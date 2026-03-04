TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡VOTA ya! Los Bezares y Nuja y Adrián están en riesgo de nominación, ¿quién quieres que suba al cuadro?


Las dos parejas rivales están en peligro de quedar nominadas y está en tus manos decidir su destino.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Mario y Beta piden a la gente que manden a Adrián y Nuja a la placa de nominados

Tras los resultados del desafío ‘Miedo de altura’, las parejas que quedaron en el fondo del ranking por tener menos dinero fueron Adrian y Nuja y Mario y Brenda Bezares, lo que los deja en peligro de quedar nominados. Sin embargo, está en tus manos decidir cuál de las dos parejas se convierte en la segunda nominada de la semana.

Vota y elige cuál de las dos parejas quieres que quede nominada

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?


Nuevamente Team Rebelión y Team Pueblo se enfrentan en una votación del público que decidirá cuál de las dos parejas: Adrián y Nuja o Mario y Brenda Bezares, queda nominada.

Sólo tienes que votar aquí por la pareja que quieres que suba al cuadro de nominados y listo. En pocos minutos Alan Tacher y Alejandra Espinosa revelarán los resultados de la votación y por lo tanto la pareja que queda nominada. ¡Sigue votando!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

