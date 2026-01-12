TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Entérate de lo que pasará los lunes en el reality

Aquí te adelantamos un poco de lo que veremos todos los lunes en el nuevo reality de TelevisaUnivision

Por:Gladys Tello
Video ¿Apostarías por Mí?: Ve aquí el primer avance del reality show

El gran estreno de ¿Apostarías por Mí? está a la vuelta de la esquina y promete convertirse en uno de los realities más intensos de TelevisaUnivision. En esta aventura, 12 parejas de celebridades pondrán a prueba la fuerza de su relación al someterse a un experimento social sin precedentes: vivir bajo vigilancia 24/7, sin privacidad y enfrentando desafíos que sacarán a relucir sus debilidades y fortalezas.

Los retos no serán solo físicos; también incluirán pruebas mentales y emocionales que revelarán qué tanto se conocen, cuánto confían el uno en el otro y si realmente están dispuestos a superar cualquier adversidad juntos.

¿Qué sucede los lunes en '¿Apostarías por Mí?'?

Cada semana dentro del reality comenzará con el esperado Desafío de Parejas, una prueba clave que marcará el rumbo de los concursantes:

  • Las 12 parejas reciben su bolsa de dinero semanal.
  • Participan en una competencia física o estratégica.
  • Se realizan apuestas cruzadas, donde cada participante pone a prueba su fe en el otro.
  • Los ganadores obtienen un bono adicional y el privilegio de dormir en la suite privada.

Pero no todo es recompensa. En el show en vivo, se lleva a cabo otra competencia que define a los dos últimos lugares. De ahí, se selecciona a la primera pareja nominada de la semana: aquella con el peor desempeño queda en riesgo de eliminación.

Con esta dinámica comienza una nueva etapa en el juego, en donde nada está garantizado y las sorpresas se revelan solo hasta el último momento, manteniendo al público y a los mismos concursantes en suspenso constante.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

No te pierdas el gran estreno de '¿Apostarías por Mí?, este domingo 18 de enero en Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX.

