas" y que no tiene nada en contra de Mario Bezares, pero considera que Beta y Ale se lo merecen más por lo que representan dentro de la villa.

Video Franco quiere que Alejandra y Beta sean los GANADORES por lo que representan



